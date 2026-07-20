Chile suma tres acuerdos de comercio en cumbre del FIT-P en Nueva Zelanda

El plenario, desarrollado el viernes, se centró en los desafíos comunes que enfrentan estas economías para fortalecer sus relaciones comerciales en un contexto global marcado por la incertidumbre (Foto: Shutterstock)

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, encabezó esta semana la delegación nacional en la Reunión Ministerial del Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P), realizada en Auckland, Nueva Zelanda. El encuentro cerró con la suscripción de tres instrumentos vinculados a la facilitación del comercio internacional.

El FIT-P es una iniciativa de cooperación económica de carácter no vinculante, creada en 2025, que agrupa a 16 economías abiertas, pequeñas y medianas, con una inserción destacada en el comercio internacional. Hasta esta reunión integraban el foro Brunéi, Chile, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Ruanda, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

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El plenario, desarrollado el viernes, se centró en los desafíos comunes que enfrentan estas economías para fortalecer sus relaciones comerciales en un contexto global marcado por la incertidumbre, apelando a una mayor colaboración entre socios de tamaño similar para sostener el intercambio de bienes y servicios.

Tres instrumentos para reducir fricciones comerciales

Durante la jornada, los países miembros firmaron dos declaraciones conjuntas y un acuerdo de cooperación. El primer texto busca reforzar la resiliencia frente a riesgos de seguridad económica, sobre la base de la apertura de mercados, el respeto al sistema multilateral de comercio y el rechazo a prácticas de coerción económica entre socios.

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La segunda declaración apunta a avanzar hacia estándares internacionales para documentos de comercio electrónico, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos administrativos para las pequeñas y medianas empresas exportadoras que operan en los países del bloque.

El tercer instrumento, un acuerdo sobre barreras no arancelarias, establece un marco de cooperación práctica entre los participantes para identificar y superar obstáculos que afectan el comercio de bienes, un punto especialmente sensible para economías con matrices exportadoras concentradas.

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Ampliación del bloque y nuevas incorporaciones

La cumbre también formalizó el ingreso de cuatro nuevos países al FIT-P: Corea del Sur, Perú, Qatar y Tailandia, lo que amplía a veinte la red de economías participantes y su peso conjunto dentro del comercio internacional. La incorporación refuerza además la presencia del bloque en Asia y Medio Oriente.

Además, se acordó que Emiratos Árabes Unidos asuma la presidencia del foro y sea sede de la tercera reunión ministerial, prevista para 2027. El relevo de la presidencia busca dar continuidad a la agenda de facilitación comercial iniciada por Nueva Zelanda durante este primer ciclo del FIT-P.

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El FIT-P es una iniciativa de cooperación económica de carácter no vinculante, creada en 2025, que agrupa a 16 economías abiertas, pequeñas y medianas, con una inserción destacada en el comercio internacional (Foto: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile)

Un día antes del plenario, la delegación chilena sostuvo reuniones bilaterales con Costa Rica, Nueva Zelanda y Corea del Sur, además de un encuentro con los países integrantes del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA). Estas instancias paralelas suelen anticipar acuerdos técnicos que luego se formalizan en las cumbres ministeriales del foro.

La agenda de la gira incluyó también un encuentro con representantes del sector privado neozelandés, vinculados a áreas como la aviación, la energía y el comercio agroindustrial, en el marco de los espacios de diálogo público-privado que suelen acompañar este tipo de cumbres.

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Contexto de incertidumbre global

Al cierre de la gira, Estévez señaló que la existencia del FIT-P y esta reunión ministerial toman especial relevancia en un escenario internacional complejo, ya que reafirman el compromiso de los miembros con la cooperación económica y la apertura comercial en un momento de mayor proteccionismo global.

La subsecretaria agregó que participar en este tipo de instancias permite potenciar el comercio entre los integrantes del foro, compartir experiencias entre economías de tamaño similar y reforzar un modelo de comercio abierto, digital y basado en reglas, en contraste con tendencias más restrictivas observadas en otras regiones del mundo.

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La ampliación del FIT-P a veinte economías del Indo-Pacífico, Medio Oriente y América Latina, sumada a los tres instrumentos suscritos en Auckland, anticipa una agenda de trabajo técnico más intensa de cara a 2027. Para Chile, la instancia representa una vía adicional para diversificar destinos de exportación y fortalecer su posicionamiento en cadenas de comercio digital y de bienes con socios no tradicionales.