Movant LogComex

Chile suma tres acuerdos de comercio en cumbre del FIT-P en Nueva Zelanda

La subsecretaria Paula Estévez lideró la delegación chilena en Auckland, donde el bloque incorporó cuatro nuevos países, entre ellos Perú, y definió su próxima presidencia rotativa

Guardar
Google icon
Comex Chile
El plenario, desarrollado el viernes, se centró en los desafíos comunes que enfrentan estas economías para fortalecer sus relaciones comerciales en un contexto global marcado por la incertidumbre (Foto: Shutterstock)

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, encabezó esta semana la delegación nacional en la Reunión Ministerial del Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P), realizada en Auckland, Nueva Zelanda. El encuentro cerró con la suscripción de tres instrumentos vinculados a la facilitación del comercio internacional.

El FIT-P es una iniciativa de cooperación económica de carácter no vinculante, creada en 2025, que agrupa a 16 economías abiertas, pequeñas y medianas, con una inserción destacada en el comercio internacional. Hasta esta reunión integraban el foro Brunéi, Chile, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Ruanda, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

PUBLICIDAD

El plenario, desarrollado el viernes, se centró en los desafíos comunes que enfrentan estas economías para fortalecer sus relaciones comerciales en un contexto global marcado por la incertidumbre, apelando a una mayor colaboración entre socios de tamaño similar para sostener el intercambio de bienes y servicios.

Tres instrumentos para reducir fricciones comerciales

Durante la jornada, los países miembros firmaron dos declaraciones conjuntas y un acuerdo de cooperación. El primer texto busca reforzar la resiliencia frente a riesgos de seguridad económica, sobre la base de la apertura de mercados, el respeto al sistema multilateral de comercio y el rechazo a prácticas de coerción económica entre socios.

PUBLICIDAD

La segunda declaración apunta a avanzar hacia estándares internacionales para documentos de comercio electrónico, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos administrativos para las pequeñas y medianas empresas exportadoras que operan en los países del bloque.

El tercer instrumento, un acuerdo sobre barreras no arancelarias, establece un marco de cooperación práctica entre los participantes para identificar y superar obstáculos que afectan el comercio de bienes, un punto especialmente sensible para economías con matrices exportadoras concentradas.

Ampliación del bloque y nuevas incorporaciones

La cumbre también formalizó el ingreso de cuatro nuevos países al FIT-P: Corea del Sur, Perú, Qatar y Tailandia, lo que amplía a veinte la red de economías participantes y su peso conjunto dentro del comercio internacional. La incorporación refuerza además la presencia del bloque en Asia y Medio Oriente.

Además, se acordó que Emiratos Árabes Unidos asuma la presidencia del foro y sea sede de la tercera reunión ministerial, prevista para 2027. El relevo de la presidencia busca dar continuidad a la agenda de facilitación comercial iniciada por Nueva Zelanda durante este primer ciclo del FIT-P.

FIT-P
El FIT-P es una iniciativa de cooperación económica de carácter no vinculante, creada en 2025, que agrupa a 16 economías abiertas, pequeñas y medianas, con una inserción destacada en el comercio internacional (Foto: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile)

Un día antes del plenario, la delegación chilena sostuvo reuniones bilaterales con Costa Rica, Nueva Zelanda y Corea del Sur, además de un encuentro con los países integrantes del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA). Estas instancias paralelas suelen anticipar acuerdos técnicos que luego se formalizan en las cumbres ministeriales del foro.

La agenda de la gira incluyó también un encuentro con representantes del sector privado neozelandés, vinculados a áreas como la aviación, la energía y el comercio agroindustrial, en el marco de los espacios de diálogo público-privado que suelen acompañar este tipo de cumbres.

Contexto de incertidumbre global

Al cierre de la gira, Estévez señaló que la existencia del FIT-P y esta reunión ministerial toman especial relevancia en un escenario internacional complejo, ya que reafirman el compromiso de los miembros con la cooperación económica y la apertura comercial en un momento de mayor proteccionismo global.

La subsecretaria agregó que participar en este tipo de instancias permite potenciar el comercio entre los integrantes del foro, compartir experiencias entre economías de tamaño similar y reforzar un modelo de comercio abierto, digital y basado en reglas, en contraste con tendencias más restrictivas observadas en otras regiones del mundo.

La ampliación del FIT-P a veinte economías del Indo-Pacífico, Medio Oriente y América Latina, sumada a los tres instrumentos suscritos en Auckland, anticipa una agenda de trabajo técnico más intensa de cara a 2027. Para Chile, la instancia representa una vía adicional para diversificar destinos de exportación y fortalecer su posicionamiento en cadenas de comercio digital y de bienes con socios no tradicionales.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorChileNueva Zelanda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataques en el mar Rojo: la OMI alerta sobre riesgos para la navegación comercial

El organismo pide evaluar riesgos ante la escalada en el mar Rojo, mientras más de 6.000 marinos permanecen atrapados en Ormuz sin suministros básicos ni forma de comunicarse con sus familias

Ataques en el mar Rojo: la OMI alerta sobre riesgos para la navegación comercial

Aranceles, guerras y anticipación: así se gestiona el comercio exterior hoy

Dan Jalif, especialista en comercio exterior y gestión integral de la cadena de suministro, explica cómo el servicio, la anticipación y la infraestructura regional definen la competitividad del sector

Aranceles, guerras y anticipación: así se gestiona el comercio exterior hoy

Argentina destraba las frecuencias aéreas con Bolivia en nuevo acuerdo bilateral

El acuerdo elimina el límite de frecuencias, habilita cargas exclusivas y código compartido, y se enmarca en un total de 63 convenios bilaterales firmados por el país desde el inicio del esquema

Argentina destraba las frecuencias aéreas con Bolivia en nuevo acuerdo bilateral

La coordinación logística, la clave silenciosa de toda importación

Lorena Borzi, despachante de aduana, explica cómo la anticipación y la coordinación entre múltiples actores garantizan el éxito de cada importación en el interior de la provincia

La coordinación logística, la clave silenciosa de toda importación

Compra local y centralización global: la logística que sostiene la industria hotelera

Pablo Godoy, vicepresidente de una compañía de hoteles internacionales, repasa cómo la reputación de marca y la eficiencia operativa definen la rentabilidad del negocio hotelero en la región

Compra local y centralización global: la logística que sostiene la industria hotelera

DEPORTES

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

El video del accidente de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría: su conversación con Briatore en boxes

La referencia de Jürgen Klopp sobre Argentina en su primer día como DT de la selección de Alemania

Tenía amarilla, hizo el gol a los 89 minutos y se sacó la camiseta en el festejo: su reacción antes de ser expulsado

Ponzinibbio reaparecerá en la UFC a los 39 años y peleará contra un luchador inglés: “Si digo que no me pasa nada, sería un hipócrita”

TELESHOW

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

INFOBAE AMÉRICA

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros