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Del estudio aduanero a la empresa

Cómo la experiencia inicial en operaciones aduaneras prepara a los profesionales para integrar conocimientos técnicos y estratégicos, fortaleciendo la coordinación y eficiencia en un equipo de comercio exterior

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Matías Iannella
Matías Iannella es analista senior en comercio exterior (Foto: Movant Connection)

Cuando comencé mi carrera en comercio exterior, lo hice en un estudio de despachante de aduana. Durante siete años tuve la oportunidad de trabajar diariamente con importaciones, exportaciones, organismos de control, normativa aduanera, logística internacional y clientes de distintos sectores productivos.

Con el tiempo di el paso hacia el ámbito corporativo, desempeñándome como analista de comercio exterior dentro de una empresa. Fue entonces cuando comprendí el enorme valor que había tenido aquella etapa inicial y por qué considero que muchos profesionales deberían transitarla antes de asumir responsabilidades dentro de una organización.

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Trabajar para un despachante de aduana implica estar expuesto a una diversidad de operaciones que difícilmente se encuentra en otro ámbito. En una misma jornada pueden coexistir una importación temporaria, una exportación definitiva, una destinación sujeta a intervención de organismos específicos, una consulta de clasificación arancelaria o una contingencia logística que requiere resolución inmediata.

Esa dinámica obliga a desarrollar una visión integral del comercio internacional. Se aprende no solamente qué hacer, sino también por qué sucede cada proceso y cuáles son las consecuencias de una decisión incorrecta. La normativa deja de ser teoría para convertirse en una herramienta de trabajo cotidiana.

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Otro aspecto fundamental es la exposición a múltiples industrias. Mientras que dentro de una empresa el profesional suele especializarse en una determinada actividad económica, en un estudio aduanero se trabaja simultáneamente con sectores tan diversos como la industria alimenticia, metalúrgica, química, automotriz, tecnológica o agroindustrial. Esa amplitud genera una capacidad de adaptación muy valiosa para el futuro.

También se adquiere una comprensión profunda de los actores que intervienen en una operación internacional. Navieras, agentes de carga, terminales portuarias, depósitos fiscales, transportistas, organismos gubernamentales, bancos y clientes forman parte de una red con la que se interactúa diariamente. Entender cómo funciona cada eslabón permite posteriormente gestionar operaciones con mayor criterio y eficiencia.

Si un estudiante o joven profesional me preguntara dónde adquirir una base sólida para construir una carrera de largo plazo, mi recomendación sería clara: pasar por un estudio de despachante de aduana (Foto: Shutterstock)
Si un estudiante o joven profesional me preguntara dónde adquirir una base sólida para construir una carrera de largo plazo, mi recomendación sería clara: pasar por un estudio de despachante de aduana (Foto: Shutterstock)

De la operación aduanera al aprendizaje integral

Cuando finalmente se ingresa a una empresa, la diferencia se vuelve evidente. El profesional ya comprende los tiempos reales de una importación, conoce las implicancias de una clasificación arancelaria incorrecta, entiende el impacto económico de una demora documental y puede anticipar riesgos que quizás no resulten visibles para quienes solamente han trabajado del lado corporativo.

Pero, además, aparece una nueva dimensión del aprendizaje: la del negocio. Dentro de una empresa, el analista de comercio exterior deja de mirar únicamente la operación aduanera para comenzar a entender cómo esa operación impacta en la producción, en el abastecimiento, en el flujo de caja, en los costos logísticos, en los plazos comerciales y en la relación con clientes y proveedores. Aprende a coordinar con compras, ventas, finanzas, depósito, producción y logística interna, y descubre que el comercio exterior no es un área aislada, sino una pieza estratégica dentro de toda la organización.

En ese contexto, el perfil se vuelve mucho más completo. Ya no alcanza con conocer la normativa o dominar los procedimientos; también es necesario interpretar prioridades, administrar tiempos, negociar urgencias, ordenar documentación, prever desvíos y tomar decisiones alineadas con los objetivos de la empresa. El analista de comercio exterior aprende a pensar en términos de eficiencia, previsibilidad y costo total, entendiendo que cada gestión tiene un impacto directo en la competitividad del negocio.

Además, se desarrolla una capacidad especialmente valorada: la resolución de problemas. Los estudios aduaneros viven permanentemente enfrentando contingencias operativas. Buques demorados, documentación observada, cambios normativos, intervenciones de organismos y urgencias comerciales forman parte de la rutina. Esa experiencia genera profesionales preparados para actuar bajo presión y encontrar soluciones rápidamente. En la empresa, esa misma habilidad se transforma en una ventaja concreta, porque permite anticiparse, ordenar prioridades y responder con criterio ante escenarios complejos.

Por supuesto, no existe un único camino para crecer en comercio exterior. Sin embargo, si un estudiante o joven profesional me preguntara dónde adquirir una base sólida para construir una carrera de largo plazo, mi recomendación sería clara: pasar por un estudio de despachante de aduana.

Del conocimiento técnico a la gestión estratégica

Es una etapa exigente, dinámica y muchas veces desafiante. Pero también es una de las experiencias más enriquecedoras que puede tener quien aspire a convertirse en un especialista integral de comercio exterior.

Mirando hacia atrás, considero que esos siete años no solo me enseñaron procedimientos aduaneros. Me enseñaron a interpretar el negocio, comprender la logística, anticipar riesgos y entender cómo funciona realmente el comercio internacional más allá de los manuales.

Y el paso por la empresa terminó de completar esa formación: me permitió unir la técnica con la gestión, la operación con la estrategia y la normativa con la realidad del negocio. Esa combinación es, en definitiva, la que construye un perfil integral en comercio exterior.

Y esa experiencia continúa siendo, hasta hoy, una de las fortalezas más importantes de mi desarrollo profesional.

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