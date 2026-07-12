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Cómo la última milla se convirtió en el laboratorio de la logística

Juan Manuel Sánchez, presidente de la Cámara Argentina de la Última Milla, reflexiona sobre la necesidad de ordenar el crecimiento de la logística urbana y preparar a las ciudades para nuevos modelos de distribución

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Juan Manuel Sánchez es presidente de la Cámara Argentina de la Última Milla (Foto: Movant Connection)
Juan Manuel Sánchez es presidente de la Cámara Argentina de la Última Milla (Foto: Movant Connection)

La distribución urbana atraviesa una etapa de transformación impulsada por el avance tecnológico, el crecimiento del ecommerce y la necesidad de repensar cómo circulan las mercaderías dentro de las ciudades. En ese contexto, Juan Manuel sostiene que “La última milla hoy es uno de los principales motores de innovación tecnológica dentro de la logística”, y analiza los desafíos que enfrenta una actividad cada vez más estratégica.

¿Qué representa definirte como un “arquitecto de la logística urbana”?

Quizás me falta bastante recorrido para llegar a ese objetivo, pero hoy la última milla representa la parte operativa de la logística urbana. Creo que hace falta un rol que ayude a integrar a todos los actores: operadores, marcas, sellers, gobiernos locales y quienes participan de esta actividad.

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Se necesita una construcción, una arquitectura que permita estructurar la última milla. Hoy tiene muchos desafíos y es importante que todos puedan empezar a dialogar y construir soluciones.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta la última milla en Argentina?

Durante mucho tiempo la última milla fue vista simplemente como delivery o entrega de paquetería, cuando en realidad detrás existe toda una estructura de tecnología, procesos, capacitación e inversión.

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El desafío es empezar a profesionalizar el sector y darle identidad propia. Hay operadores, desarrolladores tecnológicos, empresas y profesionales que trabajan todos los días para mejorar esta actividad, pero todavía hace falta ordenar ese ecosistema y potenciarlo.

¿Qué aspectos van mucho más allá del simple transporte de un paquete?

Los operadores realizan inversiones muy importantes en equipamiento, vehículos y tecnología para responder a las complejidades de la ciudad.

Además, la última milla hoy es uno de los principales motores de innovación tecnológica dentro de la logística. Todo lo relacionado con tracking, trazabilidad y experiencia del cliente nació impulsado por el crecimiento del ecommerce y terminó convirtiéndose en una referencia para otros segmentos logísticos.

Muchas operaciones tradicionales hoy toman como modelo las herramientas que desarrolló la última milla. Por eso creo que es necesario seguir profesionalizando el sector y formar personas preparadas para este escenario.

"La movilidad eléctrica, nuevas tecnologías y distintas formas de distribución ya son una realidad en otros mercados", destaca Juan Manuel (Foto: Shutterstock)
"La movilidad eléctrica, nuevas tecnologías y distintas formas de distribución ya son una realidad en otros mercados", destaca Juan Manuel (Foto: Shutterstock)

¿Por qué considerás que todavía falta profesionalización?

Hoy las carreras de logística forman profesionales muy valiosos, pero muchas veces egresan sin conocer las herramientas específicas que utiliza la última milla.

La tecnología cambia constantemente y la demanda laboral evoluciona al mismo ritmo. Sin embargo, la formación todavía no acompaña esa velocidad.

Uno de los desafíos es desarrollar propuestas educativas específicas para que quienes ingresen al mercado cuenten con herramientas alineadas con las necesidades reales de la actividad.

¿Cómo imaginás la logística urbana en los próximos años?

Creo que los cambios van a llegar mucho más rápido de lo que imaginamos. La movilidad eléctrica, nuevas tecnologías y distintas formas de distribución ya son una realidad en otros mercados.

El desafío no es solamente incorporar esas innovaciones, sino preparar a las ciudades para recibirlas. Si el ecommerce sigue creciendo y no replanteamos la logística urbana, cada vez habrá más vehículos circulando y el sistema terminará colapsando.

Por eso hacen falta nuevos modelos operativos, con distintas escalas de distribución, puntos de transferencia y vehículos adaptados a cada tramo del recorrido.

En ese escenario, ¿qué rol pueden cumplir soluciones como los e-lockers?

Los e-lockers ofrecen una experiencia muy buena para el usuario. Quien los utiliza suele adoptarlos rápidamente porque permiten retirar un paquete cuando le resulta conveniente mediante un código QR.

El desafío no pasa por la aceptación del cliente, sino por el modelo operativo. Para que esos sistemas sean rentables hace falta concentración de volumen y colaboración entre distintos actores.

Ahí aparece un concepto muy importante: la interoperabilidad. Si cada operador trabaja de forma aislada será muy difícil desarrollar estas soluciones a gran escala. En cambio, si existen reglas comunes y espacios de cooperación, el potencial es enorme.

¿Qué consejo le darías a quienes hoy trabajan en la última milla y quieren crecer profesionalmente?

Les diría que estudien y se preparen. Muchas de las empresas más importantes del sector nacieron de personas que comenzaron entregando paquetes y conocen la operación desde adentro.

Ese conocimiento operativo tiene muchísimo valor. Lo importante ahora es complementarlo con herramientas de gestión, tecnología y formación para seguir creciendo.

También es necesario reconocer a quienes trabajan todos los días en la calle como verdaderos profesionales de la última milla. Capacitar ese recurso humano beneficia tanto a las empresas como a toda la actividad.

¿Qué necesita hoy la última milla para seguir desarrollándose?

Que todos los actores puedan trabajar juntos y dejar de enfocarse únicamente en los problemas.

Hace falta impulsar la profesionalización de la actividad, compartir buenas prácticas y acompañar el desarrollo de un sector que cada vez tiene mayor impacto sobre la logística urbana.

Creo que la última milla puede convertirse en una actividad estratégica y hay que trabajar para que ese crecimiento ocurra de manera ordenada y sostenible.

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