Panamá

Autoridades de Cuarentena frenan la entrada a Panamá de 1,097 insectos y plagas en puntos fronterizos

Procedente de Ecuador se detectó la presencia de una especie de trips, insectos pequeños que pueden alimentarse de tejidos vegetales y transmitir virus fitopatógenos

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Los productos agrícolas de consumo masivo que entran al país son inspeccionados por personal de Cuarentena Agropecuaria. (Mida)
Los productos agrícolas de consumo masivo que entran al país son inspeccionados por personal de Cuarentena Agropecuaria. (Mida)

De abril a junio del año en curso en Panamá se ha frenado la entrada de un total de 1,097 insectos y otras plagas asociadas al movimiento de mercancías importadas.

La labor, a cargo de Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se ha desarrollado en los puertos, aeropuertos, fronteras y otros puntos de ingreso del país.

Durante el período de referencia se analizaron 4,828 muestras de productos destinados al consumo, 3,293 muestras de otros productos y subproductos no destinados al consumo, según la información oficial.

Se detalla que se registraron 988 intercepciones de insectos en muestras de productos para consumo, 49 intercepciones en muestras de productos no destinados al consumo, y 60 intercepciones en artículos reglamentados, lo cual incluye principalmente a los contenedores y embalajes de madera.

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También fueron analizadas otras 1,072 muestras, las cuales procedían de trampas colocadas dentro del área de vigilancia que está establecida en la Zona de Protección Fitozoosanitaria.

Los trips son insectos pequeños de cuerpo alargado que pueden alimentarse de tejidos vegetales y transmitir virus fitopatógenos. (Mida)
Los trips son insectos pequeños de cuerpo alargado que pueden alimentarse de tejidos vegetales y transmitir virus fitopatógenos. (Mida)

Entre las detecciones de mayor relevancia registradas durante este trimestre se reportó una especie de trips, procedente de Ecuador, considerada una plaga cuarentenaria de categoría A1.

La categoría A1 suele utilizarse para identificar plagas cuarentenarias no presentes en el país.

Los trips son insectos pequeños de cuerpo alargado que pueden alimentarse de tejidos vegetales y transmitir virus fitopatógenos, por lo que muchas especies del grupo tienen importancia económica directa e indirecta.

Pueden afectar una amplia gama de cultivos hortícolas, florícolas y frutales, provocando daños directos por alimentación e indirectos por transmisión de virus.

Si la plaga encontrara condiciones favorables en Panamá y se estableciera sin un control efectivo, podría traducirse en pérdidas de rendimiento y en un incremento en el uso agroquímicos, y eventualmente en restricciones de acceso a ciertos mercados internacionales para productos sensibles o provenientes de zonas afectadas.

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La labor de Cuarentena es continúa, debido al volumen de productos que entra al país. (Mida)
La labor de Cuarentena es continúa, debido al volumen de productos que entra al país. (Mida)

En total, las cifras oficiales reflejan la magnitud del flujo de comercio de productos agropecuarios que regularmente ingresan a Panamá, y al mismo tiempo ponen en evidencia el alto volumen de trabajo que diariamente desarrollan las autoridades de Cuarentena para garantizar la protección fitosanitaria nacional.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aclara que la mayoría de los organismos detectados no correspondieron a plagas categorizadas como de interés cuarentenario.

Esto, entendiendo que las plagas cuarentenarias son aquellas que no están presentes en el país, o cuya distribución es limitada, y que pueden ocasionar importantes pérdidas económicas, restricciones comerciales o impactos significativos en la producción agrícola, en el caso de que estas logren establecerse en el territorio nacional.

Por esta razón, su detección temprana constituye una prioridad para los sistemas de vigilancia fitosanitaria.

Desde el ángulo técnico, la detección de una plaga cuarentenaria A1 exige una cadena de decisiones que va desde el manejo inmediato de la mercancía interceptada hasta la revisión de los protocolos de inspección para determinados productos.

La entrada de plagas al país podría eventualmente restringir el acceso a los mercados internacionales.
La entrada de plagas al país podría eventualmente restringir el acceso a los mercados internacionales.

Por ejemplo, si la especie de trips está asociada a material de propagación vegetal (como esquejes, plantas en maceta o semillas), podría plantearse la necesidad de intensificar las inspecciones de este tipo de mercancías, aumentar el tamaño de las muestras o incluir herramientas de diagnóstico molecular para confirmar la identidad de los organismos.

Pero si el hallazgo se vincula a productos agrícolas frescos, los ajustes podrían orientarse a requisitos de tratamiento previo, certificaciones fitosanitarias más estrictas o incluso restricciones temporales sobre la importación de determinados rubros.

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