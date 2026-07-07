Almacenamiento y última milla mantuvieron la presión sobre los costos de la logística en junio

En conjunto, los indicadores de CEDOL y AECAUM muestran que la presión sobre los costos logísticos continúa trasladándose hacia procesos que van más allá del transporte (Imagen: Shutterstock)

Los costos de la logística sin transporte y de los servicios de última milla volvieron a registrar incrementos durante junio, impulsados principalmente por las paritarias, los aumentos en los servicios públicos y distintos insumos operativos.

Los últimos indicadores elaborados para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y la Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) muestran que, más allá del transporte de cargas, la presión sobre los costos continúa extendiéndose a otras etapas clave de la cadena logística, como el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución urbana.

PUBLICIDAD

Los relevamientos también reflejan un cambio en la composición de los aumentos. Mientras el combustible volvió a mostrar una de las menores variaciones del año, la mano de obra, la energía y otros costos vinculados a la operación fueron los principales responsables del incremento registrado durante junio.

Los costos logísticos sin transporte siguieron en alza

El índice de costos logísticos sin transporte elaborado para CEDOL registró una suba de 3,57% durante junio y acumuló un incremento de 21,29% en el primer semestre de 2026. Se trata del componente que refleja la evolución de los costos asociados a las operaciones de almacenamiento, administración y gestión logística, sin contemplar el transporte de mercaderías.

PUBLICIDAD

Dentro de esta estructura, el mayor incremento correspondió a energía (14,66%) como consecuencia de las actualizaciones tarifarias. También registraron aumentos seguridad de edificios (3,79%), comunicaciones (3,43%) e IPIM (2,51%), mientras que insumos como el film stretch, los pallets y los alquileres permanecieron sin variaciones durante junio.

Como referencia, el índice de CEDOL que incorpora los costos de transporte avanzó 1,82% en junio. Sin embargo, la mayor presión volvió a concentrarse en las operaciones que no dependen directamente del movimiento de cargas, sino de la infraestructura, los servicios y los procesos internos que sostienen la actividad logística.

PUBLICIDAD

El índice de costos logísticos sin transporte, componente que refleja la evolución de los costos asociados a las operaciones de almacenamiento, administración y gestión logística, sin contemplar el transporte de mercaderías, registró una suba de 3,57% durante junio (Imagen: Shutterstock)

AECAUM registró nuevos aumentos en la última milla

Los indicadores difundidos por AECAUM mostraron una evolución similar en los servicios de última milla. El índice correspondiente a este segmento registró una suba de 2,81% durante junio, alcanzó un acumulado anual de 23,60% y una variación interanual de 42,50%.

En tanto, el índice de servicios postales elaborado por AECAUM aumentó 3,26% en el mes, acumulando 23,22% en lo que va de 2026 y 41,33% en los últimos doce meses.

PUBLICIDAD

Aunque ambos indicadores aceleraron su ritmo respecto de mayo, permanecieron por debajo de los máximos registrados durante marzo, cuando los costos habían alcanzado sus mayores incrementos mensuales del año.

La mano de obra volvió a ser el principal impulsor

De acuerdo con el análisis presentado por AECAUM, la mano de obra fue nuevamente el componente de mayor incidencia sobre los índices de costos. El rubro registró un incremento de 3,71%, impulsado por la aplicación del nuevo acuerdo paritario, el pago de una suma fija no remunerativa de $30.000 y la actualización del adicional por rama.

PUBLICIDAD

Su impacto fue determinante en ambos segmentos relevados por la entidad: explicó aproximadamente el 64,5% de la variación registrada en los servicios postales y el 51% del aumento observado en última milla, consolidándose como el componente de mayor peso dentro de la estructura de costos.

A ello se sumó el incremento del bloque de agua, electricidad y gas, que avanzó 14,66% tras las actualizaciones tarifarias y aportó alrededor del 10,5% de la variación mensual de ambos índices.

PUBLICIDAD

El combustible perdió protagonismo frente a los costos fijos

Mientras los costos laborales y los servicios públicos concentraron la mayor presión sobre la actividad, el combustible volvió a desempeñar un papel moderador. Durante junio, el gasoil registró una variación de apenas 0,55%, mientras que el GNC aumentó 1,64%, cifras considerablemente inferiores a las observadas en otros componentes de la estructura de costos.

En paralelo, otros rubros continuaron mostrando incrementos relevantes. Entre ellos se destacaron patentes, tasas e impuestos (8,84%), flete aéreo (5%), lubricantes (4%), seguridad (3,79%), conectividad (3,43%) y neumáticos (2,96%).

PUBLICIDAD

En conjunto, los indicadores de CEDOL y AECAUM muestran que la presión sobre los costos logísticos continúa trasladándose hacia procesos que van más allá del transporte. Las operaciones de almacenamiento, la gestión logística y la última milla siguen absorbiendo el impacto de las actualizaciones salariales, el encarecimiento de la energía y otros servicios esenciales para sostener el funcionamiento de la cadena de abastecimiento.