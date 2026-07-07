Una hoja de ruta impulsa la navegación interior brasileña hasta 2046

El estudio sostiene que la fuerte dependencia del transporte carretero limita la competitividad logística del país y expone la necesidad de avanzar hacia una matriz multimodal más equilibrada (Foto: Shutterstock)

Brasil dio un nuevo paso en la discusión sobre el futuro de su matriz de transporte con la presentación de un estudio que propone una agenda de transformación para fortalecer la navegación interior y aprovechar una de las mayores redes hidrográficas del mundo. El documento plantea que el desarrollo de las vías navegables resulta clave para reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad de la economía e impulsar una mayor integración entre los distintos modos de transporte.

El trabajo, elaborado por una consultora especializada en conjunto con organismos públicos vinculados a la infraestructura y al desarrollo productivo, parte de un diagnóstico contundente: aunque Brasil dispone de aproximadamente 20.000 kilómetros de ríos naturalmente navegables, con potencial para alcanzar entre 40.000 y 60.000 kilómetros, este modo representa apenas el 5% de la matriz logística, mientras que el 11% corresponde al transporte marítimo de cabotaje. En contraste, cerca de dos tercios de la carga continúa movilizándose por carretera.

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Un potencial subutilizado para la logística

El estudio sostiene que la fuerte dependencia del transporte carretero limita la competitividad logística del país y expone la necesidad de avanzar hacia una matriz multimodal más equilibrada. En ese sentido, plantea que la navegación interior puede convertirse en un componente estratégico para reducir costos, ampliar la capacidad de transporte, favorecer el desarrollo regional y disminuir el impacto ambiental de las operaciones.

Según el diagnóstico, el país todavía enfrenta importantes desafíos para consolidar este modo de transporte. Entre ellos se destacan la gobernanza fragmentada, la incertidumbre regulatoria, la planificación insuficiente de infraestructura, la falta de mano de obra especializada, las dificultades de financiamiento y la escasa integración de las vías navegables dentro de la planificación logística nacional.

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El estudio también plantea avanzar en un programa permanente de esclusas, ampliar los mecanismos de financiamiento para nuevos proyectos y promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura fluvial (Foto: Shutterstock)

Una hoja de ruta con horizonte a 2046

El documento organiza sus recomendaciones en un plan de implementación dividido en corto plazo (hasta cuatro años), mediano plazo (entre cuatro y doce años) y largo plazo (entre doce y veinte años), con un horizonte estratégico que se extiende hasta 2046.

Entre las principales propuestas figura la creación de un organismo nacional encargado de coordinar la política de vías navegables, el desarrollo de un plan sectorial específico para este modo de transporte y el fortalecimiento de los programas de dragado y mantenimiento de los ríos navegables.

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También plantea avanzar en un programa permanente de esclusas, ampliar los mecanismos de financiamiento para nuevos proyectos y promover esquemas de concesión que incentiven una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura fluvial.

Transporte de pasajeros y carga

Además del movimiento de cargas, el estudio analiza la situación del transporte fluvial de pasajeros, donde identifica una elevada informalidad, escasez de información estadística y deficiencias en la infraestructura de terminales y muelles.

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Frente a ese escenario, propone medidas orientadas a regularizar las operaciones, modernizar los procesos de concesión, revitalizar las terminales e impulsar líneas de financiamiento para la renovación de embarcaciones.

Gobernanza e integración como ejes

El trabajo se elaboró a partir de una revisión del marco regulatorio, un análisis bibliográfico y más de 60 entrevistas con representantes del sector público, empresas, operadores y especialistas. Además, incluyó misiones técnicas en Brasil, Estados Unidos y Europa para relevar experiencias internacionales en la gestión de vías navegables interiores.

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Las recomendaciones presentadas fueron discutidas durante un taller que reunió a representantes del gobierno, la academia y el sector privado. Las observaciones surgidas de ese encuentro serán incorporadas a una versión final del documento, que servirá como insumo para la definición de futuras políticas públicas vinculadas al desarrollo de la navegación interior.

Más allá de las medidas específicas, el estudio plantea un objetivo de largo plazo: convertir a las vías navegables en un componente estructural de la logística brasileña, con capacidad para complementar el transporte carretero, fortalecer la intermodalidad y mejorar la competitividad del sistema de transporte del país.

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