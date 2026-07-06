Movant LogComex

Cambia la sociedad, cambia el trabajo

El nuevo escenario laboral ya no se define solamente por tecnología o productividad, sino también por cómo distintas generaciones aprenden a convivir, adaptarse y construir valor juntas

Guardar
Google icon
Probablemente el diferencial ya no esté en separar generaciones, tecnología y experiencia, sino en aprender a combinarlas inteligentemente dentro de equipos cada vez más diversos. (Ilustración: Movant Connection)
Probablemente el diferencial ya no esté en separar generaciones, tecnología y experiencia, sino en aprender a combinarlas inteligentemente dentro de equipos cada vez más diversos. (Ilustración: Movant Connection)

Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre trabajo en Argentina estuvieron enfocadas en cómo generar oportunidades para una sociedad joven y en crecimiento.

Hoy el escenario es diferente.

En 2014 se registraron en Argentina más de 777 mil nacimientos. En 2024 fueron poco más de 413 mil. La caída es de aproximadamente el 47% en apenas diez años. Los hogares sin hijos ya son mayoría y las proyecciones indican que hacia 2030 podría haber 2,4 millones menos de niños que en 2022.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, cerca de 690 mil personas mayores de 65 años continúan trabajando y más de 11 millones de argentinos mayores de 50 participan actualmente del mercado laboral.

Mientras tanto, la inteligencia artificial y la automatización empiezan a redefinir tareas, funciones y dinámicas de trabajo en prácticamente todas las industrias.

Argentina no atraviesa este proceso en soledad. Naciones Unidas proyecta que, hacia finales de la década del 2070, las personas mayores de 65 años superarán numéricamente a los menores de 18 a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Y eso probablemente marque algo más profundo que una transformación laboral. Marca un cambio social.

Cuando cambia la sociedad, cambia el trabajo

Porque cuando cambia la composición de una sociedad, también cambian las prioridades, el consumo, las necesidades y las formas de construir valor. Y el trabajo termina reflejando esa transformación.

Durante décadas muchas organizaciones fueron pensadas para trayectorias lineales, conocimientos relativamente estables y equipos atravesados por experiencias similares. El nuevo contexto rompe esa lógica.

Empiezan a convivir generaciones formadas bajo reglas completamente distintas. Personas que crecieron asociando trabajo con estabilidad y permanencia junto a otras moldeadas por la velocidad, la flexibilidad y la adaptación constante.

Y eso modifica la manera de comunicarse, de trabajar en equipo, de entender el compromiso y hasta de proyectar una carrera profesional.

Muchas tensiones laborales actuales probablemente tengan más relación con diferencias de interpretación que con falta de capacidad o compromiso.

Alguien interpreta autonomía como desinterés. Otro interpreta control como desconfianza. Uno asocia flexibilidad con desorden. Otro siente que permanecer demasiado tiempo en un lugar implica estancamiento.

En simultáneo, la automatización empieza a desplazar tareas repetitivas y a darle más valor a capacidades más difíciles de reemplazar. La comunicación, el criterio, la creatividad, la adaptabilidad y la inteligencia vincular.

Cuanto más automatizado y acelerado se vuelve el trabajo, más valor adquieren las competencias humanas. Escuchar, interpretar, conectar miradas distintas, generar confianza y construir criterio (Ilustración: Movant Connection)
Cuanto más automatizado y acelerado se vuelve el trabajo, más valor adquieren las competencias humanas. Escuchar, interpretar, conectar miradas distintas, generar confianza y construir criterio (Ilustración: Movant Connection)

En sectores como la logística y el comercio exterior, estas transformaciones ya se están sintiendo. La tecnología permite automatizar procesos, optimizar rutas y operar con niveles de información impensados años atrás. Aunque frente a cambios regulatorios, crisis internacionales o interrupciones en cadenas de abastecimiento, muchas veces la diferencia sigue estando en la capacidad humana de interpretar contexto, tomar decisiones y coordinar situaciones bajo presión.

Ahí la experiencia aporta lectura y criterio. La innovación aporta velocidad y nuevas herramientas. Y probablemente el diferencial ya no esté en separar generaciones, tecnología y experiencia, sino en aprender a combinarlas inteligentemente dentro de equipos cada vez más diversos.

Porque la capacidad de innovar, adaptarse o desarrollar criterio ya no responde de manera lineal a la edad, sino a la disposición para seguir aprendiendo e interpretando el contexto.

Eso también redefine el desafío de cada profesional.

La nueva vigencia profesional

Durante mucho tiempo la experiencia acumulada ofrecía cierta sensación de estabilidad. Hoy la vigencia empieza a depender mucho más de la aptitud de aprender, reinterpretarse y actualizarse sin perder identidad en el proceso.

Quizás por eso una de las habilidades más importantes de esta etapa sea desarrollar consciencia sobre el contexto que estamos habitando.

Entender que el mapa cambió.

Y que cuanto más automatizado y acelerado se vuelve el trabajo, más valor adquieren las competencias humanas. Escuchar, interpretar, conectar miradas distintas, generar confianza y construir criterio en escenarios cada vez más complejos.

El nuevo mapa del trabajo argentino probablemente no invite solamente a adaptarse. También obliga a construir estratégicamente desde ahora para un escenario social y laboral que ya empezó a funcionar bajo reglas muy distintas a las que conocimos durante décadas.

Temas Relacionados

La Columna de Javier CarrizoLogísticaComercio ExteriorTrabajoSociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una hoja de ruta impulsa la navegación interior brasileña hasta 2046

Un estudio técnico propone fortalecer la infraestructura, simplificar la regulación e incentivar nuevas inversiones para aprovechar una de las mayores redes hidrográficas del mundo

Una hoja de ruta impulsa la navegación interior brasileña hasta 2046

Procesos, calidad y equipos: la nueva cara de la logística automotriz

Juan Emanuel Leiva, supervisor de operaciones logísticas en el rubro automotriz, recorre la cadena de suministro completa, la exigencia de calidad del sector y la gestión de equipos numerosos

Procesos, calidad y equipos: la nueva cara de la logística automotriz

Almacenamiento y última milla mantuvieron la presión sobre los costos de la logística en junio

Las actualizaciones salariales, el aumento de la energía y otros servicios operativos volvieron a concentrar la mayor presión sobre la actividad, mientras el combustible mostró una incidencia menor

Almacenamiento y última milla mantuvieron la presión sobre los costos de la logística en junio

El comercio exterior detrás del aire que climatiza hospitales y hogares

Manuel Mancebo, profesional de comercio internacional, explica cómo la tecnología importada, la inteligencia artificial y la logística marítima determinan hoy la operación del sector climatización

El comercio exterior detrás del aire que climatiza hospitales y hogares

Los costos del transporte de cargas subieron 1,81% en junio y acumulan un alza de 22,2% en 2026

El relevamiento de FADEEAC volvió a reflejar incrementos generalizados en los costos del sector, con especial incidencia de los rubros vinculados a la operación y al mantenimiento de las unidades

Los costos del transporte de cargas subieron 1,81% en junio y acumulan un alza de 22,2% en 2026

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

TELESHOW

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

La ley salvadoreña que quitó aranceles a 120 productos alimenticios cumple un año de aprobación

Nuevas tasas máximas de interés para créditos y microcréditos en Costa Rica