Los costos del transporte de cargas subieron 1,81% en junio y acumulan un alza de 22,2% en 2026

Desde la Federación señalaron que el incremento del rubro Reparaciones también refleja el impacto que tiene el deterioro de la infraestructura vial sobre la actividad (Foto: Shutterstock)

Los costos del transporte de cargas registraron en junio un incremento de 1,81%, el menor avance mensual de lo que va de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC. La desaceleración se produjo luego del fuerte impacto que tuvo el aumento del combustible en marzo y en un contexto en el que el esquema de referencia para los precios del gasoil moderó las variaciones durante los últimos meses.

El indicador, utilizado como referencia para la actualización de tarifas del transporte de cargas, mostró un crecimiento inferior al registrado en abril (2,42%) y mayo (1,91%). Sin embargo, el acumulado del primer semestre alcanzó 22,2%, por encima del 14% registrado en igual período del año pasado, mientras que la variación interanual llegó al 47%.

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El combustible moderó su impacto, pero continúa siendo determinante

Uno de los principales factores detrás de la desaceleración fue el comportamiento del combustible, uno de los componentes de mayor peso dentro de la estructura de costos del transporte. Durante junio registró una suba de apenas 0,55%, la menor del año, en el marco de la continuidad del esquema conocido como “buffer”, que mantiene congelado el precio de referencia del gasoil en el mercado local.

No obstante, el alivio mensual no modifica la tendencia acumulada. Tras el fuerte incremento registrado en marzo, el gasoil acumula una suba cercana al 34% en lo que va de 2026, lo que continúa condicionando la rentabilidad de las empresas transportistas por el peso que este insumo tiene sobre la operación diaria.

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A ello se suma la decisión oficial de volver a postergar la actualización plena de los impuestos a los combustibles, mecanismo que comenzó en mayo de 2024 y que fue prorrogado nuevamente para julio de este año mediante los decretos 405/26 y 562/26.

Las empresas continúan enfrentando un contexto de costos elevados, al que se suman las dificultades derivadas del mantenimiento de la infraestructura y las diferencias en el nivel de actividad entre los distintos sectores de la economía (Imagen: Shutterstock)

Personal, peajes y reparaciones encabezaron los aumentos

Más allá del menor incremento general, 10 de los 11 rubros que integran el índice registraron aumentos durante junio.

El mayor impacto volvió a observarse en Peajes, que crecieron 3,09%, seguidos por Reparaciones (3,02%), Neumáticos (2,96%) y Personal, que avanzó 2,61% como consecuencia de la entrada en vigencia de la cuarta cuota del actual Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que contempla incrementos salariales y asignaciones no remunerativas con actualizaciones mensuales entre marzo y agosto.

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También registraron incrementos Gastos Generales (2,06%), Costo Financiero (1,76%), Material Rodante (1,69%) y Seguros (1%), mientras que Lubricantes aumentó 4%, luego de variaciones más moderadas durante el primer trimestre. El único componente sin modificaciones fue Patentes y Tasas, cuyas actualizaciones tienen carácter anual.

La infraestructura continúa presionando sobre la operación

Desde FADEEAC señalaron que el incremento del rubro Reparaciones también refleja el impacto que tiene el deterioro de la infraestructura vial sobre la actividad. El estado de rutas y caminos incrementa las necesidades de mantenimiento de las unidades y eleva los costos operativos de un sector que depende directamente de la red vial para desarrollar su actividad.

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En ese escenario, las empresas continúan enfrentando un contexto de costos elevados, al que se suman las dificultades derivadas del mantenimiento de la infraestructura y las diferencias en el nivel de actividad entre los distintos sectores de la economía.

Un escenario económico con demanda dispar

La evolución del índice también refleja el comportamiento heterogéneo de la economía. Mientras actividades como el agro, la energía y la minería sostienen la demanda de servicios logísticos, otros segmentos, como la industria, el consumo y la inversión pública, muestran un desempeño más débil.

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Aunque junio marcó el menor incremento mensual del año, la estructura de costos del transporte continúa acumulando aumentos significativos. En ese contexto, la evolución del combustible, las futuras actualizaciones salariales y el estado de la infraestructura vial seguirán siendo variables clave para la competitividad y la planificación de las empresas del transporte de cargas