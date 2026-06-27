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La diversificación de las cadenas de suministro pone a Argentina en el radar internacional

La búsqueda de proveedores más resilientes y la reducción de dependencias estratégicas reconfiguran las inversiones globales. En ese escenario, el país gana protagonismo dentro de las cadenas de suministro

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Argentina figura entre los países mejor posicionados de la región junto con Chile y Uruguay (Imagen: Shutterstock)
Argentina figura entre los países mejor posicionados de la región junto con Chile y Uruguay (Imagen: Shutterstock)

La diversificación de las cadenas de suministro continúa reconfigurando el mapa de las inversiones globales. Después de varios años marcados por tensiones geopolíticas, interrupciones logísticas y una creciente competencia por recursos estratégicos, las empresas comenzaron a priorizar cadenas de abastecimiento más resilientes y menos concentradas.

En ese contexto, Argentina vuelve a captar la atención como uno de los mercados con mejores perspectivas dentro de América Latina para integrarse a esa nueva configuración.

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Según un informe citado por una consultora internacional, América Latina todavía se encuentra por detrás del sudeste asiático como plataforma manufacturera, pero los esfuerzos de las economías occidentales por reducir su exposición a mercados altamente concentrados están ampliando el interés por nuevos destinos para la producción, el abastecimiento y la inversión. Dentro de ese escenario, Argentina figura entre los países mejor posicionados de la región junto con Chile y Uruguay.

Las cadenas de suministro cambian de criterio

Durante décadas, las decisiones de localización estuvieron dominadas por factores como los costos laborales o la eficiencia operativa. Sin embargo, la experiencia de los últimos años, marcada por la pandemia, conflictos internacionales y restricciones comerciales, llevó a muchas compañías a incorporar nuevas variables en el diseño de sus cadenas de suministro.

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Hoy, la resiliencia, la diversificación geográfica y la capacidad para asegurar el abastecimiento de insumos estratégicos ganan protagonismo frente a la concentración de proveedores en un único mercado. Esta tendencia impulsa a las empresas a distribuir mejor sus operaciones y reducir riesgos asociados a interrupciones logísticas o tensiones geopolíticas.

La competitividad ya no se define únicamente por producir o exportar más, sino también por la capacidad de garantizar continuidad operativa (Imagen: Shutterstock)
La competitividad ya no se define únicamente por producir o exportar más, sino también por la capacidad de garantizar continuidad operativa (Imagen: Shutterstock)

Qué vuelve atractivo a un país

En ese nuevo escenario, la disponibilidad de recursos naturales, el potencial energético, la capacidad exportadora y las posibilidades de integrarse a cadenas industriales de mayor valor agregado comienzan a pesar más en las decisiones de inversión.

Para Argentina, ese contexto representa una oportunidad vinculada a sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento, actividades que ya participan en cadenas internacionales y que podrían ampliar su inserción si logran fortalecer la infraestructura, la logística y la integración con otros mercados.

El informe también ubica a otros países latinoamericanos dentro de este proceso de reposicionamiento regional, aunque advierte que la región continúa enfrentando el desafío de competir con el sudeste asiático, que mantiene ventajas como plataforma de fabricación a gran escala.

Una oportunidad ligada a la logística

Más allá de la atracción de inversiones, la reorganización de las cadenas globales también plantea nuevos desafíos para la logística y el comercio exterior. La posibilidad de incorporarse a redes internacionales de abastecimiento depende no solo de la disponibilidad de recursos, sino también de contar con infraestructura, transporte, conectividad y procesos que permitan sostener operaciones confiables y competitivas.

En ese sentido, la evolución de las cadenas de suministro muestra que la competitividad ya no se define únicamente por producir o exportar más, sino también por la capacidad de garantizar continuidad operativa, diversificar riesgos y responder con mayor flexibilidad a un escenario internacional cada vez más dinámico.

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