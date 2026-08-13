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Ecosistema logístico chileno se reúne para diseñar una estrategia de negocios sostenible

Representantes públicos, privados y académicos definieron lineamientos para acelerar la electromovilidad en el transporte de carga, con miras a reducir emisiones

Transporte de cargas sustentable
Se trató la incorporación de soluciones de electromovilidad en las cadenas de abastecimiento del país. (Foto: Shutterstock)
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Cerca de cincuenta representantes del sector logístico chileno participaron en un taller destinado a construir una estrategia de negocios orientada a la logística sostenible, con foco en la incorporación de soluciones de electromovilidad en las cadenas de abastecimiento del país.

La actividad, organizada por un centro de investigación académico especializado en transporte y competitividad económica junto a una red corporativa vinculada a Naciones Unidas, se desarrolló en Santiago y convocó a funcionarios públicos, gremios, empresas del sector y académicos de distintas universidades del país.

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Un diagnóstico compartido sobre los desafíos del sector

Durante la jornada, los participantes trabajaron en mesas de diálogo para identificar brechas regulatorias, limitaciones de infraestructura de carga y condiciones necesarias para una adopción masiva de tecnologías de cero y bajas emisiones en el transporte de mercancías.

Los ejes de discusión incluyeron innovación tecnológica, colaboración entre el sector público y privado, y el desarrollo de capacidades técnicas dentro de las organizaciones logísticas. Las mesas fueron moderadas por investigadores de distintas casas de estudio, que aportaron una mirada académica a los problemas operativos que enfrenta la industria.

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Entre las instituciones públicas presentes se encontraban carteras vinculadas a energía, transporte y telecomunicaciones, además de organismos reguladores del sector eléctrico y de combustibles. Esta participación estatal busca alinear la futura hoja de ruta con los compromisos de descarbonización asumidos por el país.

Una hoja de ruta con horizonte hacia fin de año

Los resultados obtenidos en el taller servirán como insumo central para la elaboración de una estrategia de negocios que será publicada durante el último trimestre de este año. El documento buscará orientar la adopción de modelos comerciales y soluciones tecnológicas que permitan una logística más eficiente, resiliente y con menor huella de carbono.

La iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente en el referido a ciudades y comunidades sostenibles, que vincula directamente la competitividad urbana con la modernización del transporte de carga. Según los organizadores, la meta es que la transición energética del sector deje de ser vista únicamente como un desafío ambiental para convertirse en un factor de competitividad empresarial.

Logística sustentable
Distintos países de la región avanzan, con distintos grados de profundidad, hacia la incorporación de electromovilidad de carga dentro de sus matrices logísticas (Foto: Shutterstock)

Uno de los académicos que coordinó las mesas de trabajo señaló que la construcción de esta estrategia permitirá profundizar en un sector que sostiene la competitividad de las ciudades, y que el taller fue concebido como un espacio para recoger experiencias y generar recomendaciones concretas que robustezcan la hoja de ruta en elaboración.

Desde la organización civil que impulsa el proyecto junto al centro académico, se destacó que la movilidad y la logística sostenible dejaron de ser exclusivamente un desafío urbano para transformarse en un imperativo estratégico para el sector privado, en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El rol de la cooperación internacional

La actividad contó también con la participación de representantes diplomáticos de un país europeo reconocido por su trayectoria en movilidad sostenible, quienes compartieron su experiencia en procesos de transición energética de largo plazo. Según explicaron, esa transformación no fue únicamente una decisión ambiental, sino también una apuesta industrial sostenida durante décadas.

Los representantes internacionales remarcaron que este tipo de procesos requiere inversión sostenida y una articulación estrecha entre academia, sector público y sector privado, ya que los cambios estructurales en las cadenas logísticas no se producen de manera inmediata ni aislada.

El centro de investigación que impulsa la iniciativa cuenta con financiamiento de una agencia estatal de investigación y desarrollo, y es liderado conjuntamente por dos universidades chilenas, con la colaboración de otras dos casas de estudio y de organismos públicos vinculados a obras y transporte.

Perspectivas para la logística regional

El proceso iniciado en Chile se da en un contexto donde distintos países de la región avanzan, con distintos grados de profundidad, hacia la incorporación de electromovilidad de carga dentro de sus matrices logísticas, impulsados tanto por compromisos climáticos como por presiones de competitividad comercial.

La publicación de la estrategia definitiva, prevista para los últimos meses del año, marcará un punto de referencia para evaluar cómo se traducen estos diagnósticos participativos en decisiones concretas de inversión, regulación e infraestructura. De su implementación dependerá que el sector logístico chileno logre combinar eficiencia operativa con menores emisiones, en un escenario donde la sostenibilidad se consolida como condición para mantener la competitividad exportadora del país.

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