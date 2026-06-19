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La industria marítima pide una gestión coordinada para normalizar el tránsito en el golfo Pérsico

La principal organización naviera del mundo considera que aún faltan definiciones sobre rutas seguras, protocolos operativos y mecanismos de control para reanudar el tránsito

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La solicitud se produce después de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz (Imagen: Shutterstock)
La solicitud se produce después de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz (Imagen: Shutterstock)

La reapertura del estrecho de Ormuz tras el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre una nueva etapa para el transporte marítimo internacional, aunque las principales organizaciones del sector advierten que todavía persisten riesgos operativos y de seguridad que podrían afectar la normalización de una de las rutas más importantes para el comercio mundial.

El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor organización patronal de la industria naviera, pidió la creación de un mecanismo internacional de coordinación que permita organizar el tránsito de buques por la zona y garantizar condiciones seguras para la navegación.

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La solicitud se produce después de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que transitaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

Según BIMCO, la reanudación de las operaciones requiere una planificación coordinada que permita ordenar el movimiento de los buques que permanecen en la región y minimizar riesgos asociados a la congestión y a la navegación en áreas restringidas.

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Persisten dudas sobre las condiciones operativas

Desde la organización señalaron que, pese al acuerdo alcanzado, la situación continúa siendo volátil para la industria marítima.

El jefe de seguridad del Consejo, Jakob Larsen, sostuvo que aún existen interrogantes operativos relevantes y afirmó que los armadores necesitan contar con información más precisa antes de retomar el tránsito de forma regular.

Entre los aspectos pendientes figuran la definición de rutas seguras, mecanismos de separación de tráfico marítimo y procedimientos para ordenar la salida de embarcaciones desde el golfo Pérsico.

La organización también advirtió que la parte central del estrecho continúa minada y no es navegable, mientras que únicamente las zonas de tráfico costero próximas a Omán e Irán permanecen habilitadas para la circulación.

En este contexto, la organización recomendó a los armadores actuar con cautela y esperar mayores precisiones sobre las condiciones de seguridad antes de reanudar operaciones en gran escala.

De acuerdo con BIMCO, una vez garantizadas condiciones seguras de navegación, los servicios marítimos podrían recuperar sus niveles operativos previos al conflicto en aproximadamente dos meses (Foto: Shutterstock)
De acuerdo con BIMCO, una vez garantizadas condiciones seguras de navegación, los servicios marítimos podrían recuperar sus niveles operativos previos al conflicto en aproximadamente dos meses (Foto: Shutterstock)

Impacto sobre la logística energética global

La normalización del tránsito por Ormuz es observada de cerca por los mercados energéticos y por las cadenas logísticas vinculadas al transporte marítimo de hidrocarburos.

Antes del conflicto, el estrecho constituía uno de los principales puntos de paso para el comercio internacional de petróleo y gas natural licuado (GNL), conectando a los productores del golfo Pérsico con mercados de Asia, Europa y otras regiones.

De acuerdo con BIMCO, una vez garantizadas condiciones seguras de navegación, los servicios marítimos podrían recuperar sus niveles operativos previos al conflicto en aproximadamente dos meses.

La entidad explicó que los daños registrados en instalaciones energéticas de Catar y Emiratos Árabes Unidos podrían afectar durante más tiempo la disponibilidad de cargas.

Efectos sobre fertilizantes y gas natural licuado

Entre los sectores que podrían experimentar una recuperación más lenta aparecen las exportaciones de gas natural licuado y fertilizantes.

Según el analista de marina mercante de la institución, Niels Rasmussen, los daños sufridos por la infraestructura de producción de gas impactarán sobre la capacidad de producción y exportación durante los próximos meses.

La situación podría influir tanto en los flujos de GNL como en el abastecimiento internacional de fertilizantes, productos que dependen en gran medida del suministro de gas natural para sus procesos productivos.

Por ese motivo, aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán representa un paso relevante para la reapertura de la vía marítima, la recuperación plena de las cadenas logísticas asociadas a la energía dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad.

Cautela entre las principales navieras

La incertidumbre también se refleja en la postura adoptada por algunas de las mayores compañías navieras del mundo, que manifestaron cautela respecto a la posibilidad de retomar inmediatamente sus operaciones habituales en la zona y señalaron que continuarán monitoreando la evolución de la situación.

Para el sector marítimo internacional, el desafío inmediato pasa por restablecer la circulación de buques de manera segura y coordinada en uno de los corredores más sensibles para el comercio global, garantizando condiciones que permitan recuperar gradualmente los flujos logísticos interrumpidos durante el conflicto.

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