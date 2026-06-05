Impulsan la formación profesional de conductores para fortalecer la seguridad vial

La iniciativa también busca ofrecer herramientas concretas para responder a las nuevas exigencias del sector y fortalecer la experiencia acumulada por la industria (Foto: FPT)

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (FADEEAC) y la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) avanzan en la consolidación de la profesionalización del transporte, con un acuerdo que reconoce oficialmente los cursos de capacitación y promueve la seguridad vial, la eficiencia operativa y la inclusión laboral en el sector. La iniciativa incluye un enfoque especial en cursos dirigidos a mujeres conductoras, ampliando oportunidades en una actividad históricamente masculinizada.

El convenio fue suscripto en el predio de FPT en Escobar, con la participación de autoridades de FADEEAC y FPT, representantes de distintas cámaras empresarias del transporte, y funcionarios del Ministerio de Transporte y de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

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Durante la jornada, se puso en marcha un programa de capacitación que reconoce oficialmente los cursos dictados por FPT y establece a la Fundación como entidad de referencia para la formación vinculada al Decreto N.º 196/2025, correspondiente a la Licencia Nacional de Conducir Profesional.

Profesionalización como condición estratégica

Para FADEEAC, la profesionalización del sector no es un tema accesorio: “Es una condición necesaria para mejorar la calidad del servicio, la seguridad vial, la competitividad y el desarrollo de las empresas de transporte”, aseguró Cristian Sanz, presidente de la entidad. Según Sanz, la iniciativa también busca ofrecer herramientas concretas para responder a las nuevas exigencias del sector y fortalecer la experiencia acumulada por la industria.

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Por su parte, Sergio Ruppel, presidente de FPT, destacó que la validación oficial representa un reconocimiento al trabajo sostenido de la Fundación y una responsabilidad mayor para implementar programas de formación. “Formar conductores no implica solo enseñar técnicas de conducción, sino preparar profesionales capaces de operar unidades complejas, prevenir riesgos, cumplir normas y garantizar la seguridad de la carga y de la circulación vial”, señaló.

Con la puesta en marcha de este programa, FADEEAC y FPT consolidan un modelo de formación profesional con reconocimiento oficial que impacta directamente en la seguridad vial, la eficiencia operativa y la inclusión laboral (Foto: FADEEAC)

Implementación de la capacitación obligatoria

El acuerdo también marca un paso clave hacia la implementación de la capacitación obligatoria para la obtención y renovación de la Licencia Nacional de Conducir Profesional. Según el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, “la fecha límite para poner en marcha el nuevo sistema es principios de julio”, con certificación del Ministerio de Educación y reconocimiento oficial de la formación brindada por FPT y FADEEAC.

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El funcionario subrayó que “la siniestralidad se vincula directamente a la falta de conciencia y capacitación; cuanto más fortalecida esté la formación profesional, más se reducirá el índice de accidentes en rutas argentinas”. La iniciativa busca garantizar que todos los conductores reciban una formación integral, incluyendo aspectos de seguridad vial, conducción responsable y gestión operativa de cargas.

Inclusión y ampliación de oportunidades

Uno de los ejes del acuerdo está orientado a la incorporación de mujeres al transporte profesional. Cursos de conducción específicamente diseñados buscan fomentar la participación femenina, generar oportunidades laborales reales y acompañar su inserción en un sector estratégico para la economía. Según Ruppel, esto requiere capacitación específica, acompañamiento institucional y condiciones reales de inserción laboral, convirtiéndose en una línea de trabajo concreta para la Fundación y FADEEAC.

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El convenio tiene como objetivo generar empleo calificado, impulsar la innovación tecnológica y elevar los estándares de seguridad y profesionalización en el transporte de cargas en Argentina.

Articulación público-privada y futuro del sector

Con la puesta en marcha de este programa, FADEEAC y FPT consolidan un modelo de formación profesional con reconocimiento oficial que impacta directamente en la seguridad vial, la eficiencia operativa y la inclusión laboral. La articulación con el Estado provincial y la Dirección de Cultura y Educación asegura que la capacitación sea reconocida oficialmente y responda a las necesidades reales del transporte, convirtiéndose en una herramienta estratégica para el desarrollo del sector en todo el país.

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