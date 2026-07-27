El almacén esbelto: por qué “lean” no es una moda, es una brutal falta de humildad operativa

Alexander Cardozo Machado es consultor en intralogística (Foto: Movant Connection)

Voy a decir algo que va a incomodar a más de uno… Si tu almacén sigue funcionando igual que hace cinco años, no es estabilidad. Es estancamiento disfrazado de orden.

Llevo 25 años caminando depósitos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Y todavía me encuentro con gerentes que confunden “tener todo controlado” con “tener todo optimizado”. Son cosas completamente distintas. Una te da tranquilidad. La otra te da resultados.

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Algo que aprendí es que “el desperdicio no grita”. Susurra.

Taichi Ohno lo identificó en la emblemática automotriz japonesa hace 60 años y hoy lo sigo viendo, intacto, en depósitos que se autodenominan “de vanguardia”: operarios caminando kilómetros por turno porque nadie tocó el slotting en años. Triples verificaciones manuales porque nadie confía en su propio WMS. Inventario inmovilizado que la gerencia llama “seguridad” y que en realidad es plata durmiendo en un estante.

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El desperdicio no aparece en ningún informe gerencial. Aparece en la planta, todos los días, silencioso, y se lo terminamos pagando sin darnos cuenta de dónde salió el agujero.

La trampa de comprar tecnología para tapar el problema, muy común...

Acá viene lo que nadie quiere escuchar en las reuniones de directorio: la tecnología no resuelve procesos rotos. Los acelera. Instalar un WMS de última generación sobre un layout mal diseñado y un equipo sin estándares no es innovación, es pagar más caro por el mismo caos, pero más rápido.

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Construir resultados: personas, procesos y tecnología

Mi secuencia no se negocia, y la repito hasta el cansancio con cada cliente: Personas → Procesos → Tecnología. En ese orden. Nunca al revés.

Primero construís cultura: 5S no como checklist, sino como gestión visual real, donde cualquier operario detecta una anomalía en segundos porque el estándar está a la vista de todos. Después estandarizás procesos: mapeás el flujo, identificás dónde realmente se pierde tiempo… spoiler, casi nunca es donde el gerente cree que es. Recién ahí, con procesos sólidos, la tecnología potencia lo que ya funciona en lugar de disfrazar lo que no.

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El picking es donde se juega el partido y casi nadie lo sabe…

El picking representa cerca del 60% del costo operativo de un almacén. Sin embargo, sigue siendo el área menos auditada, la que se “resuelve” contratando más gente en lugar de preguntarse por qué hace falta tanta gente.

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Kaoru Ishikawa lo decía con claridad: la calidad es responsabilidad de todos los que tocan el proceso. Y acá va una frase que repito en cada diagnóstico porque sigue siendo verdad: el error de picking no empezó en el picking, empezó tres pasos antes. En una recepción sin control, en un slotting desactualizado, en una instrucción de trabajo que nadie estandarizó y que cada operario interpreta a su manera.

Un tablero con veinte KPIs no se gestiona, se ignora (Foto: Shutterstock)

Kaizen no es un evento. Es un músculo que se atrofia si no se usa. W. Edwards Deming lo dijo hace 70 años y todavía no aprendimos: no podés mejorar lo que no medís. Pero atención, cuidado… medir no es llenar un dashboard que nadie mira. Es tener dos o tres indicadores no negociables, visibles para todo el equipo, todos los días: exactitud de inventario, tiempo de ciclo, OTIF. No veinte. Tres. Un tablero con veinte KPIs no se gestiona, se ignora.

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La mejora continua que sostiene resultados en el tiempo no vive en una presentación trimestral para el directorio. Vive en el pizarrón del turno mañana, donde el supervisor y su equipo revisan ayer para ajustar hoy.

Lo que nadie quiere escuchar, pero hay que decir…

Un almacén desordenado no es un problema de espacio. Es un problema de liderazgo. Y ahí está el verdadero desafío del Lean Warehousing, no es implementar 5S, no es comprar un sorter, no es implementar un WMS de punta. Es construir, turno a turno, una cultura donde cada persona que camina ese depósito asuma que resolver problemas es parte de su trabajo diario, no una excepción cuando algo explota.

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La resistencia al cambio que tanto se combate en las empresas no es el verdadero problema. Es la señal de que nadie explicó bien el porqué. Cuando el equipo entiende que Lean no es “trabajar más rápido bajo presión” sino “eliminar lo que les hace la jornada más pesada sin necesidad”, la resistencia se transforma en compromiso.

El almacén te dice la verdad que el gerente muchas veces no quiere escuchar. Solo hay que animarse a caminarlo con los ojos abiertos.

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¿Vos ya mediste cuántos kilómetros camina tu equipo de picking por turno? Esa cifra, más que cualquier informe de gestión, te va a decir qué tan Lean es realmente tu operación… y cuánto estás pagando por no saberlo.