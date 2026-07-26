La última milla más extrema: cómo se entrega mercadería en las islas y bases más aisladas del mundo

Una demora no se resuelve con otra salida al día siguiente: la siguiente oportunidad de transporte puede tardar semanas (Imagen: Movant Connection)

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En los extremos del mapa, el comercio internacional funciona con reglas distintas. En algunos destinos no hay aeropuerto, puerto de aguas profundas ni conexión terrestre, y la llegada de un buque o un avión puede definir el abastecimiento de varias semanas. Allí, la logística no busca entregar en horas: debe garantizar que alimentos, combustible, medicamentos y repuestos lleguen antes de que se cierre una ventana climática.

Edimburgo de los Siete Mares, Adamstown, Alert y Longyearbyen muestran cuatro niveles de aislamiento. Los dos primeros dependen principalmente del mar; el tercero se abastece mediante una operación aérea estatal; y el cuarto combina vuelos regulares con buques de carga. En todos los casos, el inventario y la planificación anticipada son tan importantes como la distancia.

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Islas sin aeropuerto y descargas en pequeñas embarcaciones

Edimburgo de los Siete Mares es el único asentamiento permanente de Tristan da Cunha, un pequeño archipiélago británico ubicado en el Atlántico Sur, entre Sudamérica y África. Su población vive a miles de kilómetros de los principales centros urbanos y sin un aeropuerto que permita acelerar el ingreso de mercadería.

La conexión habitual se realiza desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, mediante una travesía marítima de aproximadamente 2.810 kilómetros que suele demorar seis días. El calendario de 2026 contempla nueve salidas programadas, aunque las fechas pueden modificarse por condiciones meteorológicas u operativas.

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Los buques transportan pasajeros, correo, alimentos y distintos tipos de carga, pero el viaje no termina al llegar frente a la isla. El puerto local solo admite embarcaciones pequeñas, por lo que los barcos oceánicos deben fondear y transferir la mercadería a botes.

Esta maniobra obliga a proteger medicamentos, materiales de construcción, combustible, repuestos y productos frescos frente al oleaje, la humedad y el agua salada. Una demora no se resuelve con otra salida al día siguiente: la siguiente oportunidad de transporte puede tardar semanas.

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La economía local también depende de lo que logra colocar en el exterior. Su principal producto de exportación es la langosta de roca, una mercancía de alto valor en relación con su volumen. A ella se suman sellos postales, monedas, artesanías y actividades vinculadas con el turismo.

El caso resume una de las reglas de los territorios remotos: cuanto más costoso y complejo es mover una carga, mayor importancia adquieren los productos capaces de generar ingresos ocupando poco espacio.

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Adamstown enfrenta un desafío similar. Es la capital y única localidad habitada de las islas Pitcairn, un territorio británico situado en el Pacífico Sur, a más de 5.000 kilómetros de Nueva Zelanda y lejos de los principales corredores marítimos.

La isla tampoco posee aeropuerto. El acceso habitual se realiza desde Mangareva, en la Polinesia Francesa, mediante una navegación de aproximadamente dos días y unas 290 millas náuticas, cerca de 537 kilómetros.

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Estos destinos muestran que el modelo de inventario mínimo pierde sentido cuando una cancelación puede interrumpir el abastecimiento durante semanas (Foto: Shutterstock)

El cronograma vigente para 2026 incluye viajes de pasajeros, expediciones científicas y operaciones de abastecimiento. La carga que excede el equipaje permitido debe viajar dentro de contenedores y posteriormente ser transferida a embarcaciones locales para llegar a la costa.

La fragilidad de la ruta quedó expuesta durante 2026, cuando las primeras salidas previstas para abril fueron canceladas. En una comunidad sin conexiones alternativas, una modificación del calendario puede postergar la llegada de alimentos, herramientas, insumos médicos, materiales y pasajeros hasta la siguiente ventana disponible.

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Pitcairn comercializa miel, sellos, tallas de madera, tejidos, joyería y otros productos artesanales. También obtiene ingresos mediante el turismo y los servicios ofrecidos a investigadores internacionales. En territorios tan aislados, exportar conocimientos, experiencias o servicios científicos puede resultar más viable que mover grandes volúmenes físicos.

Alert y Longyearbyen, la logística en el límite del Ártico

Alert se encuentra en la isla de Ellesmere, dentro del territorio canadiense de Nunavut, en el extremo norte del archipiélago ártico. No es una ciudad convencional, sino una estación militar y científica situada a 817 kilómetros del Polo Norte y a unos 725 kilómetros del asentamiento habitado más cercano.

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La base mantiene una dotación habitual de alrededor de 55 personas y representa uno de los puntos más exigentes de cualquier cadena de suministro. No existen rutas terrestres que la conecten con otros centros poblados y el abastecimiento principal se realiza mediante operaciones aéreas especiales.

Dos veces al año se desarrollan misiones de reaprovisionamiento. Durante la primavera boreal se prioriza el envío de combustible, mientras que hacia fines del verano o durante el otoño llegan alimentos no perecederos, materiales de construcción, equipamiento, insumos generales y productos petroleros transportados en tambores.

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Los vuelos parten desde Canadá y utilizan instalaciones en Groenlandia como escala intermedia. La nieve, la visibilidad, las temperaturas extremas y el estado de la pista pueden alterar la operación, que requiere la participación de tripulaciones, personal de mantenimiento, coordinadores logísticos y equipos de asistencia en tierra.

Longyearbyen, en cambio, es una localidad con población estable, aeropuerto y puerto. Es el principal centro urbano de Svalbard, un archipiélago bajo administración noruega ubicado en el océano Ártico, aproximadamente a mitad de camino entre la costa continental de Noruega y el Polo Norte.

Aunque dispone de conexiones más frecuentes, sigue dependiendo del exterior para buena parte de sus alimentos, medicamentos, combustibles, equipamiento y materiales. El aeropuerto constituye el principal vínculo para pasajeros y carga urgente, mientras que los paquetes pesados y la mercadería de mayor volumen llegan por vía marítima.

Su economía, históricamente ligada a la extracción de carbón, se orientó progresivamente hacia el turismo, la investigación, la educación y los servicios científicos. La última mina de Longyearbyen dejó de producir en 2025 y fue cerrada definitivamente en mayo de 2026, profundizando esa transformación.

Cuando la distancia obliga a abandonar el “justo a tiempo”

Estos destinos muestran que el modelo de inventario mínimo pierde sentido cuando una cancelación puede interrumpir el abastecimiento durante semanas. La respuesta consiste en acumular reservas, consolidar cargas, planificar con meses de anticipación y priorizar productos esenciales.

También cambia la elección de lo que se exporta. Langosta, miel, artesanías, información científica, turismo y servicios de investigación comparten una característica: pueden generar ingresos sin exigir grandes volúmenes de transporte.

Los embalajes deben resistir humedad, frío extremo, cambios de temperatura, manipulaciones sucesivas y posibles demoras. Además, una misma carga puede pasar de un camión a un buque oceánico y, finalmente, a una pequeña embarcación antes de alcanzar su destino.

En las cadenas de suministro más aisladas, la ventaja no está en mover mucho, sino en mover lo necesario, con alto valor y en el momento preciso. La última milla puede ser una lancha entre un carguero y una costa rocosa, una pista helada cerca del Polo Norte o un puerto ártico condicionado por el clima. Son rutas pequeñas en volumen, pero decisivas para la vida cotidiana de sus habitantes y para demostrar hasta dónde puede llegar el comercio internacional.