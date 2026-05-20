La ONU recorta la previsión de crecimiento global por tensiones sobre las cadenas de suministro

Según el informe, las restricciones de oferta, el aumento del precio del petróleo y la suba de los seguros y del transporte internacional ya comienzan a trasladarse a los costos de producción y abastecimiento (Imagen: Shutterstock)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) redujo su previsión de crecimiento económico global para 2026 y volvió a poner en evidencia la sensibilidad de la economía mundial frente a las tensiones que afectan al comercio, la energía y las cadenas de suministro internacionales.

En su última actualización de perspectivas económicas, difundida este martes, el organismo proyectó que la economía mundial crecerá un 2,5 % en 2026, dos décimas menos que lo previsto en enero. Para 2027, la ONU estima una recuperación moderada hasta el 2,8 %, aunque reconoce que el escenario internacional continúa deteriorándose.

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Detrás de esa revisión aparecen distintos factores vinculados al conflicto en Oriente Medio, especialmente sobre el mercado energético y los costos operativos del comercio internacional. Según el informe, las restricciones de oferta, el aumento del precio del petróleo y la suba de los seguros y del transporte internacional ya comienzan a trasladarse a los costos de producción y abastecimiento en distintas regiones del mundo.

Presión sobre costos e inflación

La ONU advierte que el impacto no se limita únicamente al sector energético. La suba de costos logísticos y las dificultades sobre determinados insumos estratégicos empiezan a generar efectos más amplios sobre la actividad económica global, en un contexto donde la inflación vuelve a ganar presión tanto en economías desarrolladas como emergentes.

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En las economías avanzadas, el organismo prevé que la inflación suba del 2,6 % en 2025 al 2,9 % en 2026. En los países en desarrollo, el incremento sería todavía mayor: del 4,2 % al 5,2 %, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía, las importaciones y el transporte.

Uno de los puntos más sensibles identificados por la ONU aparece en el abastecimiento de fertilizantes. El informe advierte que las disrupciones sobre este tipo de insumos podrían afectar futuras cosechas y generar nuevas presiones sobre los precios agrícolas internacionales, con impacto sobre las cadenas agroindustriales y alimentarias.

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El documento también señala que el actual escenario vuelve más compleja la toma de decisiones para los bancos centrales, que enfrentan el desafío de contener la inflación sin profundizar la desaceleración económica.

Para la ONU, el escenario actual vuelve a demostrar hasta qué punto la estabilidad económica global depende de la continuidad operativa del comercio, la logística y el abastecimiento internacional (Imagen: Shutterstock)

Un impacto desigual entre regiones

En paralelo, el aumento de los precios energéticos comenzó a reflejarse en los mercados financieros, donde crecieron las expectativas de inflación y los costos de financiamiento para distintas economías.

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Según explicó en un comunicado el subsecretario general de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Li Junhua, la crisis en Oriente Medio “ha intensificado las tensiones en las economías en desarrollo”, especialmente por el aumento de los costos de endeudamiento y las mayores vulnerabilidades fiscales.

A nivel regional, la ONU sostiene que Oriente Medio registrará la caída más fuerte en términos de crecimiento, mientras que Europa enfrentará una mayor exposición energética. Asia, en cambio, mantendría un desempeño relativamente más sólido, con China e India todavía en expansión, aunque a un ritmo menor.

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En América Latina y África, el impacto aparece dividido entre exportadores de energía favorecidos por los precios elevados y países importadores más expuestos al aumento de costos y a mayores presiones fiscales.

Para la ONU, el escenario actual vuelve a demostrar hasta qué punto la estabilidad económica global depende de la continuidad operativa del comercio, la logística y el abastecimiento internacional. Por eso, el organismo insistió en la necesidad de reforzar la cooperación multilateral y mantener abiertos los flujos comerciales para evitar un mayor deterioro de la actividad global.

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