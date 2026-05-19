Administrar la competitividad: el nuevo desafío del empresario argentino

Yanina Soledad Lojo es consultora en comercio exterior (Foto: Movant Connection)

“Si competimos solo por precio, probablemente nos quedemos afuera”. Con esa advertencia como punto de partida, Yanina traza el nuevo escenario del comercio exterior argentino: un modelo que exige repensar la cadena de valor, la logística y la estrategia de inserción internacional.

¿Qué cambio de mentalidad necesitan los empresarios argentinos frente al nuevo modelo económico?

Hay que hacer un cambio de chip. El empresario argentino tenía hasta ahora seteada su cabeza para administrar la escasez: vivíamos en un país con cepo, restricciones, complicaciones para importar y exportar. Todo eso cambió, se fue simplificando, se fue desburocratizando.

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Ahora tenemos que pasar a un entorno competitivo. La pregunta que hay que hacerse es: en un modelo con apertura comercial, ¿por qué un consumidor elegiría mi producto en lugar del importado? Esa pregunta dispara decisiones estratégicas sobre cómo estoy operando, cómo pienso mi cadena de valor y cómo brindo valor al consumidor.

Hoy más que nunca hay que enfocarse en el valor, no en el precio. Porque si competimos solo por precio, probablemente nos quedemos afuera. En cambio, si brindamos una solución al cliente, con buen servicio posventa, asistencia en el proceso de compra y opciones de financiamiento, podemos posicionarnos desde otro lugar.

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¿Cómo define una política productiva inteligente, diferente al proteccionismo tradicional?

Hasta ahora pensábamos la política productiva en contraposición a la apertura comercial, como si desarrollar industria no pudiera ir de la mano de competir con el mundo. Eso es un falso concepto. La apertura es justamente donde uno ve lo que tiene que mejorar: cuando salís a competir es cuando te das cuenta dónde están tus puntos débiles y dónde están tus puntos fuertes.

También pensamos durante mucho tiempo la política productiva como subir aranceles, poner cupos, cerrar para proteger. Ese cierre tiene un extra costo que lo paga el consumidor. Una política productiva inteligente es otra cosa: financiar a las pymes exportadoras, desarrollar una política tributaria acorde a un modelo exportador, bajar la presión de impuestos provinciales que van grabando la cadena productiva y terminan exportándose, restando competitividad.

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Y también pensar en infraestructura. Hoy tenemos pymes en el interior que exportan bienes de capital, no solo productos primarios. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron y son el tercer complejo exportador. A esas empresas hay que ayudarlas mejorando rutas, bajando presión tributaria y pensando cómo financiar su inserción internacional.

Según Yanina, "Argentina tiene una ventaja geográfica que antes parecía una debilidad: estamos lejos de los principales centros de consumo y de producción, lo que hace que la logística sea clave" (Foto: Shutterstock)

¿Qué rol ocupa hoy la logística dentro de esa cadena de valor?

La logística pasó al centro de la escena. La trazabilidad de los productos es clave, y una buena cadena logística te hace el diferencial para que, entre varios competidores, seas el elegido. El servicio que le brindás al cliente incluye la logística: hay que dejar de pensar que solo vendemos bienes y entender que la experiencia del cliente dura hasta que recibe el producto donde dispuso recibirlo.

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Si delegás esa entrega en una empresa y hay un mal servicio, esa mala experiencia termina repercutiendo en tu producto. El problema en Argentina es que la infraestructura durante muchos años no solo no se expandió, sino que no se mantuvo. Eso genera extra costos que dificultan brindar una buena experiencia.

Hay que desburocratizar y bajar los costos vinculados con la gestión portuaria, que es un reclamo creciente de las empresas que están saliendo al mundo. Y entender que vendemos valor, y que la logística es parte de ese valor.

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¿Qué le dirías a un empresario cuya operación hoy no está funcionando?

Primero, que no está solo. Hay muchas empresas en la misma situación, incluso empresas grandes, aunque lo gestionan de forma más silenciosa, más puertas adentro. El corazón productivo industrial de Argentina son las pymes, que generan el 70% del empleo.

Lo importante es tomar las decisiones estratégicas que le permitan a esa empresa seguir y adaptarse. Repensar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo: en el cómo puede haber oportunidades de mejora, y en el qué pueden aparecer nuevos negocios.

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Y algo clave: muchos empresarios quieren esperar el momento perfecto o estar preparados al ciento por ciento. Ese momento no va a llegar. Es preferible salir de manera imperfecta, animarse, innovar, probar. El que hace se equivoca, pero en el error aprende y vuelve mejor.

¿Cómo ves el posicionamiento de Argentina en el contexto global actual?

Hay una oportunidad concreta que no hay que perder de vista. Los grandes actores globales están diversificando proveedores porque la dependencia concentrada los volvió muy vulnerables. En ese contexto, Argentina tiene una ventaja geográfica que antes parecía una debilidad: estamos lejos de los principales centros de consumo y de producción, lo que hace que la logística sea clave. Pero hoy esa distancia se convierte en ventaja.

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En un mundo convulsionado, donde muchos países están pensando a qué distancia están de un misil, Argentina es un país seguro. Más allá de los conflictos internos o los problemas de seguridad doméstica, en términos de seguridad internacional podemos garantizar abastecimiento cuando otros no pueden. Y si aprovechamos este momento para diversificar mercados, podemos conseguir la escala que el mercado interno argentino muchas veces no nos da, algo que países como Brasil logran casi naturalmente por el tamaño de su economía.