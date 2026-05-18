Asia-Pacífico acelera acuerdos para fortalecer la logística y el comercio digital

Los países miembros de APEN en conjunto, representan cerca de la mitad del comercio mundial y concentran algunos de los principales corredores marítimos, industriales y tecnológicos del planeta (Foto: Shutterstock)

Las economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) comenzaron a profundizar esta semana una agenda centrada en la resiliencia logística, la integración comercial y la digitalización de los flujos transfronterizos, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y la fragilidad de las cadenas de suministro.

El encuentro se desarrolló en Shanghái, China, en el marco de la reunión del Comité de Comercio e Inversión de APEC, y funcionó como antesala de la Reunión de Ministros Responsables del Comercio que se celebrará en Suzhou. Allí, los representantes de las economías miembro debatieron medidas vinculadas con la facilitación del comercio, la conectividad logística y la interoperabilidad digital para mejorar la circulación de bienes y servicios en la región.

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Actualmente, APEC está conformado por 21 economías de Asia-Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. En conjunto, representan cerca de la mitad del comercio mundial y concentran algunos de los principales corredores marítimos, industriales y tecnológicos del planeta.

Uno de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado con la necesidad de fortalecer la conectividad logística y reducir las barreras que todavía afectan al comercio transfronterizo. Entre los temas abordados aparecieron el avance del comercio sin papel, la digitalización de aduanas, la interoperabilidad entre sistemas comerciales y la mejora del desempeño de las cadenas logísticas regionales.

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“Debemos seguir identificando áreas de interés común y traducirlas en iniciativas concretas que apoyen una región de Asia-Pacífico más conectada, resiliente e inclusiva”, señaló Julio Chan, presidente del Comité de Comercio e Inversión de APEC y coordinador general de APEC en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

La discusión tomó relevancia en un escenario donde las interrupciones logísticas globales continúan impactando sobre la producción, el abastecimiento y los costos operativos. En ese contexto, APEC también analizó iniciativas para fortalecer la cooperación regional en materia de infraestructura, transporte y facilitación del comercio.

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El Consejo Asesor Empresarial de APEC pidió avanzar sobre medidas que permitan reducir los costos logísticos, mejorar la infraestructura y generar condiciones comerciales más previsibles para las empresas de la región (Foto: Shutterstock)

La digitalización gana protagonismo

Los funcionarios revisaron además avances vinculados con acuerdos comerciales regionales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Asociación para la Economía Digital (DEPA), todos mecanismos que buscan acelerar la integración económica y tecnológica en Asia-Pacífico.

La agenda incluyó también debates sobre inteligencia artificial, cooperación digital transfronteriza y normas para el comercio digital, en momentos en que las plataformas tecnológicas comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante dentro de la operatoria logística y comercial internacional.

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En paralelo, el Consejo Asesor Empresarial de APEC pidió avanzar sobre medidas que permitan reducir los costos logísticos, mejorar la infraestructura y generar condiciones comerciales más previsibles para las empresas de la región. Los representantes del sector privado advirtieron además sobre la necesidad de construir cadenas de suministro más resistentes frente a disrupciones climáticas, tecnológicas y geopolíticas.

Un enfoque escalonado para enfrentar la fragilidad logística

En paralelo a la reunión, APEC difundió un nuevo análisis sobre preparación económica y resiliencia regional, donde advirtió que las presiones climáticas, los cambios tecnológicos y las interrupciones en las cadenas de suministro están redefiniendo el escenario económico global.

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El documento propone un “marco de preparación por niveles” para ayudar a las economías a evaluar su capacidad de respuesta frente a desafíos como la digitalización, la sostenibilidad y la volatilidad del comercio internacional. Entre los puntos destacados aparecen nuevamente la necesidad de fortalecer la infraestructura digital, mejorar la logística y desarrollar sistemas capaces de anticipar interrupciones en tiempo real.

Según el informe, las economías más avanzadas comienzan a utilizar datos logísticos en tiempo real, análisis predictivo e inteligencia artificial para anticipar problemas operativos y gestionar de manera más eficiente sus cadenas de suministro.

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El análisis también remarca que la preparación institucional, la estabilidad macroeconómica y la coordinación regional serán factores determinantes para sostener el crecimiento económico y reducir la vulnerabilidad frente a futuras interrupciones logísticas y comerciales.