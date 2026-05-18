Cuando la logística impacta directamente en la salud de las personas

Florencia Pereyra es gerente de logística en la industria farmacéutica (Foto: Movant Connection)

En la industria farmacéutica, la logística convive con regulaciones exigentes, productos sensibles y operaciones donde cada decisión puede impactar directamente en un paciente. Para Florencia, la planificación y la capacidad de anticiparse son fundamentales en un contexto atravesado por cambios constantes. “La resiliencia se construye mucho antes de que aparezca el problema. En farma hay que pensar escenarios posibles constantemente y anticiparse a todo”, sostiene.

¿Qué particularidades tiene gestionar la cadena de suministro en la industria farmacéutica entre Argentina y Chile?

La principal particularidad es que no hablamos de un commodity. Detrás de cada producto hay un paciente esperando mejorar su calidad de vida o evitar algo peor. Entonces siempre trabajamos con esa motivación.

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Gestionar hoy es complejo, sobre todo en Argentina, porque tenemos cambios regulatorios constantes, variaciones económicas, cambiarias y un montón de factores que complejizan la cadena logística. Por eso es esencial tener una visión de largo plazo, plantear escenarios y trabajar con procesos sólidos.

En Chile quizás el escenario es un poco más estable, pero igual tienen regulaciones exigentes. Todo eso hace que necesitemos una planificación súper ordenada y mucho trabajo conjunto con otras áreas. Hay que entender qué se importa, para qué y qué urgencia tiene. No es lo mismo un producto que tiene reemplazo en el mercado que uno crítico. Ahí definís cuánto podés acelerar una operación o asumir mayores costos logísticos.

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¿Cuáles son los principales desafíos para coordinar operaciones entre ambos países?

El desafío principal es alinearse entre dos países que, aunque son vecinos, funcionan de manera distinta. Argentina cambia constantemente y Chile tiene otra estabilidad.

En medicamentos generalmente hablamos de transporte aéreo, sobre todo entre Argentina y Chile. El marítimo es más difícil y el terrestre depende mucho del tipo de producto y del embalaje. Los medicamentos necesitan temperatura controlada y los embalajes tienen una vida útil limitada. Entonces hay que analizar muy bien costos, tiempos y riesgos.

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El aéreo es más caro, pero a veces termina siendo la mejor opción. Todo depende del producto y de lo que necesites resolver.

¿Cómo se construye resiliencia en una industria con productos tan sensibles?

La resiliencia se construye mucho antes de que aparezca el problema. Hay que plantear escenarios posibles todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con productos destinados a licitaciones y tenemos que pensar qué pasa si esa licitación no sale, si el producto no se vende o si aparece otra oportunidad en el corto plazo.

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Además, son productos con vencimiento. No solamente sensibles por temperatura, sino también porque tienen una vida útil determinada. Entonces el desafío es evitar tanto la obsolescencia como el riesgo de falta de stock.

Por eso la comunicación entre áreas es clave. Logística trabaja muy alineada con regulatorios, calidad, comercial y finanzas. La logística suele quedar detrás de escena, pero necesita estar conectada con todos.

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Y después está el tema costos. Obviamente buscamos eficiencia, pero en farma el costo nunca puede impactar en el paciente. Entonces el análisis no pasa solamente por bajar costos, sino por entender qué necesita realmente la operación. La calidad siempre es prioritaria.

"La logística suele quedar detrás de escena, pero necesita estar conectada con todos", destaca Florencia, sobre el alto nivel de coordinación y precisión que requiere el rubro de medicamentos (Foto: Shutterstock)

¿Qué prácticas de liderazgo considerás importantes en un contexto tan exigente?

En logística farma trabajamos bajo mucha presión, especialmente en comercio exterior, y eso es normal. Para mí es muy importante tener visibilidad y estar cerca de los equipos, entender qué necesitan para hacer mejor su trabajo y acompañarlos. Pero también darles libertad para trabajar.

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Después está el desarrollo de las personas, los reconocimientos y la motivación. En farma algo muy importante es transmitir el sentido de lo que hacemos. Siempre hay un paciente esperando que nuestro trabajo suceda. Eso, más que presión, a mí me genera motivación.

¿Qué impacto puede tener el acuerdo Mercosur–Unión Europea para el sector?

Me parece una muy buena noticia. Hace casi 25 años que se trabaja en ese acuerdo y hoy finalmente se aprobó. Creo que abrirse al mercado genera más oportunidades para Argentina.

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En el caso de farma, si empiezan a bajar gradualmente los derechos de importación, eso puede reducir costos y facilitar el acceso a medicamentos que hoy son muy caros de traer al país. Es algo que va a suceder progresivamente en los próximos años, pero puede generar oportunidades importantes para el sector y para los pacientes.

Llevás muchos años trabajando en el sector, ¿cómo viviste la evolución de la participación de las mujeres en logística?

Hoy me enorgullece decir que hay un montón de mujeres trabajando en logística. Cuando yo arranqué era un trabajo muy de hombres. No me olvido más de estar en una expo de comercio exterior y que vinieran a hablarle directamente a una persona administrativa porque pensaban que yo era la promotora. Y yo ya tenía experiencia, estaba casi recibida. Costaba encontrar esos espacios.

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Hoy siento que estamos en otro momento. Las mujeres trabajan súper a la par. Yo además soy mamá y nunca me tomé licencias largas. Siento que se fue demostrando que se puede y que ser mamá también me volvió más multitasking. Siempre digo que existe la logística laboral y la logística familiar. Estamos todo el tiempo organizando cosas.