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La licitación de la hidrovía vuelve a mostrar el peso regional del transporte en barcazas

El avance del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná visibiliza la importancia estratégica del principal corredor logístico fluvial de Sudamérica y el crecimiento de la marina mercante paraguaya

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La hidrovía conecta más de 3.400 kilómetros navegables sobre los ríos Paraná y Paraguay y funciona como una de las principales salidas logísticas para exportaciones agroindustriales de Sudamérica (Ilustración: Movant Connection)
La hidrovía conecta más de 3.400 kilómetros navegables sobre los ríos Paraná y Paraguay y funciona como una de las principales salidas logísticas para exportaciones agroindustriales de Sudamérica (Ilustración: Movant Connection)

La nueva etapa del proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná volvió a visibilizar la relevancia de una vía que impacta en toda la logística regional. Mientras Argentina avanza en la redefinición del sistema de concesión de la vía navegable troncal, distintos actores del sector vuelven a remarcar el peso estratégico que el corredor tiene para el comercio exterior sudamericano y para el movimiento de cargas de países como Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

La temática no se limita únicamente al dragado o a la administración de la concesión. También expone cómo la logística fluvial empezó a recuperar protagonismo frente a la necesidad de movilizar mayores volúmenes de carga con costos más eficientes y mayor previsibilidad operativa.

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En ese escenario, Paraguay aparece como uno de los casos más relevantes de la región. Pese a no contar con salida directa al mar, el país desarrolló durante las últimas décadas una de las flotas fluviales de barcazas más importantes del mundo y consolidó una fuerte dependencia estratégica de la hidrovía para sostener su comercio exterior.

El crecimiento de la marina mercante paraguaya

En publicaciones recientes, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) destacó distintos hitos vinculados al crecimiento de la marina mercante paraguaya y al desarrollo del sistema de convoyes fluviales que opera sobre la hidrovía.

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El sector naviero paraguayo sostiene desde hace años que el transporte fluvial fue una pieza central para mejorar la competitividad logística del país y garantizar salida internacional para exportaciones agrícolas, combustibles, fertilizantes y distintos productos industriales.

Uno de los aspectos que el sector naviero paraguayo busca destacar es la capacidad de transporte del sistema fluvial. Según análisis difundidos recientemente, una sola barcaza puede movilizar una carga equivalente a unos 60 camiones, mientras que un convoy de 20 barcazas puede transportar cerca de 30.000 toneladas, volumen comparable al movimiento de aproximadamente 1.000 camiones de carga.

La expansión de esta estructura permitió que Paraguay gane peso dentro de la cadena logística regional y se convierta en uno de los actores más relevantes del transporte fluvial sudamericano.

Además del crecimiento de la flota, el desarrollo del sistema también impulsó inversiones en puertos, terminales, servicios logísticos y coordinación operativa sobre toda la traza de la hidrovía.

Dentro del sector logístico existe consenso sobre que la eficiencia operativa de la vía navegable impacta directamente sobre los costos de transporte, la competitividad exportadora y la integración regional (Foto: Shutterstock)
Dentro del sector logístico existe consenso sobre que la eficiencia operativa de la vía navegable impacta directamente sobre los costos de transporte, la competitividad exportadora y la integración regional (Foto: Shutterstock)

Un corredor clave para el comercio regional

La hidrovía conecta más de 3.400 kilómetros navegables sobre los ríos Paraná y Paraguay y funciona como una de las principales salidas logísticas para exportaciones agroindustriales de Sudamérica.

Por ese corredor circulan granos, harinas, aceites, combustibles, minerales, contenedores e insumos industriales provenientes de distintos países de la región. Para Argentina, además, representa una infraestructura central para el funcionamiento del nodo agroexportador del Gran Rosario y para gran parte de las exportaciones del norte del país.

Dentro del sector logístico existe consenso sobre que la eficiencia operativa de la vía navegable impacta directamente sobre los costos de transporte, la competitividad exportadora y la integración regional.

En paralelo, el crecimiento de sectores como energía, minería y agroindustria también empieza a generar nuevas demandas sobre la infraestructura fluvial y portuaria.

La licitación y los desafíos de la próxima etapa

El proceso licitatorio de la vía navegable avanza en medio de debates técnicos, regulatorios y políticos sobre el modelo de concesión, el esquema de obras y la necesidad de garantizar previsibilidad operativa para el comercio regional.

Más allá de las discusiones administrativas, el escenario vuelve a mostrar que la hidrovía ya no puede analizarse únicamente desde una mirada local. La vía navegable se consolidó como una infraestructura estratégica para toda la región y como un eje clave para la competitividad logística sudamericana.

En ese contexto, el crecimiento de la marina mercante paraguaya aparece también como una señal de cómo el transporte fluvial ganó relevancia dentro de las cadenas de suministro regionales.

La discusión que hoy atraviesa a la hidrovía no pasa solamente por quién administrará el corredor, sino por cómo adaptar una infraestructura crítica a una demanda logística cada vez más compleja, regional e integrada.

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