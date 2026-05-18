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Nuevas exigencias europeas suman complejidad a la logística de la soja argentina

Las modificaciones del reglamento europeo contra la deforestación mantienen fuertes exigencias de trazabilidad, segregación y control documental sobre las exportaciones agroindustriales argentinas

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La normativa europea prohíbe expresamente el denominado “balance de masa”, es decir, la mezcla de mercadería con trazabilidad validada junto con producto de origen desconocido o no conforme (Foto: Shutterstock)
La normativa europea prohíbe expresamente el denominado “balance de masa”, es decir, la mezcla de mercadería con trazabilidad validada junto con producto de origen desconocido o no conforme (Foto: Shutterstock)

La Unión Europea avanzó con nuevas modificaciones y aclaraciones sobre el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), una normativa que busca impedir el ingreso al mercado europeo de productos vinculados con procesos de deforestación.

Aunque los cambios introducidos durante 2026 alivian parte de la carga administrativa dentro del bloque europeo, distintos sectores advierten que las exigencias continúan trasladando una fuerte presión operativa sobre las cadenas de abastecimiento de los países exportadores, especialmente en productos agrícolas comercializados a gran escala.

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En el caso argentino, el principal impacto aparece sobre el complejo soja, donde la necesidad de garantizar trazabilidad, segregación logística y control documental empieza a modificar procesos vinculados con almacenamiento, transporte y exportación de mercadería a granel.

Según el análisis elaborado por especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las últimas actualizaciones del EUDR no alteran de manera significativa las obligaciones de cumplimiento para la cadena exportadora argentina. Por el contrario, consolidan un modelo donde la responsabilidad de demostrar el origen y recorrido de los productos sigue recayendo sobre los actores vinculados al abastecimiento upstream, es decir, fuera del mercado europeo.

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El documento señala que Europa avanzó en medidas orientadas a reducir la carga operativa para operadores e importadores dentro de la UE, mientras mantiene elevados niveles de exigencia sobre los sistemas de control y seguimiento de las materias primas provenientes del exterior.

La logística de la soja entra en una nueva etapa

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema regulatorio está vinculado con la comercialización de soja y derivados. La normativa europea prohíbe expresamente el denominado “balance de masa”, es decir, la mezcla de mercadería con trazabilidad validada junto con producto de origen desconocido o no conforme.

Esto obliga a reforzar los mecanismos de segregación, almacenamiento y control sobre la mercadería que circula dentro de la cadena exportadora. En la práctica, implica que operadores, acopios y terminales deban garantizar sistemas capaces de identificar el origen de los productos almacenados y evitar mezclas que comprometan el cumplimiento de la regulación.

El documento incluso plantea que parte del negocio agrícola empieza a alejarse del tradicional modelo commodity para adoptar una lógica más cercana al negocio de productos specialty, donde la diferenciación de origen y el seguimiento documental tienen un peso operativo mucho mayor.

En ese contexto, también cobran relevancia los sistemas FIFO (“primero en entrar, primero en salir”) y otros esquemas equivalentes para la administración de silos, depósitos y operaciones de almacenamiento a granel.

A su vez, la regulación mantiene exigencias vinculadas con la geolocalización de parcelas productivas y la identificación precisa del origen de la materia prima exportada, otro factor que incrementa la complejidad administrativa y logística de las operaciones.

Parte del negocio agrícola empieza a alejarse del tradicional modelo commodity para adoptar una lógica más cercana al negocio de productos specialty, donde la diferenciación de origen y el seguimiento documental tienen un peso operativo mucho mayor (Foto: Shutterstock)
Parte del negocio agrícola empieza a alejarse del tradicional modelo commodity para adoptar una lógica más cercana al negocio de productos specialty, donde la diferenciación de origen y el seguimiento documental tienen un peso operativo mucho mayor (Foto: Shutterstock)

Digitalización y trazabilidad en las cadenas de abastecimiento

Otro de los aspectos destacados del nuevo escenario es el creciente protagonismo de las plataformas digitales de trazabilidad. La propia Comisión Europea mencionó en su reporte distintos sistemas digitales desarrollados por países productores para facilitar el cumplimiento del EUDR.

Entre ellos aparece una plataforma argentina orientada al seguimiento y trazabilidad de exportaciones de soja, señalada como una herramienta innovadora para responder a las nuevas exigencias europeas.

La digitalización de procesos, el intercambio automatizado de información y la integración de sistemas empiezan así a ganar un lugar estratégico dentro del comercio exterior, en un contexto donde las cadenas de suministro internacionales demandan cada vez más capacidad de monitoreo y validación de datos.

Además, las modificaciones introducidas sobre APIs y herramientas digitales permitirán a empresas con grandes volúmenes de operaciones cargar declaraciones y documentación directamente desde sus propios sistemas informáticos, buscando agilizar parte del proceso operativo.

Sin embargo, el documento remarca que todavía no se evaluó plenamente el costo logístico y operativo que implicará sostener estos niveles de segregación y trazabilidad desde los países productores hasta el ingreso de la mercadería al mercado europeo.

Un nuevo desafío para las exportaciones argentinas

El análisis también advierte que Argentina continúa categorizada como país de “riesgo estándar”, una condición que mantiene mayores exigencias respecto de los países considerados de bajo riesgo.

En paralelo, sectores vinculados al comercio agroindustrial sostienen que uno de los principales desafíos seguirá siendo demostrar la viabilidad operativa de aplicar esquemas de segregación estricta sobre productos de comercialización masiva y a granel como la soja.

En este escenario, la logística aparece cada vez más integrada a las discusiones regulatorias y comerciales internacionales. La trazabilidad, la certificación de origen y el control documental empiezan a convertirse en factores tan relevantes como la propia capacidad de producción o exportación.

Las nuevas exigencias europeas no solo agregan requisitos administrativos: también impulsan transformaciones concretas sobre la infraestructura, los sistemas digitales y la organización operativa de las cadenas de suministro agroindustriales.

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