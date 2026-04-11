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La crisis en Oriente Medio acelera alternativas logísticas aéreas y ferroviarias

El conflicto en la región y las restricciones en rutas marítimas clave impulsan el crecimiento del transporte aéreo en Latinoamérica y el desarrollo de corredores ferroviarios en Asia como respuesta a la disrupción

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A la vez que crece el rol del transporte aéreo de cargas, en Arabia Saudita, las autoridades avanzaron con el desarrollo de nuevos corredores ferroviarios para garantizar la continuidad del flujo de mercancías (Imagen: Shutterstock)
A la vez que crece el rol del transporte aéreo de cargas, en Arabia Saudita, las autoridades avanzaron con el desarrollo de nuevos corredores ferroviarios para garantizar la continuidad del flujo de mercancías (Imagen: Shutterstock)

La escalada del conflicto en Oriente Medio y las restricciones operativas en puntos críticos como el estrecho de Ormuz están generando un reacomodamiento en la logística global. En este escenario, tanto el transporte aéreo como el ferroviario comienzan a consolidarse como alternativas estratégicas frente a las limitaciones del comercio marítimo.

Por un lado, el impacto sobre las rutas tradicionales está generando nuevas oportunidades para el transporte aéreo, especialmente en regiones como América Latina. Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional advierten que la coyuntura internacional está redirigiendo flujos de pasajeros y carga hacia mercados con menor exposición al conflicto, lo que abre una ventana de crecimiento para la conectividad regional.

Según datos del sector, el tráfico aéreo en América Latina alcanzó los 477,3 millones de pasajeros en 2025, con un crecimiento sostenido tanto en vuelos como en capacidad. En este contexto, el transporte aéreo no solo gana relevancia en el movimiento de personas, sino también en la logística de mercancías sensibles, donde la velocidad y la confiabilidad son factores clave ante escenarios de disrupción.

Limitaciones estructurales y oportunidad logística

Sin embargo, este crecimiento convive con desafíos estructurales. La saturación de aeropuertos y los altos costos operativos en la región condicionan la expansión del sector. A esto se suma una infraestructura terrestre limitada, que refuerza el rol del transporte aéreo como un eslabón crítico en la conectividad logística, especialmente en territorios extensos y con redes ferroviarias poco desarrolladas.

En paralelo, en Oriente Medio la respuesta logística se está dando a través del fortalecimiento de alternativas terrestres. En Arabia Saudita, las autoridades avanzaron con el desarrollo de nuevos corredores ferroviarios para garantizar la continuidad del flujo de mercancías, particularmente en sectores estratégicos como el energético y el petroquímico.

El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, obligó a rediseñar flujos logísticos y a desviar cargas hacia rutas alternativas (Imagen: Shutterstock)
El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, obligó a rediseñar flujos logísticos y a desviar cargas hacia rutas alternativas (Imagen: Shutterstock)

El ferrocarril gana protagonismo en los flujos regionales

La empresa estatal Saudi de ferrocarriles anunció la puesta en marcha de nuevas rutas que conectan los puertos del golfo Pérsico con el mar Rojo y países vecinos, en un intento por sortear las restricciones marítimas. Estas soluciones combinan transporte ferroviario y carretero, configurando esquemas multimodales que permiten sostener la continuidad operativa de las cadenas de suministro.

El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, obligó a rediseñar flujos logísticos y a desviar cargas hacia rutas alternativas. En este contexto, el ferrocarril emerge como una herramienta clave para garantizar la resiliencia logística y reducir la dependencia de los corredores marítimos más expuestos.

De esta manera, la crisis en Oriente Medio no solo está tensionando las cadenas de suministro globales, sino que también está acelerando una transformación en la matriz logística. El crecimiento del transporte aéreo en América Latina y la expansión ferroviaria en Asia reflejan un cambio de enfoque hacia modelos más flexibles, donde la diversificación de modos se vuelve central para mitigar riesgos y sostener el comercio internacional.

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