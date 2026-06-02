Paso de los Libres implementa cambios para optimizar la logística fronteriza

El Paso de los Libres es un nodo estratégico dentro de la red logística regional, dado que conecta rutas esenciales para la circulación de cargas entre Argentina y Brasil, así como hacia otros países del Mercosur (Foto: Shutterstock)

El Ministerio del Interior publicó la Resolución 226/2026, destinada a mejorar la operación del Complejo Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.) del Paso de los Libres, un punto clave en la logística regional y en el tránsito de camiones de comercio internacional entre Argentina y Brasil.

La medida establece un mecanismo claro para la determinación de la Unidad Fija (UF), que regula el cobro por el uso de las playas de estacionamiento del complejo, y establece un plazo de gracia de tres horas para la salida de los vehículos, con el objetivo de agilizar los flujos y reducir demoras en un predio que registra un alto tránsito diario.

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El Paso de los Libres es un nodo estratégico dentro de la red logística regional, dado que conecta rutas esenciales para la circulación de cargas entre Argentina y Brasil, así como hacia otros países del Mercosur. Según la resolución, el complejo registra un flujo que supera los 600 camiones diarios, lo que convierte a la gestión de tiempos y espacios en un factor crítico para mantener la eficiencia operativa. La normativa apunta a garantizar que la salida de los camiones se realice de manera ordenada y rápida, evitando congestiones que podrían afectar la cadena de abastecimiento internacional.

Uno de los cambios centrales de la resolución es la metodología para determinar el valor de la Unidad Fija (UF). Se establece que el cálculo se basará en el precio vigente al primero de cada mes del litro de combustible de mayor octanaje expedido por la estación YPF más próxima al complejo. Este valor se mantendrá invariable durante todo el período mensual, brindando previsibilidad a transportistas y operadores logísticos, quienes podrán planificar sus operaciones con mayor claridad sobre los costos asociados al uso de las playas de estacionamiento.

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El personal del centro de frontera tendrá la responsabilidad de relevar, certificar y publicar mensualmente el valor de la UF en el sitio web oficial del Ministerio del Interior. Esta medida asegura transparencia en la aplicación de la normativa y permite que los operadores cuenten con información confiable sobre los costos antes de iniciar sus operaciones, un aspecto fundamental para la planificación de la logística transfronteriza y la continuidad de las cadenas de suministro.

La normativa apunta a garantizar que la salida de los camiones se realice de manera ordenada y rápida, evitando congestiones que podrían afectar la cadena de abastecimiento internacional (Imagen: Shutterstock)

Agilización del tránsito en Paso de los Libres

Para fomentar la eficiencia en el movimiento de vehículos, la resolución establece un plazo de gracia de tres horas a partir del pago del ticket de salida. Durante este período, los camiones pueden permanecer en las playas de estacionamiento sin generar costos adicionales. Superado este tiempo, se aplicará el cobro equivalente a seis Unidades Fijas, incentivando la rápida liberación de los espacios y evitando congestiones que podrían retrasar operaciones tanto nacionales como internacionales.

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La medida se inscribe en un esfuerzo por optimizar la operativa del Paso de los Libres, reduciendo tiempos de espera y aumentando la rotación de camiones en un complejo que desempeña un rol estratégico en el comercio internacional. La combinación de un sistema tarifario objetivo, el plazo de gracia y la publicación periódica de los valores contribuye a que el predio funcione de manera más eficiente y predecible, reforzando su posición como un nodo logístico confiable para empresas y transportistas.

Asimismo, la normativa refuerza la planificación operativa y la previsibilidad de los costos para las empresas de transporte, que pueden anticipar el valor de la UF y programar sus itinerarios en función de los plazos establecidos. Esto no solo impacta en la eficiencia del complejo, sino que también contribuye a una mejor gestión de las cadenas de abastecimiento, asegurando que las mercancías lleguen a tiempo y que los flujos comerciales se mantengan estables.

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La Resolución 226/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y no tiene efecto sobre operaciones anteriores, consolidando al Paso de los Libres como un punto logístico más ágil y confiable. Con esta actualización, el Ministerio del Interior busca garantizar que uno de los pasos fronterizos más transitados de Argentina opere bajo estándares claros, con mecanismos que equilibran control, eficiencia y transparencia, fortaleciendo así la logística regional y el comercio internacional que atraviesa este complejo.