Belgrano Cargas proyecta un 2026 con equilibrio financiero y foco en la operación

El ferrocarril de cargas se gestiona bajo una lógica donde la sustentabilidad no depende exclusivamente de la operación, sino de un conjunto de instrumentos financieros y presupuestarios (Foto: Shutterstock)

El sistema ferroviario de cargas en Argentina contará en 2026 con un esquema financiero equilibrado, aunque con un resultado operativo deficitario, según lo establece la Resolución 412/2026 del Ministerio de Economía. La norma aprueba el Plan de Acción y Presupuesto de Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa clave en la estructura de transporte del país.

De acuerdo con el documento, se estiman ingresos operativos por $213.673 millones frente a gastos por $288.480 millones, lo que genera una pérdida operativa de $74.807 millones. Este desbalance refleja la diferencia entre los recursos propios de la actividad ferroviaria y los costos necesarios para sostener la operación.

Un esquema que cierra sin déficit final

A pesar de este resultado, el presupuesto proyecta un equilibrio financiero total, con resultado final en cero. Esto se explica por la incorporación de ingresos corrientes y recursos de capital, que permiten compensar el déficit operativo y cerrar el ejercicio sin desfasajes.

En este sentido, el documento también prevé un resultado económico positivo de $3.722 millones, lo que evidencia que el sistema se sostiene a partir de un esquema más amplio que excede la operación directa.

Este enfoque confirma que el ferrocarril de cargas se gestiona bajo una lógica donde la sustentabilidad no depende exclusivamente de la operación, sino de un conjunto de instrumentos financieros y presupuestarios.

Continuidad operativa y rol en la estructura logística

La aprobación del presupuesto garantiza la continuidad del servicio ferroviario, un componente clave dentro de la infraestructura logística nacional, especialmente para el transporte de grandes volúmenes y la conexión con zonas productivas.

El esquema se inscribe dentro del régimen de empresas públicas y cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que refuerza su carácter como herramienta de planificación para la gestión del sistema.

En términos logísticos, el ferrocarril sigue cumpliendo un rol relevante en la reducción de costos en largas distancias y en la articulación de corredores productivos, particularmente en sectores vinculados al comercio exterior.

La persistencia del déficit operativo vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar en mejoras de eficiencia y estructura de costos, en un contexto donde el transporte ferroviario compite y complementa a otros modos (Foto: Shutterstock)

Inversión y mantenimiento del sistema

El presupuesto también contempla recursos de capital por $49.452 millones y gastos de capital por $53.175 millones, lo que indica la continuidad de inversiones orientadas al sostenimiento de la red.

Estas partidas están asociadas a la mejora de infraestructura, mantenimiento y renovación de activos, elementos necesarios para garantizar la capacidad operativa del sistema en el mediano plazo.

Sin embargo, la persistencia del déficit operativo vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar en mejoras de eficiencia y estructura de costos, en un contexto donde el transporte ferroviario compite y complementa a otros modos.

Impacto en la logística y el comercio exterior

Desde la perspectiva de las cadenas de suministro, el presupuesto aprobado aporta previsibilidad en la operación ferroviaria, lo que resulta clave para sectores que dependen de este modo para el traslado de producción hacia los puertos.

Al mismo tiempo, el esquema evidencia que la sostenibilidad del sistema continúa apoyándose en mecanismos de compensación, lo que abre interrogantes sobre su evolución en términos de competitividad logística.

En un escenario donde los costos de transporte inciden directamente en el posicionamiento internacional de los productos argentinos, el desempeño del ferrocarril seguirá siendo un factor relevante para el comercio exterior.