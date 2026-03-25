Los puertos españoles movieron 44,7 millones de toneladas en febrero de 2026

El tráfico de TEUs totalizó 1,46 millones en febrero de 2026, frente a 1,42 millones en el mismo mes de 2025 (Foto: Shutterstock)

El tráfico portuario total del sistema español cerró febrero de 2026 con 44,75 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,8% respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 43,95 millones. En el acumulado de los dos primeros meses del año, el volumen suma 85,95 millones de toneladas frente a los 87,09 millones del período enero-febrero del año anterior, reflejando una contracción del 1,3% en lo que va del ejercicio.

El resultado global no es uniforme: distintas categorías de carga se comportaron de manera diferente, con graneles líquidos como el único segmento que mantuvo una trayectoria positiva tanto en el mes como en el acumulado. Esta heterogeneidad en el desempeño ilustra la sensibilidad del sistema portuario a la composición de la demanda industrial y a las variaciones en los flujos de comercio exterior.

Graneles líquidos: el único segmento en positivo

Los graneles líquidos fueron el único tipo de carga que registró una tendencia positiva entre febrero de 2025 y febrero de 2026: 15,1 millones de toneladas frente a los 13,8 millones del año anterior, lo que representa un alza del 9,4%. En el acumulado bimestral, el volumen trepó a 28,8 millones de toneladas, un incremento del 3,6% respecto al período anterior.

A nivel de autoridades portuarias, los principales crecimientos se concentraron en Ferrol-San Cibrao, Almería y Las Palmas, mientras que Bahía de Algeciras registró una caída significativa en esta categoría, moderando el resultado agregado del segmento.

Graneles sólidos y mercancía general con retrocesos

Los graneles sólidos cerraron febrero con 6,48 millones de toneladas, una baja interanual, en línea con la tendencia contractiva que también se observa en el acumulado bimestral. Dentro de esta categoría, las mayores caídas se registraron en puertos con fuerte dependencia de minerales y materias primas industriales, reflejando una demanda más débil en sectores productivos.

La mercancía general totalizó 22 millones de toneladas en febrero, prácticamente sin variación interanual. Sin embargo, en el acumulado del primer bimestre se observa una caída cercana al 4%, lo que confirma una desaceleración en este segmento. La mercancía en contenedores también muestra un retroceso en el acumulado, en línea con una menor dinámica del comercio exterior.

Contenedores: mejora mensual, pero sin tracción acumulada

El tráfico de TEUs totalizó 1,46 millones en febrero de 2026, frente a 1,42 millones en el mismo mes de 2025, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 2,8%. Sin embargo, el acumulado bimestral se mantiene prácticamente estable respecto al año anterior, lo que evidencia una dinámica todavía débil en términos de volumen sostenido.

Este resultado esconde diferencias relevantes entre puertos: mientras algunas terminales muestran crecimientos significativos, los principales nodos del sistema —como Valencia y Barcelona— presentan caídas, lo que impacta en el desempeño global.

El tráfico en tránsito de contenedores sí mantiene una evolución positiva, lo que sugiere que parte de la actividad se sostiene en operaciones de transbordo internacional más que en el comercio directo.

A nivel de autoridades portuarias, los principales crecimientos se concentraron en Ferrol-San Cibrao, Almería y Las Palmas (Foto: Shutterstock)

Importaciones y exportaciones

En el plano del comercio exterior directo —excluyendo el tránsito—, las importaciones acumuladas en los dos primeros meses del año se mantienen relativamente estables, con una leve variación positiva. El crecimiento se explica principalmente por los graneles líquidos, mientras que los sólidos muestran caídas y la mercancía general se mantiene sin grandes variaciones.

Las exportaciones, en cambio, presentan una caída más marcada, impulsada principalmente por descensos en graneles sólidos y mercancía general. Los graneles líquidos exportados muestran una leve mejora, aunque insuficiente para compensar la caída del resto de los segmentos.

Con un sistema portuario que inicia el año con resultados dispares —crecimiento puntual en líquidos, estabilidad en contenedores y retrocesos en exportaciones—, el desafío para los operadores pasa por sostener niveles de actividad en un contexto de menor dinamismo industrial. La evolución de los flujos internacionales y la recuperación de la demanda serán determinantes para el desempeño del segundo trimestre.