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El cambio en el consumo redefine las estrategias logísticas en América Latina

Según el informe de una naviera internacional, la región avanza hacia modelos logísticos diferenciados que combinan eficiencia, velocidad y proximidad

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A medida que la región
A medida que la región avanza hacia un escenario más complejo y segmentado, la logística deja de estar definida únicamente por la distancia y los volúmenes (Foto: Shutterstock)

Las cadenas de suministro en América Latina atraviesan una transformación profunda impulsada por cambios en los hábitos de consumo, la expansión del comercio electrónico y una evolución demográfica acelerada.

Según un informe reciente de una naviera internacional, ya no alcanza con modelos logísticos estandarizados: las empresas deben diseñar estrategias más flexibles, capaces de adaptarse a demandas cada vez más segmentadas.

El nuevo escenario plantea un desafío central: responder simultáneamente a distintos tipos de consumo dentro de un mismo mercado. Por un lado, crece la necesidad de eficiencia y control de costos; por otro, se expande la demanda por experiencias de compra más ágiles, con entregas rápidas y mayor visibilidad. Esta dualidad redefine la planificación operativa, la asignación de recursos y el diseño de las redes logísticas en toda la región.

Dos lógicas de consumo que exigen modelos distintos

Uno de los principales hallazgos del informe es la creciente diferenciación entre dos grandes categorías de consumo: los bienes esenciales y los denominados “pequeños lujos”. Esta división no solo responde a factores económicos, sino también a cambios en las expectativas de los consumidores.

En el caso de los productos esenciales, la presión inflacionaria ha reducido el poder adquisitivo en aproximadamente un 25% desde 2020, lo que llevó a los hogares a priorizar compras más frecuentes, de menor volumen y con foco en el precio. En este segmento, la logística debe garantizar eficiencia operativa, estabilidad en los costos y flujos predecibles, con rutas más directas y menor complejidad en la distribución.

En contraste, las categorías vinculadas a la experiencia —como moda, belleza o electrónica— mantienen un crecimiento sostenido, especialmente en el canal digital. América Latina se posiciona como la región de comercio electrónico de mayor expansión a nivel global, con más de 300 millones de compradores online.

Aquí, la logística deja de ser un soporte para convertirse en parte de la propuesta de valor. La velocidad de entrega, la precisión y la visibilidad en tiempo real son factores determinantes en la decisión de compra. Esto obliga a desarrollar redes más ágiles, con mayores niveles de coordinación y estándares de servicio más exigentes.

Redes logísticas bajo presión demográfica

A estos cambios se suma un factor estructural: el envejecimiento de la población. Actualmente, cerca de 65 millones de personas en América Latina superan los 65 años, y se proyecta que esa cifra se duplicará hacia 2035, según estimaciones de organismos internacionales.

Este fenómeno tiene implicancias directas en la logística. Por un lado, impulsa el desarrollo de redes más cercanas al consumidor, con mayor presencia de centros de microcumplimiento, dark stores y puntos de retiro en zonas urbanas consolidadas. La lógica de planificación comienza a desplazarse desde promedios nacionales hacia esquemas más segmentados, basados en microzonas o “microclusters”.

Por otro lado, cambia la definición de servicio. En este segmento, la confiabilidad se vuelve más relevante que la velocidad. Las entregas con ventanas horarias acotadas, el seguimiento simple y la reducción de fallas en la distribución pasan a ser factores clave en la experiencia del usuario.

Las cadenas de suministro en
Las cadenas de suministro en América Latina atraviesan una transformación profunda impulsada por cambios en los hábitos de consumo, la expansión del comercio electrónico y una evolución demográfica acelerada (Foto: Shutterstock)

Cambios en la operación y la gestión de recursos

El envejecimiento también impacta en la disponibilidad de mano de obra dentro del sector logístico. La dificultad para reemplazar conductores y la menor incorporación de trabajadores jóvenes aceleran procesos de automatización, optimización de rutas y mejora en la utilización de activos.

En paralelo, los patrones de consumo generan una mayor densidad de entregas. Los pedidos son más pequeños, pero más frecuentes, lo que exige una operación más intensiva, con ciclos de reposición más cortos y rutas estandarizadas para sostener la eficiencia.

Este escenario obliga a una asignación de capital más selectiva. Las inversiones comienzan a orientarse hacia la densificación de redes, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de la confiabilidad operativa, evitando la sobrecapacidad y mejorando el rendimiento de los recursos.

Una logística que se adapta a múltiples demandas

El informe plantea que uno de los principales desafíos para las empresas en América Latina es gestionar múltiples modelos logísticos dentro de una misma estrategia. Mientras algunos segmentos priorizan el costo, otros demandan velocidad, y otros, previsibilidad.

En este contexto, la integración de datos demográficos y de comportamiento se vuelve un factor clave para la toma de decisiones. La capacidad de diseñar redes basadas en la proximidad, optimizar rutas y ajustar los niveles de servicio según el tipo de producto o consumidor será determinante para sostener la competitividad.

A medida que la región avanza hacia un escenario más complejo y segmentado, la logística deja de estar definida únicamente por la distancia y los volúmenes. El desafío pasa por diseñar sistemas capaces de adaptarse a nuevas dinámicas de consumo, donde la eficiencia, la experiencia y la confiabilidad conviven en equilibrio.

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