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La OMI promueve un corredor marítimo para sostener el comercio en Ormuz

La Organización Marítima Internacional advirtió que miles de marineros permanecen varados en la zona y que la evacuación de buques requerirá acuerdos técnicos y coordinación internacional

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La situación no solo compromete
La situación no solo compromete la seguridad de las tripulaciones, sino que también genera disrupciones operativas con efectos en costos, tiempos de entrega y planificación logística a escala global (Foto: Shutterstock)

La creciente inestabilidad en el estrecho de Ormuz volvió a poner en evidencia la fragilidad de uno de los principales nodos de la logística marítima global. En este contexto, la Organización Marítima Internacional (OMI) propuso la creación de un “corredor marítimo seguro” con carácter urgente, orientado a garantizar la evacuación de buques mercantes y restablecer condiciones mínimas de navegación en la región.

El planteo surge en un escenario de fuerte impacto sobre las cadenas de abastecimiento internacionales, donde la interrupción parcial del tránsito en este paso estratégico afecta directamente el flujo de hidrocarburos y otras mercancías clave.

La situación no solo compromete la seguridad de las tripulaciones, sino que también genera disrupciones operativas con efectos en costos, tiempos de entrega y planificación logística a escala global.

Actualmente, se estima que alrededor de 20.000 marineros permanecen varados en la zona, mientras continúan registrándose incidentes sobre buques comerciales. Este contexto elevó la preocupación de la comunidad internacional, que advierte sobre el riesgo de una interrupción más profunda en una ruta por la que transita una parte significativa del comercio energético mundial.

Un corredor para sostener la operación logística

La iniciativa impulsada por la OMI contempla la creación de un marco de coordinación internacional que permita establecer rutas seguras de evacuación y circulación. El objetivo es doble: por un lado, proteger la vida de las tripulaciones y, por otro, asegurar la continuidad del comercio marítimo en condiciones controladas.

Desde el organismo señalaron que la implementación de este esquema requerirá acuerdos técnicos y diplomáticos complejos, así como la participación de múltiples actores, incluyendo países de la región del Golfo y agencias internacionales. En este sentido, la coordinación aparece como un factor crítico para evitar mayores disrupciones en las redes logísticas globales.

A su vez, se remarcó que cualquier operación deberá priorizar la seguridad de la navegación, lo que implica evaluaciones detalladas sobre riesgos, rutas disponibles y capacidades de respuesta ante eventuales incidentes. La magnitud del operativo, que involucra a cientos de buques, anticipa que no se tratará de una solución inmediata.

Se estima que alrededor de
Se estima que alrededor de 20.000 marineros permanecen varados en la zona, mientras continúan registrándose incidentes sobre buques comerciales (Foto: Shutterstock)

Impacto en costos, rutas y planificación

El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico para el transporte marítimo, especialmente en lo que respecta a energía. Su cierre de facto o funcionamiento restringido obliga a rediseñar rutas, extender tiempos de tránsito y asumir mayores costos operativos, factores que impactan directamente en la competitividad de las cadenas de suministro.

En este contexto, operadores logísticos y actores del comercio internacional comienzan a evaluar alternativas, como desvíos hacia rutas más largas o el uso de otros corredores, aunque con limitaciones en capacidad y eficiencia. Estas decisiones, si bien necesarias, incrementan la presión sobre los sistemas logísticos y pueden trasladarse a precios finales.

Además, la incertidumbre geopolítica introduce un componente adicional en la planificación, dificultando la previsibilidad de las operaciones. La volatilidad en la región obliga a reforzar estrategias de gestión de riesgos, diversificación de rutas y coordinación entre actores de la cadena.

Un desafío global con respuesta coordinada

La discusión sobre el corredor seguro se da en un marco más amplio de tensión internacional, donde múltiples países y organismos participan en la búsqueda de soluciones que permitan reducir el impacto sobre el comercio global. Más de un centenar de naciones analizaron recientemente la situación, poniendo el foco en la seguridad marítima y la estabilidad de las rutas comerciales.

En paralelo, distintos países de Europa y Asia manifestaron su disposición a colaborar en iniciativas que garanticen el tránsito seguro por la zona, lo que refuerza la idea de una respuesta coordinada a nivel internacional.

Más allá de las definiciones que puedan surgir en el corto plazo, el escenario en Ormuz vuelve a poner en primer plano el rol estratégico de ciertos corredores marítimos y la necesidad de fortalecer mecanismos de resiliencia logística. En un sistema cada vez más interconectado, eventos de este tipo evidencian cómo un punto crítico puede condicionar el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento globales.

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