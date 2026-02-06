Récord de divisas en la carne y un nuevo enfoque logístico

La diversificación de destinos refuerza el rol de la logística como factor estratégico (Foto: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas de carne vacuna cerraron 2025 con un récord histórico en el ingreso de divisas, aun cuando el volumen exportado fue menor al del año anterior. En total, se embarcaron 713.364 toneladas peso producto, que generaron USD 3.884 millones, el mayor nivel de facturación registrado hasta el momento.

En comparación con 2024, el volumen exportado cayó un 7,2%, pero la facturación creció un 28,5% interanual, una combinación que refleja no solo una mejora significativa en los precios internacionales, sino también cambios en la estrategia logística y comercial del sector.

El redireccionamiento de los embarques hacia destinos que exigen operaciones más complejas —como cortes refrigerados, mayores controles sanitarios y planificación de envíos más precisa— permitió elevar el valor promedio por tonelada y modificar el perfil exportador.

El valor medio por tonelada exportada se ubicó en USD 5.444, frente a los USD 3.931 registrados un año atrás. Esta mejora del 39% interanual posiciona a 2025 entre los niveles de precios más altos de los últimos años y confirma que el crecimiento de las divisas no respondió a un aumento del volumen, sino a un mejor posicionamiento comercial.

Precios internacionales y decisiones comerciales

El desempeño del sector se dio en un contexto internacional favorable. Según el Índice de Precios de la Carne de la FAO, durante 2025 los valores globales se ubicaron, en promedio, un 12% por encima de los del año anterior, impulsados por subas en los principales países exportadores como Brasil, Australia y Estados Unidos.

Este escenario permitió a los exportadores argentinos priorizar mercados donde un mismo producto obtiene mejores precios, aun cuando ello implique mayores exigencias operativas.

En términos logísticos, este cambio supuso adaptar procesos, segmentar flujos y sostener estándares más altos de cumplimiento para acceder a destinos premium.

Menor peso de China y mayor diversificación

Uno de los cambios más relevantes del año fue la reducción relativa de la participación de China como destino. En 2025, ese mercado contrajo sus compras en un 13%, pasando de 569 mil toneladas peso producto en 2024 a 498 mil toneladas, lo que redujo su participación del 74% al 70% del total exportado.

Si bien China continúa siendo el principal destino por volumen, el valor promedio de la carne enviada se ubicó en torno a los USD 3.800 por tonelada, sensiblemente por debajo de otros mercados. Esta diferencia explica por qué, aún concentrando grandes volúmenes, su aporte relativo a la generación de divisas comenzó a disminuir.

En contraste, se registró un crecimiento significativo en destinos alternativos. Las exportaciones hacia Europa aumentaron un 14%, Israel un 17%, Estados Unidos un 27% y Canadá un 26%, partiendo este último de niveles muy bajos en años previos. Esta diversificación implicó una logística más especializada, con mayor planificación y segmentación de productos.

Mercados de alto valor y exigencias operativas

La Unión Europea se consolidó como un destino clave para cortes refrigerados y deshuesados de alto valor. En este segmento, concentró cerca del 50% de los embarques, con precios que superaron los USD 13.000 por tonelada, más de un 20% por encima del año anterior.

Israel, un mercado tradicional para la Argentina, también mostró una evolución positiva, con un aumento del 37% en los valores promedio, que alcanzaron los USD 8.500 por tonelada sobre 44,3 mil toneladas exportadas.

Estados Unidos fue el mercado con mayor crecimiento combinado de volumen y valor. En total, importó 44.300 toneladas, unas 10.000 toneladas más que en 2024. El 80% correspondió a productos congelados sin hueso, con valores cercanos a los USD 6.700 por tonelada, mientras que los productos refrigerados alcanzaron precios promedio de USD 12.300, con subas interanuales del 54%.

Logística y proyección hacia nuevos mercados

Este cambio en el perfil exportador permitió reducir la dependencia de un único destino y mejorar el ingreso por tonelada. En 2025, los cinco principales mercados fuera de China explicaron solo el 26% del volumen total, pero concentraron el 46% de las divisas generadas, con un valor promedio superior a los USD 9.600 por tonelada.

La diversificación de destinos refuerza el rol de la logística como factor estratégico: mayor planificación, adaptación a distintos requisitos y capacidad para sostener operaciones complejas se vuelven claves para consolidar el acceso a mercados de mayor valor y sostener la competitividad exportadora.