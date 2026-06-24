La emotiva carta de un fanático de 8 años para Messi en su cumpleaños: “Gracias por acompañar mi infancia”

La emotiva carta que un chico de 8 años dedicó a Messi por su cumpleaños

Lionel Messi celebra este miércoles su cumpleaños número 39 y recibe miles de muestras de cariño de todas partes del mundo. Esta vez, entre los saludos que se multiplicaron, sobresalió el gesto de Manuel, un nene de 8 años que decidió acercarse hasta el estudio de un canal de streaming para intentar que su mensaje llegara al ídolo.

Vestido con la camiseta alternativa de la selección argentina y acompañado de su abuela, el menor se presentó en la puerta del canal OLGA con un cartel que decía: “Hola chicos, tengo una carta para Messi en su cumpleaños”. Llevaba en las manos un muñeco del capitán albiceleste y aguardaba con la esperanza de ser escuchado. Cuando los conductores advirtieron su presencia, lo invitaron a que leyera su carta al aire.

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“Querido Leo, te escribo una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí. Me llamo Manu Litvi, tengo ocho años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo. Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad”, comenzó leyendo el niño, con voz firme y pausada.

El texto no se centraba solo en los logros deportivos del astro. “Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles. Y cuando ganaste el Mundial, lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino”, siguió Manu.

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En su carta, el chico también compartió su propio sueño: “Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches, antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo, porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas, los sueños pueden hacerse realidad”.

Siguiendo el paralelismo entre sus ilusiones y la carrera de su máximo referente, el chico acotó: “Muchas veces, cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad. Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy”.

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Messi posa sonriente junto a sus compañeros de la selección argentina en la celebración de su cumpleaños

En el cierre de la lectura que generó aplausos en el estudio y emoción en redes, resumió el sentimiento de miles de chicos de su generación: “Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo. Gracias por acompañar mi infancia. Cuando sea grande, me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo, me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir. Feliz cumpleaños, Leo. Que sigas cumpliendo sueños”.

Tras la viralización del clip, el propio Manuel compartió en su cuenta de Instagram el video de su intervención y dejó un pedido: “Ayúdame a conocer a Messi”.

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El mensaje se sumó a la ola de homenajes y saludos que, cada 24 de junio, acompañan al rosarino en su día.

El máximo goleador en la historia de los Mundiales, que se encuentra participando de la sexta Copa del Mundo FIFA, celebró el cumpleaños junto a la delegación argentina en la concentración en Kansas City.

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“Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, escribió Messi en una historia de su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se lo observa feliz rodeado de algunos de sus compañeros como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. Además, se lo ve al utilero Marito De Stéfano. Todos posaron detrás de una torta de cumpleaños.