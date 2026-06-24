El litio entra en una nueva etapa que podría cambiar su cadena de suministro

A diferencia del método tradicional basado en grandes piletas de evaporación, la extracción directa permite recuperar el litio contenido en salmueras mediante procesos industriales que reducen significativamente los tiempos de producción (Foto: Shutterstock)

La carrera global por asegurar el suministro de litio está impulsando nuevas tecnologías que prometen transformar no solo la producción del mineral, sino también toda la cadena de abastecimiento vinculada a las baterías, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.

Según el informe Top 10 Emerging Technologies 2026 del Foro Económico Mundial, una de las innovaciones con mayor potencial para generar ese cambio es la extracción directa de litio (DLE), una tecnología que podría modificar la estructura logística, industrial y productiva de uno de los insumos más demandados por la transición energética.

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Aunque los distintos métodos de extracción directa vienen desarrollándose desde hace años, el organismo destaca que recientemente comenzaron a demostrar su viabilidad a escala industrial, marcando un punto de inflexión para la industria.

Uno de los casos más relevantes se encuentra en la Puna argentina, donde una operación industrial comenzó a producir litio utilizando extracción directa sin recurrir a las tradicionales piletas de evaporación. El informe también destaca avances en Estados Unidos, donde nuevos proyectos ya avanzan hacia la escala comercial. Para el Foro Económico Mundial, estos desarrollos muestran que la tecnología está dejando atrás la etapa experimental y comienza a tener implicancias concretas sobre las futuras cadenas de suministro de baterías.

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A diferencia del método tradicional basado en grandes piletas de evaporación, la extracción directa permite recuperar el litio contenido en salmueras mediante procesos industriales que reducen significativamente los tiempos de producción, aceleran los ciclos operativos y aumentan la disponibilidad del recurso.

A diferencia de los sistemas convencionales, que pueden requerir varios meses e incluso años para concentrar el mineral, las tecnologías DLE permiten obtener resultados en cuestión de horas, un cambio que podría impactar directamente sobre la velocidad y la flexibilidad de las cadenas globales de suministro.

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De la Puna argentina a una nueva cadena de suministro global

Uno de los principales atributos de la extracción directa es su capacidad para recuperar una mayor proporción del litio presente en las salmueras. Mientras los métodos tradicionales suelen alcanzar niveles cercanos al 50%, algunos sistemas DLE logran tasas de recuperación de entre el 80% y el 95%, mejorando la eficiencia productiva y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

La tecnología también amplía el universo de recursos aprovechables. Además de las salmueras convencionales, puede utilizar fluidos geotérmicos, aguas residuales provenientes de operaciones petroleras e incluso soluciones derivadas del reciclaje de baterías.

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Desde la perspectiva logística, esta diversificación resulta especialmente relevante. A medida que aumentan las necesidades de abastecimiento de la industria de baterías, contar con más fuentes potenciales de suministro puede contribuir a mejorar la resiliencia, reducir riesgos de concentración geográfica y fortalecer la capacidad de respuesta frente a cambios en la demanda.

Además de las salmueras convencionales, la nueva metodología puede utilizar fluidos geotérmicos, aguas residuales provenientes de operaciones petroleras e incluso soluciones derivadas del reciclaje de baterías (Foto: Shutterstock)

Un posible cambio en la geografía de la cadena de suministro

Uno de los aspectos más disruptivos señalados por el informe es la posibilidad de acercar las etapas de extracción y refinación.

Actualmente, buena parte del litio producido en distintas regiones del mundo debe recorrer largas distancias hasta centros especializados de procesamiento antes de convertirse en material apto para la fabricación de baterías. La extracción directa permite obtener productos intermedios con un grado de pureza mucho más cercano al requerido por la industria, simplificando parte del procesamiento posterior.

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Esto podría favorecer la aparición de instalaciones integradas donde extracción y refinación convivan en una misma ubicación, reduciendo movimientos intermedios, necesidades de almacenamiento y costos asociados al transporte.

Para la logística, el impacto sería significativo. La integración de etapas productivas podría acortar recorridos logísticos, modificar corredores de transporte y generar nuevos polos industriales vinculados a la fabricación de insumos para baterías.

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Además, el informe advierte que la ventaja competitiva podría comenzar a desplazarse desde la mera posesión de recursos minerales hacia la capacidad de desarrollar operaciones integradas y cadenas de valor más completas.

Una oportunidad para fortalecer la resiliencia industrial

La creciente electrificación de la economía está impulsando una demanda sostenida de minerales críticos. En ese contexto, la capacidad de garantizar suministros estables se convirtió en una prioridad para fabricantes de vehículos, productores de baterías y gobiernos.

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La extracción directa de litio aparece como una herramienta para responder a ese desafío. Al reducir tiempos de producción, aumentar la recuperación del recurso y ampliar las fuentes disponibles, puede contribuir a construir cadenas de abastecimiento más flexibles y menos expuestas a interrupciones.

El informe destaca que diversos actores industriales ya buscan asegurar el acceso a materiales para baterías producidos localmente o dentro de regiones consideradas estratégicas. Esta tendencia está impulsando inversiones en nuevas capacidades productivas y en esquemas de integración vertical.

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Para las empresas vinculadas al transporte, el almacenamiento y la gestión logística, estos cambios podrían traducirse en nuevas demandas operativas y en una reorganización de los flujos de abastecimiento asociados a la economía de las baterías.

El desafío de pasar de la innovación a la escala

A pesar de su potencial, la tecnología todavía enfrenta desafíos importantes. El desarrollo de capacidades de refinación, la disponibilidad de proveedores especializados y los marcos regulatorios continúan siendo factores determinantes para su expansión.

Sin embargo, la dirección parece clara. En un escenario donde las baterías ocupan un lugar central en la transición energética global, la extracción directa de litio comienza a perfilarse como mucho más que una innovación minera. Su verdadero impacto podría sentirse en la forma en que se diseñan las redes de abastecimiento, se organizan los flujos logísticos y se distribuye la producción de uno de los recursos más estratégicos de la economía del futuro.