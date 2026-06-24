Honduras

Jueza ordena el retorno a EE.UU. de hondureño deportado tras presuntas irregularidades en su proceso migratorio

Una corte ordenó facilitar el regreso del joven deportado, al considerar que su expulsión habría ocurrido en medio de violaciones a sus derechos

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La jueza Beryl A. Howell dispuso que las autoridades coordinen la vuelta de José Eliezer Martínez Andino, expulsado el 13 de abril.
La jueza Beryl A. Howell dispuso que las autoridades coordinen la vuelta de José Eliezer Martínez Andino, expulsado el 13 de abril.

La justicia federal estadounidense ordenó el regreso de un ciudadano hondureño deportado el 13 de abril, al considerar que su expulsión pudo vulnerar el debido proceso.

La jueza federal Beryl A. Howell dispuso que las autoridades faciliten el retorno de José Eliezer Martínez Andino a Estados Unidos mientras se revisa su situación migratoria.

Se trata de José Eliezer Martínez Andino, un joven de 20 años originario de Honduras. Según los documentos presentados ante la corte, había manifestado temor por regresar a su país debido a situaciones personales que, según aseguró, ponían en riesgo su integridad.

Howell concluyó que la deportación estuvo vinculada a posibles vulneraciones del derecho al debido proceso, protegido por la Constitución de Estados Unidos.

Por eso, ordenó a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para facilitar el retorno del joven al país mientras su caso es revisado.

Cómo se originó el caso

Martínez Andino llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, dejó Honduras por presuntos episodios de violencia y agresiones familiares. Después fue padre de una niña de tres años, que dependía económicamente de él.

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El caso tomó relevancia tras su detención el 18 de marzo en el estado de Montana. Después de ser arrestado por agentes migratorios, fue trasladado a varios centros de detención en distintos estados, una situación que, según sus representantes legales, dificultó conocer con exactitud su ubicación.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que la salida fue voluntaria y el migrante lo niega
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que la salida fue voluntaria y el migrante lo niega

Los abogados sostienen que durante varios días las autoridades no proporcionaron información clara sobre el paradero del joven ni sobre la agencia responsable de su custodia. Esa situación motivó la presentación de una demanda judicial que cuestionó la transparencia del procedimiento y denunció una posible vulneración de sus garantías legales.

La disputa sobre la deportación

La controversia aumentó cuando el Gobierno de Estados Unidos informó que la deportación se había realizado porque el migrante había aceptado abandonar el país de manera voluntaria. Martínez Andino rechazó esa versión y aseguró que “nunca comprendió plenamente” los documentos que firmó durante su detención.

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La justicia federal de Estados Unidos ordenó el regreso del hondureño José Eliezer Martínez Andino tras una deportación que pudo vulnerar el debido proceso.
La justicia federal de Estados Unidos ordenó el regreso del hondureño José Eliezer Martínez Andino tras una deportación que pudo vulnerar el debido proceso.

Según su relato, los formularios le fueron presentados sin una explicación adecuada y bajo la impresión de que no existían alternativas disponibles. Su defensa argumentó que esa situación le impidió ejercer de manera efectiva su derecho a solicitar protección o exponer ante un juez las razones por las que temía regresar a Honduras.

El alcance de la resolución

Al analizar el expediente, la jueza consideró que existían elementos suficientes para concluir que el procedimiento podría haber afectado derechos fundamentales del migrante. En su resolución destacó que la expulsión del joven derivó directamente de las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso.

La magistrada también señaló que mantener a Martínez Andino en Honduras mientras se desarrolla el litigio podría ocasionarle daños irreparables, en especial por las circunstancias que lo llevaron a abandonar el país años atrás.

La decisión judicial obliga ahora a las autoridades estadounidenses a coordinar el retorno de Martínez Andino, quien podría tener la oportunidad de presentar formalmente su caso ante las instancias migratorias correspondientes.

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