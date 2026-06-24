Población salvadoreña avala la seguridad pública y prioriza la preocupación por el alto costo de la vida, según encuesta

El combate a las estructuras de pandillas fue identificado por la ciudadanía como el principal logro percibido en el entorno nacional durante el último año. Foto Infobae Centroamérica /Reuters

Esta mañana, 24 de junio el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó los resultados de su más reciente estudio de opinión pública.

La investigación recoge la percepción de la población salvadoreña respecto al desempeño de las principales instituciones gubernamentales, los logros alcanzados durante el último año, así como los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta el país de cara al panorama actual.

El levantamiento de información en campo se llevó a cabo en el periodo comprendido del 15 al 26 de mayo de 2026. En total, se recolectaron 1,271 encuestas válidas. Una de las secciones centrales de la encuesta de opinión presentada esta mañana se enfoca en recopilar de forma directa lo que la ciudadanía percibe como los aciertos y las deudas principales dentro de la gestión pública actual.

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Las respuestas ciudadanas muestran una clara división entre los avances en materia de seguridad civil y las problemáticas de índole económica. Al indagar sobre los aspectos positivos y los logros percibidos en el entorno nacional, la opinión de la población se concentra de forma mayoritaria en un área específica: la seguridad pública.

Los datos recolectados indican que el principal aspecto positivo percibido por la sociedad salvadoreña es la mejora en las condiciones de seguridad en los territorios, vinculada directamente con el combate y el encarcelamiento de las estructuras de pandillas. Esta reducción de los índices de delincuencia es valorada por los encuestados como el avance más significativo en la dinámica reciente del país.

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Resultados del estudio del Iudop reflejan que la seguridad civil y la reducción de la violencia delincuencial concentran las opiniones favorables de la población en junio de 2026.

Vinculado de forma estrecha con el apartado de seguridad, el estudio del Iudop consultó de manera explícita la postura de la población en torno a la vigencia y aplicación del régimen de excepción, una medida legal que ha sido prorrogada de manera consecutiva por las autoridades legislativas durante más de 50 meses en el territorio nacional.

Las opiniones recopiladas muestran que una sólida mayoría de los ciudadanos respalda la continuidad de esta política de seguridad general. Específicamente, el 68.9% de los encuestados externó que el régimen de excepción debe prorrogarse por más tiempo con el fin de mantener los resultados en el combate a la criminalidad.

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Por otro lado, un 28.6% de la población participante manifestó una postura diferente, señalando que en estos momentos ya es necesario buscar otras medidas alternativas y distintas para abordar la situación del país.

Principales retos y demandas ciudadanas en el ámbito económico

En contraposición a la percepción favorable en materia de seguridad, el estudio refleja que el principal reto y la mayor preocupación de la población salvadoreña se ubica en el terreno económico.

Al ser consultados sobre los aspectos que afectan el bienestar del país, la ciudadanía señaló de forma prioritaria las dinámicas financieras actuales. Dentro de esta categoría, los factores específicos recopilados por la medición como las principales fuentes de preocupación son:

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El alto costo de la vida diaria

La inflación en los precios de los productos básicos

La falta de empleo.

Detalle de los retos percibidos en El Salvador: la economía lidera de forma individual con un 37.3%, seguida por el alto costo de la vida e inflación con 15.3%.

En términos globales, el conjunto de las preocupaciones económicas concentra el 70.7% de las menciones de la población. Estas inquietudes se reflejan de forma directa en las condiciones de ingreso y la capacidad de consumo registradas en los hogares salvadoreños.

La distribución de los ingresos mensuales muestra que una mayoría del 58.2% de las familias percibe ingresos que no superan los $400 mensuales (un 11.5% recibe menos de $180 y un 28.6% se ubica entre $181 y $400). Asimismo, un 29.6% reporta ingresos de entre $401 y $800, mientras que únicamente el 2.3% cuenta con ingresos superiores a los $2,000.

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El informe detalla que para el 27.9% de los encuestados el presupuesto familiar actual no alcanza para cubrir los compromisos esenciales del mes.

Manos realizan una transacción con billetes de dólar en un mercado salvadoreño, mientras los precios de productos básicos como frijol y arroz han sido actualizados al alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación de las instituciones públicas

Finalmente, la encuesta evaluó el desempeño y la percepción de la población hacia carteras del Estado específicas, utilizando para ello una escala de calificación numérica que va de 0 a 10. Las notas otorgadas muestran variaciones significativas según el área de atención de cada institución.

De acuerdo con los promedios obtenidos en la medición, las instituciones públicas que resultaron mejor evaluadas por los ciudadanos son las siguientes:

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP): Obtuvo la calificación promedio más alta del estudio, situándose en un 8.60.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT): Se posicionó como la segunda entidad con mejor valoración, alcanzando una nota de 8.16.

En el extremo opuesto, las carteras de Estado e instituciones que recibieron las calificaciones más bajas por parte de la población salvadoreña fueron:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): Evaluada con una nota promedio de 6.65.

Ministerio de Vivienda: Registró la calificación más baja dentro del grupo de instituciones evaluadas en este informe, obteniendo un promedio de 5.80.