Movant LogComex

Aduana ajusta procedimientos de control y busca agilizar la logística del comercio exterior

Una nueva resolución introduce cambios en los procesos de extracción de muestras y análisis aduaneros, con impacto en los tiempos operativos, la previsibilidad logística y la gestión operativa

En la operatoria cotidiana del comercio exterior, los procesos de muestras y análisis pueden extenderse desde varios días hasta algunas semanas, según el tipo de mercadería, la complejidad del estudio y la disponibilidad de laboratorios (Imagen: Shutterstock)

La operatoria aduanera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda logística tras la publicación de la Resolución General 5819/2026, que modifica el Anexo de la normativa vigente sobre extracción de muestras y análisis. La medida apunta a optimizar procedimientos técnicos que, en la práctica, suelen convertirse en cuellos de botella para las operaciones de comercio exterior.

Desde la perspectiva logística, la resolución se enfoca en uno de los momentos más sensibles del proceso aduanero: la verificación y análisis de mercadería. Al tratarse de instancias que pueden demorar la liberación de envíos, cualquier ajuste en este punto tiene impacto directo sobre la planificación operativa, los plazos de entrega y la gestión de inventarios a lo largo de la cadena de abastecimiento.

Un eslabón crítico para la planificación logística

En la operatoria cotidiana del comercio exterior, los procesos de muestras y análisis pueden extenderse desde varios días hasta algunas semanas, según el tipo de mercadería, la complejidad del estudio y la disponibilidad de laboratorios. Durante ese período, los envíos permanecen inmovilizados, generando reprogramaciones logísticas, presión sobre inventarios y costos adicionales de almacenamiento. La posibilidad de testeo previo, junto con plazos más acotados y mecanismos de desistimiento, apunta a reducir tiempos improductivos, evitar análisis innecesarios y mejorar la coordinación entre control aduanero y operación logística.

En la práctica, estos procedimientos suelen aplicarse en operaciones vinculadas a insumos industriales, productos químicos, alimentos y agroindustria, farmacéuticos, cosméticos y manufacturas complejas, donde resulta necesario verificar composición, propiedades técnicas o correcta clasificación arancelaria. Se trata, en muchos casos, de mercaderías críticas para procesos productivos o esquemas de distribución con tiempos ajustados, por lo que cualquier demora técnica impacta aguas abajo en toda la cadena.

Estos procedimientos suelen aplicarse en operaciones vinculadas a insumos industriales, productos químicos, alimentos y agroindustria, farmacéuticos, cosméticos y manufacturas complejas (Foto: Shutterstock)

Uno de los ejes centrales de la resolución es la reducción de los tiempos de respuesta en la tramitación de informes de análisis. La norma reconoce la necesidad de acotar plazos y ordenar instancias administrativas, una señal relevante para operadores que enfrentan costos crecientes cuando la mercadería permanece detenida a la espera de definiciones técnicas. En cadenas de abastecimiento extendidas, estas demoras no solo afectan al importador o exportador, sino que se trasladan a proveedores, distribuidores y clientes finales.

A su vez, la incorporación de la figura del desistimiento introduce mayor flexibilidad operativa. Este mecanismo permite cerrar procedimientos que pierden sentido desde el punto de vista comercial o logístico, evitando que trámites inconclusos sigan afectando la planificación de operaciones, la ocupación de espacios de almacenamiento y la asignación de recursos logísticos.

Otro aspecto destacado es la posibilidad de realizar testeos previos a la extracción formal de muestras, una herramienta que apunta a anticipar inconsistencias antes de activar un proceso completo de análisis. Esto permite reducir reprocesos, tiempos improductivos y ajustes posteriores que suelen impactar de manera directa en la logística aguas abajo, especialmente en cadenas con esquemas just-in-time o de abastecimiento continuo.

En conjunto, la Resolución General 5819/2026, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, no redefine el esquema de control aduanero, pero sí introduce ajustes operativos orientados a mejorar la fluidez, la previsibilidad y la eficiencia de un eslabón clave del comercio exterior. Para las cadenas de abastecimiento, el impacto se traduce en mejores condiciones para planificar flujos, tiempos y costos, en un contexto donde la coordinación entre control y operación resulta cada vez más determinante.

