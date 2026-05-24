El transporte de cargas por carretera enfrenta un nuevo escenario de presión por el diésel

Uno de los efectos más relevantes para el sector del transporte por carretera es la reconfiguración de los flujos internacionales de diésel y gasoil (Foto: Shutterstock)

La crisis energética global empieza a trasladarse nuevamente sobre el transporte por carretera, incluso en un contexto donde los precios internacionales del petróleo mostraron una leve corrección durante la última semana. Aunque el barril de Brent retrocedió alrededor de un 4% y se ubicó cerca de los 105 dólares, operadores logísticos y transportistas continúan enfrentando un escenario de alta volatilidad, costos elevados y riesgos crecientes de abastecimiento de diésel.

Según el último relevamiento del sector, la reducción global de la oferta petrolera continúa profundizándose. La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que la producción mundial cayó otros 1,8 millones de barriles diarios en abril y acumula pérdidas por 12,8 millones de barriles diarios desde febrero. El principal factor sigue siendo el impacto sobre Oriente Medio y las restricciones vinculadas al estrecho de Ormuz, un punto crítico para las cadenas de suministro energéticas globales.

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La situación afecta directamente a la disponibilidad y circulación de combustibles para el sector del transporte. La propia AIE advirtió que el mercado petrolero continuará en déficit al menos hasta el último trimestre de 2026 y que la normalización de los flujos comerciales será lenta, incluso en escenarios diplomáticos más favorables.

Presión sobre el diésel y dificultades de abastecimiento

En Europa, el precio promedio del diésel alcanzó los 1,942 euros por litro, con subas registradas en mercados como Bélgica, Finlandia, Hungría, Eslovenia y España. Al mismo tiempo, comenzaron a multiplicarse los problemas de abastecimiento en estaciones de servicio, especialmente en Francia y Hungría.

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El caso francés se convirtió en uno de los principales focos de atención para el sector logístico europeo. Más de 440 estaciones de servicio registraron interrupciones totales en el suministro de diésel durante la última semana, mientras el consumo de combustibles cayó un 14% interanual en mayo. Las entregas de diésel también retrocedieron más de un 9% en abril, reflejando una combinación de destrucción de demanda, mayores costos y restricciones operativas.

En Hungría, pese a la liberación de reservas estratégicas, operadores independientes advirtieron que el reabastecimiento se volvió cada vez más costoso e incierto.

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El impacto también se extiende fuera de Europa. En Estados Unidos, el diésel acumula una suba cercana al 46% respecto de febrero, mientras que en Turquía, China y Brasil los gobiernos comenzaron a intervenir mediante subsidios, restricciones o mecanismos fiscales para intentar contener el costo energético asociado al transporte de cargas.

Reconfiguración logística y nuevos flujos comerciales

Uno de los efectos más relevantes para el sector del transporte por carretera es la reconfiguración de los flujos internacionales de diésel y gasoil. Las exportaciones desde Oriente Medio se redujeron prácticamente a la mitad respecto de 2025, afectando principalmente los envíos hacia Europa y África.

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Frente a este escenario, las refinerías norteamericanas incrementaron fuertemente sus exportaciones para cubrir parte del faltante global. Según la AIE, Estados Unidos elevó en abril sus exportaciones de diésel y gasóleo en unos 430.000 barriles diarios frente a los niveles de 2025, redireccionando gran parte de esos volúmenes hacia Europa, África y Asia.

Uno de los efectos más relevantes para el sector del transporte por carretera es la reconfiguración de los flujos internacionales de diésel y gasoil (Imagen: Shutterstock)

Para los operadores logísticos, esto implica un escenario mucho más complejo de planificación y previsibilidad. Las compañías de transporte deben gestionar costos energéticos fluctuantes, mayores tiempos de aprovisionamiento y una creciente dependencia de decisiones fiscales y subsidios estatales. En Italia, por ejemplo, el Gobierno analiza extender reducciones impositivas sobre el diésel y lanzar nuevos esquemas de compensación para el sector del transporte.

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Un escenario todavía inestable para el transporte

Pese a la reciente baja del Brent, el sector continúa operando en un contexto de fuerte incertidumbre. La AIE advirtió que las reservas de la OPEP+ se encuentran prácticamente agotadas y que el estrecho de Ormuz sigue funcionando con severas limitaciones.

A esto se suma la preocupación macroeconómica en Europa. La Comisión Europea redujo su previsión de crecimiento para la eurozona en 2026 y elevó su proyección de inflación, reconociendo el impacto que la crisis energética empieza a generar sobre la actividad económica y el consumo.

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En este escenario, el transporte de cargas por carretera permanece especialmente expuesto a los movimientos del mercado energético. La combinación entre precios elevados, abastecimiento ajustado y volatilidad internacional vuelve a colocar al combustible como uno de los principales factores de presión para la operación logística global.