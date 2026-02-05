La logística sin transporte y la última milla registran subas por encima de la inflación general

En la logística de última milla, la disponibilidad y gestión de los equipos de trabajo es un factor determinante tanto para la continuidad del servicio como para su calidad operativa (Foto: Shutterstock)

Los costos logísticos asociados a operaciones sin transporte y a los servicios de última milla registraron en enero de 2026 incrementos que se ubicaron por encima del nivel general de precios, según los principales índices sectoriales difundidos para el inicio del año.

El comportamiento se desprende del Índice de Costos Logísticos Nacionales, elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), y del Índice de Costos de AECA, que releva la evolución de los servicios de última milla y postales.

Los datos confirman que, más allá de la dinámica del transporte tradicional, la estructura de costos de la logística urbana y de cercanía continúa mostrando presiones específicas, vinculadas principalmente a la mano de obra, los servicios operativos y otros insumos clave para la distribución final.

Logística sin transporte: el comportamiento del índice de CEDOL

De acuerdo con la medición correspondiente a enero, el índice CEDOL sin costos de transporte registró una suba del 2,87% mensual. En el mismo período, los esquemas de distribución urbana presentaron incrementos del 3,17% en las operaciones con acompañante y del 2,91% en aquellas sin acompañante.

Estos valores reflejan ajustes relevantes en un segmento particularmente sensible para la logística, donde inciden de manera directa los costos laborales, los servicios de soporte y los gastos asociados a la operación diaria de centros de distribución y nodos urbanos.

El informe también señala aumentos en distintos rubros que forman parte de la estructura de costos logísticos, como comunicaciones, seguridad, alquileres y otros servicios esenciales para el funcionamiento de la operatoria sin transporte.

Mano de obra y su peso en la última milla

En paralelo, el Índice de Costos de AECA mostró que los servicios de última milla registraron en enero un incremento del 2,79%, mientras que los servicios postales presentaron una suba del 2,98%.

En ambos casos, el rubro mano de obra se ubicó entre los principales impulsores del aumento mensual, con una variación del 3,69%.

La entrada en vigencia del segundo tramo de la revisión del último acuerdo paritario tuvo un impacto directo en este componente, que resulta central en actividades intensivas en capital humano.

La estructura de costos de la logística urbana y de cercanía continúa mostrando presiones específicas (Foto: Shutterstock)

En la logística de última milla, la disponibilidad y gestión de los equipos de trabajo es un factor determinante tanto para la continuidad del servicio como para su calidad operativa.

Otros componentes que impactaron en los costos

Además de la mano de obra, los índices reflejaron ajustes en distintos insumos y servicios que inciden en la logística urbana y postal. Entre ellos se destacan aumentos en peajes, seguros, papelería y embalaje, conectividad y seguridad, todos rubros necesarios para sostener la operación diaria de distribución y entrega.

Desde el ámbito técnico se aclara que los índices de costos se construyen exclusivamente a partir de costos medibles, transparentes y de uso público, con el objetivo de reflejar de manera precisa la evolución mensual de la estructura de costos logísticos.

Quedan expresamente excluidas de la medición las improductividades generadas por causas externas a los operadores, como demoras operativas o contingencias ajenas a la gestión logística.

Un inicio de año con presión sobre la logística urbana

Los datos correspondientes a enero confirman que la logística sin transporte y la última milla continúan siendo áreas sensibles dentro del entramado logístico, con subas que se ubicaron por encima del nivel general de precios en el arranque de 2026.

En un contexto donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica resultan claves, el seguimiento detallado de estos indicadores se consolida como una herramienta fundamental para comprender la evolución real de la logística urbana, los servicios postales y la distribución de cercanía en Argentina.