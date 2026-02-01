¿Realmente la velocidad de entrega impulsa las ventas en e-commerce?

Alejandro Prat Kirsinger es experto en logística y supply chain (Foto: Movant Connection)

Durante años, la logística del e-commerce giró en torno a una obsesión: entregar más rápido. Pero los datos más recientes indican que ese paradigma ya no es válido, la velocidad ya no es la prioridad número uno del consumidor.

De hecho, según precisa una consultora global, ha caído del primer al quinto lugar entre las expectativas logísticas. Hoy, el 90% prefiere una fecha de entrega confiable antes que una entrega rápida pero incierta. Esto no es una preferencia menor. Es una redefinición del valor logístico.

Lo que dicen (y pagan) los consumidores

El relevamiento E-commerce Delivery Compass 2025 de una reconocida plataforma de gestión de envíos para e-commerce, basado en 8.000 consumidores europeos, revela que:

El 66,3% abandona el carrito si los costes de envío son altos.

Solo el 41% estaría dispuesto a pagar por entregas más rápidas , y en promedio acepta desembolsar apenas el 9% del valor total del pedido (unos €4,30 en una compra de €50).

El 82% prefiere “entrega gratis” antes que “entrega rápida”, incluso si eso implica esperar más días.

En España, estos patrones se intensifican:

Menos del 10% paga voluntariamente por acelerar la entrega.

El 79,9% añade productos al carrito solo para alcanzar el umbral de envío gratuito.

Esto demuestra que los consumidores no valoran la velocidad en abstracto, la velocidad sí vende... pero solo en contextos específicos.

El efecto de la promesa de entrega rápida no se debe a una necesidad real de urgencia, sino a la reducción de la ansiedad de compra (shipping anxiety). Un “llega mañana” o “llega hoy” puede ser el empujón decisivo en categorías de compra impulsiva: tecnología, moda y gadgets, donde el cliente no necesita el producto de inmediato, pero sí tiene esa ansiedad de ocuparlo.

Un ejemplo claro: el lanzamiento del último modelo de un teléfono móvil. Aquí, la percepción de disponibilidad inmediata refuerza la sensación de exclusividad y reduce la fricción en la decisión final.

Sin embargo, en productos planificados: muebles y electrodomésticos, la velocidad es secundaria. Lo que importa es precisión, trazabilidad y calidad del servicio postventa.

Piensa en un sofá nuevo: si vives en un edificio, debes coordinar su ingreso. No quieres pasar todo el día esperando; prefieres una ventana horaria específica y fiable, no una promesa genérica como “entre las 9 y las 18”.

En Europa, varios países ya exigen o incentivan que las flotas de e-commerce sean 100% eléctricas para mitigar el impacto ambiental (Foto: Shutterstock)

El costo oculto de la velocidad

Priorizar velocidad sin segmentación tiene consecuencias operativas directas. El transporte en la última milla ya representa entre €5,60 y €6,02 por paquete en España, un +10,77% interanual.

Acelerar plazos exige redes densas: dark stores, uso de tiendas físicas como hubs urbanos, flotas dedicadas... Esto reduce la eficiencia de la flota, eleva el costo unitario de despacho y aumenta la huella de carbono.

De hecho, la sostenibilidad está ganando peso. En Europa, varios países ya exigen o incentivan que las flotas de e-commerce sean 100% eléctricas para mitigar el impacto ambiental.

En otras palabras, la velocidad cuesta, pero no siempre vende. La verdadera palanca es la certeza... y la visibilidad.

Certeza + visibilidad = confianza

Frases ambiguas como “entrega en 3–7 días” generan frustración porque el cliente ancla al peor escenario (“llegará en 7 días”). En cambio, una promesa clara “entrega el martes 28” supera ampliamente a una promesa rápida pero vaga.

Pero la certeza no termina en la fecha prometida. Hoy, los consumidores exigen visibilidad continua, saber dónde está su paquete, si hubo retrasos y cuándo llegará con exactitud.

Según estudios, el 85% valora tanto el seguimiento en tiempo real como la velocidad de entrega. Además, aunque los tiempos promedio de entrega en EEUU han bajado de 6,6 días (2020) a 4,2 días (2023), la puntualidad no ha mejorado al mismo ritmo: solo entre el 72% y el 80% de los envíos llegan a tiempo.

Esto explica por qué la confianza se construye con precisión, no con prisa.