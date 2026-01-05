Movant LogComex

Los costos del transporte cerraron 2025 con una suba del 37% y vuelven a presionar a la logística

Con un aumento del 2,3% en diciembre, el índice de costos de transporte volvió a acelerar y finalizó el año por encima de la inflación, presionando la estructura logística

Tras un primer semestre con
Tras un primer semestre con variaciones contenidas, el índice mantuvo registros elevados durante el segundo tramo del año (Foto: Shutterstock)

El Índice de Costos de Transporte (ICT) registró en diciembre un aumento del 2,3% y cerró 2025 con una suba acumulada del 37%, un nivel que se ubicaría al menos cinco puntos por encima de la inflación minorista anual.

El resultado consolida una tendencia de aceleración de costos que se intensificó durante la segunda mitad del año y que impacta de lleno en la estructura logística.

Si bien el ajuste de diciembre fue más moderado que en meses anteriores, confirmó un patrón que comenzó a consolidarse a partir de julio. Tras un primer semestre con variaciones contenidas, el índice mantuvo registros elevados durante el segundo tramo del año, reflejando un cambio de ritmo en los costos operativos del transporte en un contexto de recuperación parcial de la actividad.

El informe es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Universidad de Buenos Aires. Releva 11 rubros clave que inciden directamente en los costos del transporte de cargas y funciona como referencia central para la actualización de tarifas en la cadena logística.

El combustible vuelve a marcar el ritmo

Al igual que en los cinco meses previos, el combustible fue el principal impulsor de los aumentos. En diciembre, el gasoil registró una suba mensual del 4,4%, tanto en el canal minorista como mayorista, consolidando su rol como variable crítica dentro de la estructura de costos.

Con este ajuste, el gasoil acumuló un incremento del 45% en 2025, con una particularidad relevante: el 31% del aumento se concentró en los últimos seis meses del año. Esta dinámica reafirma una trayectoria alcista iniciada a partir de junio.

Este comportamiento se dio aun cuando volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización impositiva sobre los combustibles líquidos. El mecanismo de diferimiento fiscal, vigente desde mayo de 2024, ya supera los doce meses y se extenderá al menos hasta enero de 2026. En paralelo, los lubricantes también mostraron una suba significativa del 3,5%.

El informe destaca que la
El informe destaca que la aceleración de costos, el peso del combustible y una economía desacelerada vuelven a tensionar la ecuación logística (Imagen: Prensa FADEEAC)

Mano de obra y estructura operativa

Dentro de los costos laborales, el rubro Personal (Conducción) registró en diciembre un incremento del 2,47%, explicado por la entrada en vigencia de una nueva cuota del convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales hasta febrero de 2026.

Este ajuste tuvo un efecto arrastre sobre otros componentes de la estructura operativa, como Reparaciones (+1,76%) y Gastos Generales (+2,13%), en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura vial y mayores exigencias de mantenimiento.

En contraste, algunos rubros mostraron variaciones más moderadas, como Seguros, Material Rodante y Peajes. No se registraron cambios en Neumáticos ni en Patentes, mientras que el Costo Financiero volvió a mostrar una baja relevante (-3,71%), asociada a la reducción de tasas de interés.

Un escenario exigente para la logística

El cierre de 2025 encuentra al transporte de cargas operando en una coyuntura compleja. Tras un 2024 recesivo, la reactivación fue limitada y concentrada en algunos segmentos, sin lograr un repunte generalizado de la actividad.

En este escenario, la aceleración de costos, el peso del combustible y una economía desacelerada vuelven a tensionar la ecuación logística. A esto se suma el estado de la infraestructura y la necesidad permanente de recalibrar tarifas, lo que anticipa un 2026 con desafíos significativos para la planificación y la previsibilidad del sector.

El mundo se mueve, las

Abastecer a la industria automotriz:

La logística de un circo:

Ferias y congresos: el valor

Paso de los Libres, una
El emotivo mensaje de amor

Dictan detención preventiva contra el

