Transporte pesado con GNC: el salto hacia una logística más sostenible en Argentina

El uso del Gas Natural Comprimido (GNC) como alternativa al gasoil para el transporte pesado en Argentina consolidó en 2025 una tendencia que expertos y operadores logísticos consideran estratégica para reducir costos y emisiones, aunque advierten que su expansión todavía enfrenta barreras regulatorias y de infraestructura.

Durante el año que está por concluir, se observó un aumento en la cantidad de estaciones habilitadas y de unidades de carga que eligen esta tecnología, lo que abre expectativas para un crecimiento más sostenido en 2026.

El impulso al GNC se inscribe en un contexto más amplio de transformación energética impulsada por la disponibilidad de gas natural propio, con un rol central de las formaciones no convencionales como Vaca Muerta, que no solo abastece la demanda doméstica sino que también proyecta impactos en las cadenas logísticas vinculadas al transporte y a la producción industrial.

Expansión de infraestructura y demanda en 2025

Durante 2025, el transporte pesado a GNC avanzó de forma tangible en Argentina gracias a la habilitación de nuevas estaciones de carga y a una mayor demanda de camiones y colectivos diseñados o adaptados para este combustible. Según reportes sectoriales, ya funcionan más de 210 estaciones aptas para vehículos de gran porte, con cerca de 300 proyectos en proceso de autorización, y alrededor de 138 de esas estaciones cuentan con surtidores de alto caudal, lo que facilita el abastecimiento logístico en rutas clave.

Este despliegue responde en parte a los corredores planificados que buscan conectar las principales rutas del país, permitiendo la circulación de transporte pesado con GNC sin interrupciones prolongadas en puntos críticos de la logística terrestre. Uno de los factores que sustentan este crecimiento es el menor costo por kilómetro recorrido con GNC frente al gasoil, un aspecto de peso para operadores logísticos en un país donde el transporte por carretera representa la mayoría de los movimientos de carga.

Aunque los datos referentes a la demanda por parte del transporte pesado aún son parciales, distintas fuentes del sector destacan que la adopción del GNC ya no se limita a unidades urbanas o de corta distancia; camiones de larga distancia comienzan a incorporar tecnologías de gas con autonomía suficiente para trayectos extensos, favorecidos por la expansión de la red de estaciones.

Marco regulatorio en revisión

A lo largo de 2025, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avanzó en un proceso de actualización normativa para el sistema de GNC, con el objetivo de aportar mayor claridad técnica, operativa y de seguridad al sector. A fines de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial una resolución que dispone la consulta pública de un nuevo régimen para estaciones de carga de GNC vehicular, así como pautas mínimas de seguros obligatorios, abriendo un período de participación ciudadana y técnica.

El transporte pesado a GNC avanzó de forma tangible en Argentina gracias a la habilitación de nuevas estaciones de carga y a una mayor demanda de camiones y colectivos diseñados o adaptados para este combustible (Foto: Shutterstock)

Este paso forma parte de un proceso mayor de modernización del marco regulatorio que, según especialistas, busca ordenar estándares técnicos, reforzar la fiscalización y adaptar la normativa vigente a las necesidades del mercado actual, incluyendo a grandes vehículos de transporte de carga.

Sin embargo, representantes del sector energético y logístico han señalado que para consolidar el uso de GNC se necesitan políticas públicas estables, que resuelvan, entre otros temas, cuestiones de precio relativo frente al gasoil y señales regulatorias claras para las inversiones a largo plazo.

Relevancia de Vaca Muerta para la logística y el combustible

El desarrollo de Vaca Muerta como una cuenca no convencional de hidrocarburos está generando cambios significativos en la logística energética de Argentina. La consolidación de esta formación, que representa una parte sustancial de la producción de gas natural del país, ha creado un escenario en el que el recurso doméstico puede abastecer tanto la demanda interna como mercados externos, reduciendo la dependencia de importaciones y potenciando la competitividad logística de las cadenas productivas.

Este entorno productivo también impulsa la discusión sobre mayores inversiones en infraestructura de transporte de gas y el fortalecimiento de redes de abastecimiento que vinculen las áreas productivas con los corredores logísticos. En particular, corredores de GNC que atraviesan la región centro y sur del país están siendo analizados como palancas para que el combustible alternativo gane tracción en segmentos de transporte de carga de mayor kilometraje.

Proyecciones y desafíos para 2026

Para 2026, las proyecciones del sector anticipan una mayor consolidación del GNC en rutas de transporte pesado, apoyada por el crecimiento de la red de estaciones y por la actualización normativa que viene del proceso de consulta pública. Operadores logísticos, cámaras y reguladores coinciden en que el avance tecnológico —sumado a estímulos regulatorios y económicos— podría fortalecer la adopción más amplia de esta tecnología.

No obstante, los desafíos persisten: además de las demandas de estabilidad regulatoria, existe la necesidad de articular incentivos fiscales y mecanismos que reduzcan las barreras de entrada para la conversión de flotas, así como garantizar que los corredores de abastecimiento logístico sean robustos en términos de cobertura territorial.

La transición hacia un transporte pesado con GNC aparecería entonces como parte de una estrategia energética más integral, en la que el uso de gas natural propio no solo abarata costos operativos y reduce emisiones, sino que también se alinea con una visión logística y productiva más sostenible para la economía argentina en el mediano plazo.