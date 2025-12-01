Movant LogComex

Tecnología cripto y eficiencia global: las claves que redefinen operaciones logísticas

Manuel Beaudroit, fundador y CEO de una billetera digital, explica cómo la digitalización financiera impulsa procesos más ágiles en comercio exterior

Guardar
Manuel Beaudroit es fundador y
Manuel Beaudroit es fundador y CEO de una billetera digital (Foto: Movant Connection)

Al referirse al presente del ecosistema digital, Manuel comenta que “el futuro de Argentina pasa por cómo nos conectamos con el mundo”. En esta entrevista, profundiza en las tendencias que hoy cruzan tecnología, logística y comercio exterior, y explica por qué la digitalización financiera ya es una pieza clave para operar con mayor eficiencia global.

¿Cómo describís la actualidad del mundo fintech y las billeteras digitales en Argentina?

La actualidad es hipercompetitiva. Es un paraguas enorme que reúne a muchos jugadores que van por el mismo mercado. La clave está en combinar funcionalidades para llegar a nichos bien específicos, algo que antes no pasaba en el sistema financiero tradicional, donde todo se centralizaba en un solo tipo de entidad.

Hoy tenés empresas que se especializan en usuarios que hacen determinada actividad y otras en públicos completamente distintos. También hay una regulación más clara, que permite más desarrollo y seguridad, lo cual invita a que haya inversión. Y, al mismo tiempo, se empiezan a desdibujar las fronteras: antes un proveedor operaba en un solo país, y hoy podés dar servicio en más de una docena de mercados gracias a la tecnología. Esa escala es uno de los grandes desafíos y oportunidades.

Para quienes todavía no están metidos en cripto, ¿qué recomendaciones darías?

Primero, educarse. Leer, aprender, entender el tema. Hoy hay una enorme cantidad de información disponible y organizaciones que curan contenido. Ese es el punto de partida.

Segundo, empezar de a poco. Si tu experiencia de inversión es solo poner plata en una billetera tradicional que da rendimiento, esto es un paso adicional en términos de riesgo y beneficio. La clave es probar de manera gradual hasta ganar experiencia.

Y tercero, diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Las inversiones de alto riesgo tienen volatilidad, y la mejor forma de encararlo es con paciencia. No existen rendimientos garantizados del 10% diario. Eso es falso. Lo que funciona es el trabajo constante y el largo plazo.

¿Cuáles son los principales mitos que detectás en el ecosistema cripto?

Hay mucha gente desesperada por dinero que cae en la idea de que puede duplicarlo en una semana. Nadie que trabaje profesionalmente te puede asegurar algo así. Incluso el 99% de quienes operan instrumentos financieros pierden plata la mayoría de las veces y ganan en pocas. Lo importante es el promedio.

Ese “shortcut” para hacerse rico de un día para otro no existe. Todo lo contrario: lo que te salva es trabajar todos los días y aprovechar el efecto compuesto de tus acciones.

¿Qué tendencias del futuro ves en el mundo cripto?

Hay una tendencia fuerte en los activos del mundo real, que son representaciones digitales de bienes físicos. Se tokeniza soja, monedas, acciones, bonos, índices, incluso contratos. Eso te da más certeza, más trazabilidad y la posibilidad de operar 24/7.

En mercados tradicionales tenés horarios acotados, pero un activo tokenizado puede operar todo el día, todos los días. Eso abre oportunidades y hace que sea más fácil para cualquier persona acceder a nuevos activos sin depender de intermediarios pesados. Esta tendencia va a penetrar en todos los sectores de la economía.

¿Cómo puede impactar este nuevo mundo digital en logística y comercio exterior?

Impacta directamente. Una de las claves tiene que ver con el tiempo. Hoy, si querés cerrar un cambio, lo hacés dentro del horario bancario. Con monedas estables, que representan un dólar digital, podés hacerlo 24/7 los 365 días del año. Eso da flexibilidad para cerrar pagos, para coordinar envíos y para dinamizar procesos que dependen del flujo de dinero.

Además, un solo pago puede dispersarse a millones de personas al mismo tiempo o programarse para ejecutarse si se cumplen ciertas condiciones: por ejemplo, cuando un buque llega a puerto. La tecnología reduce intermediarios, permite mayor eficiencia, baja costos y mejora márgenes.

También mejora la certeza operativa. Hace unos años hubo un piloto donde se tokenizaban contratos de comercio exterior para saber con exactitud dónde estaba un cargamento, quién debía aprobarlo y qué paso seguía. Ese nivel de trazabilidad puede reducir costos de seguros, evitar errores y transformar el ciclo completo de una operación internacional.

Al referirse al mundo fintech,
Al referirse al mundo fintech, Manuel comenta que "en mercados tradicionales tenés horarios acotados, pero un activo tokenizado puede operar todo el día, todos los días" (Imagen: Shutterstock)

¿Cómo imaginás la relación entre tecnología, biología y logística?

Para mí la tecnología siempre está inspirada en la naturaleza. Cuando entendés cómo funciona una célula, cómo se transporta la glucosa o cómo se mueven las proteínas, ves sistemas que son pura tecnología creada por la evolución.

Muchos conceptos del mundo tech vuelven a esos “first principles”, a lo básico. Y logística tiene mucho de eso: mover materia, coordinar tiempos, asegurar que algo llegue en el estado correcto. La innovación ayuda a simplificar, pero también hay que saber cuándo es útil y cuándo se convierte en pura infoxicación.

¿Cómo percibís hoy el rol del talento argentino en la economía digital?

Argentina es un gran referente en exportación de conocimiento. En un foro reciente, muchos inversores hablaban de la materia gris argentina. Hay profesionales formados y también autodidactas que generan valor desde la escasez.

Somos muy buscados en Estados Unidos, y hay toda una economía de freelancers y contractors que trabajan para el exterior. Lo que nos diferencia es la creatividad y esa capacidad de “atarlos con alambre”, que yo lo veo como un “MVP” permanente. Lo que tenemos que mejorar es cómo escalar eso de manera eficiente.

El futuro de Argentina pasa por cómo nos conectamos con el mundo. Exportar más, importar más para crecer y entender que cada persona es parte de un engranaje global. Ya sea exportando una tonelada de soja o una tonelada de líneas de código, lo que nos va a hacer crecer es abrirnos, viajar, conocer nuevas culturas y ampliar nuestra mirada. Las oportunidades están ahí. Hay que trabajar para capturarlas.

Temas Relacionados

Comercio ExteriorLogísticaFintech

Últimas Noticias

Logística en escala país: cómo operar un producto sensible en rutas extensas y con frío continuo

Alejandro Golfari, director general de una empresa de fermentación, analiza la logística nacional e internacional de un insumo que exige frío permanente, planificación ajustada y soluciones multimodales

Logística en escala país: cómo

Humanizar la comunicación en logística: cómo construir marcas con coherencia y propósito

Josefina Sempé, diseñadora gráfica especializada en construcción de marcas, explica cómo adoptar lenguajes más simples, cercanos y consistentes para transmitir confianza y una identidad sólida en mercados B2B

Humanizar la comunicación en logística:

Comenzó la Campaña Antártica, un despliegue clave para abastecimiento, ciencia e infraestructura

El inicio de la campaña marca la puesta en marcha de una operación que integra ciencia, infraestructura y logística en uno de los ambientes más desafiantes del planeta

Comenzó la Campaña Antártica, un

2026: feliz desafío nuevo

El nuevo año llega con preguntas y posibilidades que todavía no tienen forma. Tal vez el punto sea movernos con más perspectiva, leer mejor el contexto y sostener dirección aun en movimiento

2026: feliz desafío nuevo

El transporte europeo de envíos de alto riesgo entra en una fase de mayor control

Actualizaciones normativas introducen nuevos criterios técnicos, reglas para entregas minoristas y lineamientos para vehículos eléctricos, en un escenario cambiante de toda la cadena de transporte

El transporte europeo de envíos
DEPORTES
El filoso posteo de Hernán

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

TELESHOW
La confesión de Susana Roccasalvo,

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Azerbaiyán ordenó

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania