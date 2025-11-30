Movant LogComex

El transporte europeo de envíos de alto riesgo entra en una fase de mayor control

Actualizaciones normativas introducen nuevos criterios técnicos, reglas para entregas minoristas y lineamientos para vehículos eléctricos, en un escenario cambiante de toda la cadena de transporte

Las modificaciones abarcan desde vehículos eléctricos hasta nuevas modalidades de capacitación y definiciones operativas que buscan responder a un mercado más dinámico y fragmentado (Foto: Shutterstock)

Europa atraviesa un proceso de revisión normativa que impactará de forma directa en la manera en que se gestionan, movilizan y controlan las mercancías peligrosas.

Durante un seminario técnico, especialistas presentaron los principales ajustes que llegarán con las próximas ediciones del Acuerdo ADR, un marco regulatorio central para el transporte europeo por carretera.

Las modificaciones abarcan desde vehículos eléctricos hasta nuevas modalidades de capacitación y definiciones operativas que buscan responder a un mercado más dinámico y fragmentado.

Vehículos eléctricos: requisitos específicos para cargas sensibles

El avance de los vehículos eléctricos de batería (BEV) dentro del transporte europeo obliga a establecer parámetros de seguridad más estrictos. El informe detalla que estas unidades deberán incorporar sistemas de supervisión térmica, monitoreo de aislamiento, dispositivos automáticos de desconexión y mecanismos de supresión de incendios para evitar incidentes durante la operación. También se introducen nuevos números ONU para clasificar vehículos impulsados por litio o sodio, lo que mejora la identificación y el control en ruta.

Revisión ADR 2027: definiciones, embalajes y nuevos límites

Las autoridades europeas trabajan en una actualización que reordena exenciones, redefine categorías y establece condiciones más claras para el manejo de productos peligrosos en entornos donde el comercio electrónico multiplica el volumen de envíos pequeños. Las propuestas incluyen ajustes en embalajes, comunicación de riesgos y requisitos adicionales para sustancias que hoy circulan con mayor frecuencia en el mercado minorista.

Según el documento, gran parte de la normativa actual responde a una lógica industrial, mientras que la operación europea hoy integra millones de paquetes con contenidos potencialmente peligrosos, muchos de ellos destinados a consumo directo.

Aunque el ADR es aplicable exclusivamente a Europa, el informe señala que varias regiones —entre ellas Asia, Oriente Medio y América Latina— evalúan alinearse gradualmente a estos criterios (Imagen: Shutterstock)

Entrega minorista y logística inversa: un punto crítico en Europa

Por primera vez, se propone formalizar en la ADR una definición de entrega minorista, aplicable al transporte entre centros de distribución y consumidores. Esto permitiría establecer límites de peso, nuevas obligaciones de información y criterios uniformes para envases diseñados para el canal retail.

A esto se suma un creciente desafío: el manejo de productos peligrosos devueltos, que suelen llegar sin declarar, reempaquetados o sin identificación adecuada. La logística inversa europea demanda reglas más claras para evitar incidentes en depósitos, hubs y transportes secundarios.

Capacitación renovada para conductores y operadores

El esquema de formación ADR también evoluciona. La propuesta incorpora modalidades presenciales y remotas, con la posibilidad de complementar con e-learning, aunque sin convertirlo en la única vía de capacitación teórica. La intención es elevar los estándares de preparación ante un entorno donde la complejidad técnica aumenta y las flotas operan con tecnologías más diversas.

Impacto más allá de Europa: ¿hacia una adopción global?

Aunque el ADR es aplicable exclusivamente a Europa, el informe señala que varias regiones —entre ellas Asia, Oriente Medio y América Latina— evalúan alinearse gradualmente a estos criterios. Una convergencia regulatoria permitiría simplificar controles en fronteras, mejorar previsibilidad operativa y reducir riesgos en corredores internacionales.

Conclusión

Las modificaciones previstas en Europa anticipan un entorno más exigente para quienes operan con mercancías peligrosas. La combinación de nuevas tecnologías, mayor presencia del comercio electrónico y un marco regulatorio más preciso obliga a adaptar vehículos, reforzar protocolos y revisar la organización de la última milla. Aunque el foco es europeo, las decisiones del ADR empiezan a proyectar impacto en cadenas que superan las fronteras del continente.

