La logística gana peso en la economía: alertan por el impacto en los costos y la competitividad

Con márgenes más ajustados y una nueva demanda de eficiencia, la logística emerge como pieza estratégica que puede impulsar o limitar el desempeño productivo del país

Cada kilómetro recorrido, cada manipulación
La Argentina transita una transformación macroeconómica que reconfigura los incentivos y las prioridades dentro de las cadenas productivas. Con niveles de inflación más bajos y tasas reales positivas, cada ineficiencia empieza a reflejarse con mayor claridad en los costos finales. En este escenario, la logística —históricamente vista como un costo trasladable al precio— retoma un rol central.

El nuevo contexto obliga a las empresas a mirar con más atención su estructura logística. Ya no es posible compensar descoordinaciones, demoras o sobrecostos trasladándolos al valor del producto. La competencia, la apertura relativa y la noción de precios relativos fuerzan a revisar procesos con una lupa más fina.

En actividades de alta exposición internacional, como el trading de commodities, esta dinámica se vuelve aún más evidente: las ventajas financieras pueden no alcanzar para compensar sobrecostos logísticos, encareciendo operaciones que dependen de márgenes ajustados y alta eficiencia.

Un llamado de atención desde la formación y la estrategia logística

Este cambio de etapa coincide con las conclusiones de un análisis elaborado por Roberto Pablo Castillo, consultor especializado y Jorge Metz, ex Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Ambos remarcan que la logística es determinante en cualquier cadena productiva: entre dos etapas fabriles o comerciales siempre existe una instancia logística que puede sumar valor o generar cuellos de botella.

Según los especialistas, la Argentina enfrenta un déficit relevante en la formación estratégica del sector. Si bien la oferta educativa incluye numerosos programas cortos orientados a la operación —gestión de KPIs, digitalización básica, herramientas informáticas o tableros de control—, la mayoría no aborda las decisiones logísticas de alto impacto que requieren las empresas en un contexto de eficiencia obligada.

Mientras tanto, la demanda de la industria se vuelve más compleja. Las compañías requieren perfiles capaces de analizar estructuras de costos, diseñar procesos de abastecimiento, evaluar riesgos en la cadena, anticipar disrupciones, interactuar con proveedores globales y entender la logística como infraestructura estratégica.

En este sentido, tanto Castillo como Metz coinciden en que existe una oportunidad para fortalecer programas de formación ejecutiva que integren estrategia, infraestructura, normativa, sistemas intermodales y decisiones de inversión. La brecha entre la oferta académica y las necesidades del mercado, señalan, actúa como un factor que limita la competitividad logística y, por extensión, la competitividad del país.

Repensar la eficiencia logística, profesionalizar
Competitividad: de costo oculto a variable estructural

En la estructura de costos empresaria, la logística pasó de ser un componente amortiguado por la dinámica inflacionaria a transformarse en una variable que afecta directamente los márgenes. La exigencia de eficiencia atraviesa todo el ecosistema productivo: desde pymes industriales y centros de distribución hasta exportadores agrícolas, sectores energéticos, cadenas de alimentos y economías regionales.

El impacto no es menor: cada kilómetro recorrido, cada manipulación innecesaria, cada espera en un depósito o cada proceso manual duplicado incide hoy con más peso que en años anteriores. Esto se potencia en un país donde las distancias, la infraestructura y la volatilidad histórica habían vuelto habitual la práctica de “acomodar” costos logísticos en los precios finales. Ese escenario cambió. La logística se convierte en una ventaja competitiva cuando está bien diseñada y en un lastre cuando no lo está.

¿Hacia una agenda logística más estratégica?

Dentro de este nuevo panorama, el país enfrenta el desafío de alinear capacidades, infraestructura y talento. Castillo y Metz plantean que la logística necesita una agenda más estratégica, donde los actores privados, las universidades y el Estado trabajen con diagnósticos compartidos.

Esa agenda incluye:

  • Formación profesional orientada a la toma de decisiones críticas.
  • Infraestructura como plataforma de competitividad.
  • Integración más sólida entre cadenas productivas, transporte y normativa.
  • Digitalización avanzada y gestión de datos.
  • Fortalecimiento de la intermodalidad.

Sin estas piezas, advierten, las mejoras macroeconómicas pueden no traducirse en competitividad real.

Un punto de inflexión para el país

La Argentina se acerca a un punto de inflexión: la logística ya no es un eslabón silencioso, sino un factor que puede definir la continuidad productiva, la rentabilidad y la inserción internacional. En este escenario, repensar la eficiencia logística, profesionalizar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad operativa y estratégica del sector será clave para aprovechar el nuevo ciclo económico.

