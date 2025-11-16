Movant LogComex

Cadena de frío y precisión logística: así se mueve el helado desde el origen hasta el consumidor

El aumento de temperaturas anticipa una temporada de alto consumo y exige mayor planificación logística, controles de trazabilidad y refuerzos en toda la cadena de frío

Guardar
A diferencia de otros alimentos,
A diferencia de otros alimentos, el helado no tolera microfluctuaciones. El shock térmico, aunque sea momentáneo, puede alterar su consistencia y comprometer la inocuidad (Ilustración: Movant Connection)

Con la llegada de los primeros días cálidos, la demanda de helado crece de manera sostenida en todo el país y anticipa una temporada de consumo más intensa que la del invierno.

Este incremento, que suele acelerarse entre noviembre y marzo, obliga a reforzar la planificación logística, especialmente en lo que respecta a la cadena de frío, uno de los sistemas más exigentes del sector alimentario.

El helado es un producto extremadamente sensible a las variaciones térmicas. Cualquier oscilación por fuera del rango recomendado —generalmente por debajo de los -18°C— puede afectar su textura, seguridad y vida útil. Con temperaturas externas más elevadas, las flotas refrigeradas, los centros de almacenamiento y los puntos de venta deben operar bajo un nivel mayor de exigencia para garantizar que el producto llegue en condiciones óptimas al consumidor.

Cómo el calor presiona a la cadena de frío

A diferencia de otros alimentos, el helado no tolera microfluctuaciones. El shock térmico, aunque sea momentáneo, puede generar la formación de cristales de hielo, alterar su consistencia y comprometer la inocuidad. Por eso, la logística del helado durante los meses de calor requiere un ajuste en todas las etapas: transporte, almacenamiento y manipulación en destino.

En el transporte, los vehículos refrigerados deben mantener una temperatura estable incluso cuando la sensación térmica externa supera los 30°C. Esto incrementa el consumo energético y exige un mantenimiento más frecuente de los equipos de frío, especialmente en jornadas de máxima demanda. Además, muchos operadores planifican rutas más cortas o escalonadas para reducir aperturas prolongadas de puertas y evitar pérdidas de frío acumuladas.

En los centros de distribución, los sistemas de monitoreo cobran un rol central. Se multiplican los controles de temperatura, se revisan los puntos críticos de los túneles de congelado y se fortalece la trazabilidad interna para garantizar que ninguna partida haya quedado expuesta a variaciones térmicas en procesos de picking, consolidación o despacho.

La etapa de almacenamiento en puntos de venta también requiere atención. Las cámaras deben operar sin sobrecarga y con mayor frecuencia de controles manuales, ya que el flujo de aperturas aumenta a medida que crecen las ventas. En muchos casos, las operaciones incorporan mediciones horarias o sensores adicionales para evitar desvíos.

El helado es un producto
El helado es un producto extremadamente sensible a las variaciones térmicas. Cualquier oscilación por fuera del rango recomendado —generalmente por debajo de los -18°C— puede afectar su textura, seguridad y vida útil (Foto: Shutterstock)

Trazabilidad y control permanente: claves para evitar pérdidas

La trazabilidad es uno de los pilares críticos de la logística del helado. Cada lote necesita un registro continuo de su temperatura desde el origen hasta el punto de venta. Este seguimiento permite identificar desvíos, prevenir incidentes y asegurar que el producto final cumpla con las normativas de conservación.

Los operadores suelen trabajar con sistemas de registro automático que documentan la temperatura del transporte, los tiempos de traslado, las paradas y los procesos de carga y descarga. Esto no solo permite mejorar la seguridad alimentaria, sino también anticipar puntos de estrés en la operación —por ejemplo, horarios de mayor exposición o zonas donde las temperaturas externas impactan más fuerte en los equipos—.

El uso de sensores y tecnologías de monitoreo se vuelve especialmente relevante durante el verano. En estos meses, la variación de temperatura ambiente obliga a intensificar el control en tiempo real. Algunos distribuidores incorporan alarmas de desvío y reportes automáticos que permiten intervenir antes de que el producto se vea afectado, reduciendo pérdidas y manteniendo la calidad.

Planificación logística: rutas, tiempos y rotación de stock

La temporada alta de helados también implica una planificación más precisa de rutas y frecuencias de entrega. A mayor demanda, mayor rotación de stock. Esto obliga a optimizar tiempos, coordinar abastecimientos más frecuentes y evitar sobreacumulación que pueda saturar los sistemas de almacenamiento.

En muchas ciudades, el calor obliga a reorganizar los horarios de reparto para operar más temprano o más tarde, evitando trasladar productos en las horas de máxima radiación. Esta estrategia no solo cuida la cadena de frío, sino que también reduce la exigencia de los equipos y mejora la eficiencia energética.

La rotación rápida es otro de los factores clave. Cuanto menor es el tiempo de permanencia del producto en depósitos o cámaras, menor es la exposición a variaciones térmicas. Por eso, la planificación para el verano suele contemplar lotes más pequeños y entregas más próximas entre sí.

Con demanda creciente, la logística del helado se convierte en un ejemplo claro de cómo el clima impacta directamente en la cadena de abastecimiento y en la vida cotidiana de las personas. Y de por qué la cadena de frío sigue siendo uno de los sistemas más delicados y estratégicos del sector alimentario.

Temas Relacionados

Comercio ExteriorLogísticaHeladoCadena de Frío

Últimas Noticias

De lo operativo a lo estratégico, la evolución del rol del profesional de comercio exterior

Analía Pintos, gerente de comercio exterior en una empresa comercializadora de productos de fuerza, herramientas y hogar, comparte su experiencia y reflexiona sobre el cambio de paradigma en el sector

De lo operativo a lo

La fuerza del transporte marítimo en un mundo que cambia sin pausa

Nilton Garces, director comercial de una multinacional marítima, advierte que el transporte marítimo regional enfrenta limitaciones de inversión y regulación, pero cuenta con un alto potencial

La fuerza del transporte marítimo

Cómo la circularidad transforma la logística: nuevas redes, flujos inversos y trazabilidad

La circularidad reconfigura la operación logística con flujos inversos crecientes, nodos especializados y nuevas tecnologías para asegurar calidad y disponibilidad

Cómo la circularidad transforma la

El desafío de exportar carne: claves técnicas y requisitos para entrar a mercados exigentes

Roxana Mabel Vojnov, despachante de aduana, repasa su trayectoria, los desafíos normativos del sector y su experiencia en exportaciones de carne y bienes de capital

El desafío de exportar carne:

La logística detrás de la maquinaria pesada que sostiene a grandes industrias

Walter Ortega, gerente de supply chain en la industria de maquinaria, explica los desafíos de gestionar inventarios diversos, abastecer zonas remotas y garantizar una cadena de suministro ágil

La logística detrás de la
DEPORTES
Conmoción en el automovilismo argentino:

Conmoción en el automovilismo argentino: murió un piloto tras sufrir una descompensación durante una carrera

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: hora, TV y formaciones

El increíble video de una figura del tenis nadando entre tiburones que recorre el mundo: “Un día más en la vida”

Los Pumas se enfrentarán a Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

TELESHOW
Matías Martin apostó nuevamente al

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

Evangelina Anderson no descansa: la exigente rutina de abdominales del fin de semana

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa votó en el

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York

Netanyahu reiteró su oposición “inalterable” a la creación de un Estado palestino

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”