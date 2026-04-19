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Logística y costos en un escenario de cambios constantes

Pablo Salvo, director de operaciones y ventas de un freight forwarder, analiza el momento actual del comercio exterior, el impacto de los costos globales y los desafíos logísticos para sostener la operación en un contexto exigente

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Pablo Salvo es director de operaciones y ventas de un freight forwarder (Foto: Movant Connection)
Pablo Salvo es director de operaciones y ventas de un freight forwarder (Foto: Movant Connection)

En un escenario donde el volumen de actividad convive con cambios constantes, la logística vuelve a ocupar un lugar central en la toma de decisiones. Con movimientos dispares según el sector y una fuerte presión sobre costos, la capacidad de adaptación se vuelve clave. “La infraestructura es crucial”, resume Pablo, y plantea que sin condiciones adecuadas, la cadena logística encuentra rápidamente sus límites.

¿Cómo describís hoy el escenario del comercio exterior?

Venimos de varios años de buen volumen de trabajo, lo que se refleja en el movimiento de embarques, TEUs y carga en general. Sin embargo, en las últimas semanas se empieza a ver cierta tranquilidad en la actividad logística tradicional.

Al mismo tiempo, hay sectores que están creciendo muy fuerte, como todo lo vinculado a oil & gas y minería, especialmente en regiones como el NOA y Vaca Muerta. Eso abre nuevas oportunidades y permite sostener la operación en un contexto más irregular.

¿Qué desafíos enfrenta la logística para acompañar ese proceso?

El principal desafío es la infraestructura logística. Las rutas, los puertos y el desarrollo de zonas operativas son determinantes para que la operación funcione.

Cuando se trabaja con carga de proyecto, maquinaria pesada o grandes volúmenes, cualquier limitación impacta directamente en los costos y en la factibilidad del negocio. Si las rutas no están preparadas, no hay logística que lo resuelva.

¿Qué sectores van a marcar la tendencia logística en los próximos años?

Sin duda, todo lo vinculado a energía y minería. No solo por la necesidad de abastecimiento, sino también por el crecimiento esperado en la exportación de estos recursos.

Argentina se está posicionando como proveedor de petróleo, litio y otros minerales, y eso va a exigir cada vez más capacidad en la salida logística, algo que todavía está en desarrollo pero que va a ganar protagonismo en los próximos años.

¿Cuáles son hoy los principales dolores de cabeza en la operación?

El principal problema son los costos logísticos. A nivel local, la falta de alternativas hace que la mayor parte del transporte sea terrestre, lo que limita las opciones y encarece la operación.

"Los sectores de oil & gas y minería, especialmente en el NOA y Vaca Muerta, crecen con fuerza y sostienen la operación en un contexto más irregular", comenta Pablo (Foto: Shutterstock)
"Los sectores de oil & gas y minería, especialmente en el NOA y Vaca Muerta, crecen con fuerza y sostienen la operación en un contexto más irregular", comenta Pablo (Foto: Shutterstock)

A nivel internacional, la incertidumbre es constante. Los cambios en el contexto global impactan directamente en los fletes marítimos y en las tarifas aéreas, que pueden modificarse en plazos muy cortos, dificultando la planificación.

¿Cómo se lidera en un contexto tan cambiante?

La clave es la adaptación. Hay que tener flexibilidad, entender el contexto y estar muy cerca del cliente.

En la logística internacional, si no se comprende lo que necesita cada operación, es difícil tomar decisiones acertadas. Con ese conocimiento, es posible buscar alternativas en rutas, costos o esquemas operativos que acompañen mejor el negocio.

¿Qué es lo que te sigue atrapando de la logística después de tantos años?

La posibilidad de armar cadenas de suministro. Entender los procesos de los clientes y desarrollar soluciones logísticas que acompañen esos procesos es lo más interesante del trabajo.

Muchas empresas no cuentan con equipos especializados en comercio exterior, por lo que terminan delegando esas decisiones. Poder intervenir, ordenar la operación y optimizar costos es lo que genera valor en la cadena.

¿Qué creés que falta para mejorar la inserción internacional?

Falta capacitación y mayor conocimiento en comercio exterior. Entender toda la cadena, desde la operatoria aduanera hasta la logística, es clave para mejorar la competitividad.

Si las empresas invierten más en formación y fortalecen sus equipos, Argentina tiene potencial para posicionarse mejor en la cadena global, no solo como proveedor de recursos, sino con mayor valor agregado.

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