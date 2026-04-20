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Paraguay financiará el puente que unirá Pozo Hondo con Argentina en el Corredor Bioceánico

El Estado paraguayo asumirá el costo total de la obra sobre el río Pilcomayo, un cruce clave para conectar el Chaco con los puertos del norte de Chile en el Pacífico

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Paraguay puente
El corredor bioceánico es un trazado internacional de más de 3.400 kilómetros que busca unir el centro-oeste de Brasil con el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y los puertos del norte de Chile (Foto: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay)

El gobierno de Paraguay anunció que financiará íntegramente la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo, que unirá la localidad paraguaya de Pozo Hondo con Misión La Paz, en la provincia argentina de Salta. La decisión fue comunicada el 18 de abril de 2026 por el presidente Santiago Peña durante una jornada oficial en la zona chaqueña.

La obra marca un paso concreto en la materialización del Corredor Vial Bioceánico, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región. El mandatario confirmó que el Estado paraguayo asumirá el 100% del financiamiento, aunque no precisó fechas de inicio ni montos estimados.

La estructura cruzará el río Pilcomayo, frontera natural entre ambos países, y se integrará al tercer tramo del corredor bioceánico, que contempla además la pavimentación de 224 kilómetros entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón.

Un eslabón en la ruta transcontinental

El corredor bioceánico es un trazado internacional de más de 3.400 kilómetros que busca unir el centro-oeste de Brasil con el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y los puertos del norte de Chile: Antofagasta, Mejillones e Iquique, sobre el océano Pacífico. Su objetivo central es reducir distancias y tiempos de tránsito para mercancías que hoy dependen de rutas más largas o de los puertos atlánticos.

Para Paraguay, la incorporación de este puente representa la posibilidad de conectar una región históricamente aislada con una salida directa al Pacífico, lo que abriría nuevas rutas para sectores como la agricultura, la ganadería y la industria asentados en el Chaco. En términos logísticos, el acceso a puertos del norte de Chile acorta significativamente la distancia hacia los mercados asiáticos, que concentran una parte creciente de la demanda mundial de materias primas y alimentos.

El tercer tramo del corredor, en el que se inserta este puente, incluye 220 kilómetros de corredor principal y obras complementarias, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de Paraguay. La culminación de esta etapa estaba proyectada para inicios del próximo año, aunque la construcción del cruce internacional agrega una variable adicional al cronograma.

Impacto logístico esperado en la subregión

La zona del Chaco paraguayo, ubicada en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia, tiene un potencial productivo que hasta ahora enfrenta limitaciones estructurales de acceso y conectividad. La distancia desde Pozo Hondo hasta Asunción supera los 750 kilómetros, lo que encoge el margen de competitividad para los productores locales que necesitan acceder a mercados externos.

Río Pilcomayo
La estructura cruzará el río Pilcomayo, frontera natural entre ambos países, y se integrará al tercer tramo del corredor bioceánico, que contempla además la pavimentación de 224 kilómetros entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón (Foto: Shutterstock)

Con la habilitación del puente y la pavimentación del corredor, el flujo de carga terrestre entre los tres países podría reorganizarse de forma significativa. Las mercancías con destino a los puertos chilenos contarían con una alternativa más directa, evitando desvíos por rutas consolidadas pero más distantes. Esto impacta directamente en los costos de flete, los tiempos de entrega y la competitividad de los productos regionales en el mercado internacional.

Para Argentina, el tramo en el territorio salteño también forma parte del corredor, por lo que la obra tiene implicancias en ambos lados de la frontera. La articulación entre los sistemas viales de Paraguay, Argentina y Bolivia es un requisito operativo para que el corredor funcione de manera eficiente y no genere cuellos de botella en los puntos de cruce.

Financiamiento unilateral y gestión bilateral

La decisión de Paraguay de asumir el costo total de la obra resulta relevante desde el punto de vista de la gestión de proyectos binacionales. En general, este tipo de infraestructura fronteriza implica negociaciones prolongadas sobre coparticipación de costos, plazos y estándares técnicos. La definición de un único financiador puede simplificar la toma de decisiones y acelerar la ejecución, aunque también requiere acuerdos en materia de soberanía, aduana y operación del cruce con la contraparte argentina.

Hasta el momento, el anuncio no incluyó detalles sobre el diseño de la estructura, la capacidad de carga prevista, los organismos de control intervinientes ni los mecanismos de habilitación aduanera. Estos aspectos serán determinantes para evaluar la funcionalidad real del puente una vez concluida su construcción, especialmente en lo que refiere al tránsito de camiones de carga pesada y la agilidad en los controles fronterizos.

La concreción de esta obra, en el marco de un corredor que vincula cuatro países y tres océanos, pondrá a prueba la capacidad de coordinación regional y la velocidad con que las economías de la subregión pueden traducir la infraestructura física en flujos comerciales efectivos.

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