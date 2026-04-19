Movant LogComex

Chile implementa certificación fitosanitaria paperless para exportaciones a China

El Servicio Agrícola y Ganadero completó un piloto de ocho meses con la aduana china y desde el 20 de abril operará sin documentación física en todos los puertos del país asiático

Guardar
Exportaciones Chile
La trazabilidad digital de los certificados también permite a las autoridades de ambos países verificar la información en tiempo real, sin depender de documentos físicos susceptibles a pérdida o falsificación (Ilustración: Shutterstock)

El comercio agrícola y forestal entre Chile y China comenzará a operar desde el próximo lunes 20 de abril bajo un esquema de certificación fitosanitaria completamente electrónica, sin intercambio de documentación en papel. La implementación fue desarrollada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en conjunto con la Administración General de Aduanas de China.

Con este cambio, Chile se convertirá en el primer país del mundo en aplicar esta modalidad de forma integral y permanente para ese corredor bilateral, según informó el Ministerio de Agricultura al anunciar el inicio de las operaciones en todos los puertos del país asiático.

El nuevo esquema modifica un proceso que hasta ahora requería la emisión y presentación física de certificados sanitarios en frontera. Con la modalidad paperless, la información se transmitirá entre sistemas oficiales antes de que la carga llegue al puerto de destino, eliminando un eslabón de fricción documental en la cadena de despacho.

Un piloto de ocho meses como respaldo operativo

La transición no fue inmediata. El esquema paperless comenzó a desarrollarse en agosto de 2025 con un plan piloto que se extendió por más de ocho meses antes de escalar al 100% de los despachos. Durante ese período, la transmisión electrónica funcionó sin retenciones en aduana ni interrupciones en los sistemas involucrados, lo que habilitó la decisión de generalizar el modelo a todos los puertos del país asiático.

Ese historial de funcionamiento estable es relevante para entender la solidez del salto operativo. En logística de productos frescos, donde los tiempos de tránsito son ajustados y cualquier demora en frontera puede comprometer la calidad de la mercadería, contar con un sistema probado reduce significativamente la exposición al riesgo. La trazabilidad digital de los certificados también permite a las autoridades de ambos países verificar la información en tiempo real, sin depender de documentos físicos susceptibles a pérdida o falsificación.

Impacto directo en la operativa de exportación

Desde el punto de vista logístico, la eliminación del papel en la certificación fitosanitaria tiene consecuencias concretas sobre el flujo de carga. La agilización en frontera reduce los tiempos de liberación de contenedores, un factor determinante especialmente para productos perecederos como cerezas, ciruelas y nectarines, que representan la mayor parte de los volúmenes certificados en la temporada 2025-2026.

Solo en lo que va de esa temporada, el SAG certificó exportaciones por 663.618 toneladas, con las cerezas como producto dominante con 493.812 toneladas, seguidas de ciruelas con 86.381 toneladas y nectarines con 47.261 toneladas. Para este tipo de productos, donde la ventana comercial es corta y la exigencia de los mercados de destino es alta, cualquier reducción en los tiempos de despacho tiene impacto directo sobre los resultados del exportador.

Exportaciones digitales
La adopción de estándares similares en países de la región podría simplificar procesos, reducir fricciones en frontera y fortalecer la confiabilidad operativa del corredor Asia-Pacífico como destino de exportación para la región (Foto: Shutterstock)

Además de la velocidad, el nuevo esquema aporta mayor seguridad documental. La transmisión de datos entre autoridades reduce el riesgo de fraude en la cadena, un problema que en algunos mercados ha generado rechazos de carga y pérdida de acceso a destinos estratégicos. La trazabilidad electrónica permite identificar inconsistencias antes de que la mercadería llegue a puerto.

Un modelo con potencial de replicación regional

El antecedente chileno abre una discusión operativa relevante para el resto de los países exportadores de la región. Latinoamérica concentra una parte significativa del flujo de productos agrícolas frescos hacia China, y varios de esos intercambios todavía dependen de documentación física con los costos administrativos y tiempos asociados que eso implica.

La experiencia del SAG demuestra que la digitalización integral de la certificación es técnicamente viable y operativamente sostenible a escala. El modelo requiere acuerdos bilaterales con la autoridad aduanera del país de destino, integración de sistemas entre organismos públicos y un período de validación antes del despliegue total, pero el camino ya está trazado.

Para países como Argentina, Brasil o Perú, que mantienen volúmenes relevantes de exportaciones agrícolas hacia el mercado chino, el esquema chileno representa un caso de referencia concreto. La adopción de estándares similares podría simplificar procesos, reducir fricciones en frontera y fortalecer la confiabilidad operativa del corredor Asia-Pacífico como destino de exportación para la región.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorChileChina

Últimas Noticias

Importar a tiempo: el desafío logístico detrás de los sistemas que nadie ve

Verónica Castillo, responsable de comercio exterior en una metalúrgica, explica cómo la coordinación de equipos y el control de plazos definen el éxito de cada operación de importación

Importar a tiempo: el desafío logístico detrás de los sistemas que nadie ve

Comprar “barato” sale caro, una reflexión sobre el abastecimiento en nuestra región

Detrás de cada ahorro aparente pueden esconderse mayores costos en logística, inventarios y operación; el desafío es gestionar compras con visión integral

Comprar “barato” sale caro, una reflexión sobre el abastecimiento en nuestra región

Descarbonización marítima: la industria exige reglas claras para proteger el comercio mundial

Las principales asociaciones navieras advierten que la transición energética requiere una coordinación regulatoria sin precedentes para evitar interrupciones en el suministro y sobrecostos operativos

Descarbonización marítima: la industria exige reglas claras para proteger el comercio mundial

Abastecimiento, márgenes y nuevas reglas: cómo cambió el negocio del neumático

Maximiliano Sánchez, licenciado en administración especializado en inteligencia artificial, analiza el impacto de la apertura importadora en la operación, la logística y la gestión comercial del sector neumáticos

Abastecimiento, márgenes y nuevas reglas: cómo cambió el negocio del neumático

Paraguay financiará el puente que unirá Pozo Hondo con Argentina en el Corredor Bioceánico

El Estado paraguayo asumirá el costo total de la obra sobre el río Pilcomayo, un cruce clave para conectar el Chaco con los puertos del norte de Chile en el Pacífico

Paraguay financiará el puente que unirá Pozo Hondo con Argentina en el Corredor Bioceánico
DEPORTES
El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla

El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla

Solana Sierra vuelve en el WTA 1000 de Madrid y una Top 10 aparece en su radar

Adam Bareiro reveló cómo el plantel de Boca juega al “truco sin cartas”: el video de su triunfo ante Nico Occhiato

San Lorenzo recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Apertura

Sigue el malestar en River por el penal no cobrado: apuntan también contra Sebastián Habib, designado como AVAR

TELESHOW
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Luis Brandoni

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Luis Brandoni

Las emotivas palabras de Susana Giménez para Luis Brandoni: “Hemos perdido a un irrepetible”

El último deseo de Luis Brandoni: por qué sus hijas organizaron un velatorio de 12 horas

El último adiós de Tomás Rottemberg a Luis Brandoni: “Una carrera intachable, y una persona de bien”

El último adiós a Luis Brandoni: la despedida de familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña

INFOBAE AMÉRICA

Accidentes de tránsito siguen en aumento en Honduras y golpea con fuerza a motociclistas

Accidentes de tránsito siguen en aumento en Honduras y golpea con fuerza a motociclistas

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

Aves migratorias en peligro: la primavera ya no es igual para estos pájaros de colores

A más de 70 años de su muerte, cómo el cerebro de Einstein puede revelar nuevos secretos sobre genialidad y música

El gran regreso de Monet: una subasta histórica en París despierta la fiebre por el impresionismo