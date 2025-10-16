Movant LogComex

Logística industrial en movimiento: adaptarse al contexto sin frenar la producción

Emmanuel González, responsable de operaciones en la industria metalúrgica para equipos viales, comparte su visión sobre el abastecimiento local, la gestión logística y los desafíos de producir en un entorno cambiante

Por Redacción Movant

Guardar
Emmanuel González es responsable de
Emmanuel González es responsable de operaciones en la industria metalúrgica para equipos viales (Foto: Movant Connection)

Liderar operaciones industriales implica coordinar múltiples variables: tiempos, recursos, proveedores y personas. Emmanuel conoce de cerca esa dinámica y, en esta entrevista, comparte sus reflexiones sobre cómo equilibrar la gestión logística y la planificación del abastecimiento para garantizar la continuidad productiva.

¿Cómo describirías la importancia que tiene la logística dentro de las operaciones industriales?

Actualmente estoy a cargo de operaciones en el sector metalúrgico enfocado en la producción de equipos viales. En el área tenemos todo lo que es abastecimiento y producción, incluyendo compras, logística y depósito para alimentar la línea productiva con los materiales necesarios. Además, gestionamos la flota de maquinaria que se utiliza tanto en obras propias como en alquiler. La logística es clave porque nos permite planificar los tiempos de entrega, coordinar recursos y mantener la continuidad productiva.

¿Cómo se vincula el desempeño logístico con la eficiencia general de las operaciones?

Es fundamental. La logística industrial define los plazos y la capacidad de respuesta. Podés tener todos los materiales, pero si la cadena de suministro no está ordenada, perdés semanas de trabajo. En nuestro caso tratamos de sincronizar producción y abastecimiento para que nada se frene. A veces implica planificar entregas con proveedores locales cada pocos días, en lugar de acumular stock. La clave está en la coordinación y la previsibilidad.

¿Qué tipo de mejoras considerás necesarias para fortalecer esa coordinación?

Más que tecnología —que también ayuda—, lo que necesitamos es mayor previsibilidad. Cuando sabés que los insumos van a estar disponibles y los precios estables, podés planificar rutas, entregas y costos con seguridad. Eso impacta directamente en la productividad. Hoy la variación de precios y la incertidumbre generan un trabajo logístico más artesanal, de día a día.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector desde el punto de vista operativo?

Por un lado, la volatilidad de los costos, tanto en dólares como en pesos. Eso afecta la compra de materiales y la planificación de la producción. Y por otro, la falta de mano de obra especializada, algo que atraviesa a muchas industrias. Logística, soldadura, mantenimiento: todos requieren técnicos formados, y no siempre se consiguen fácilmente.

Emmanuel señala que su trabajo,
Emmanuel señala que su trabajo, "está muy atado al nivel de inversión en infraestructura. Cuando hay movimiento, se activa todo el circuito: producción, servicios, transporte" (Foto: Shutterstock)

En relación al abastecimiento, ¿cómo se combinan los insumos nacionales con los importados dentro del proceso productivo?

En lo que respecta a importaciones, hoy el panorama se ha destrabado un poco. Durante un tiempo tuvimos que adaptarnos a lo que se podía conseguir en el país, rediseñando algunos equipos según la disponibilidad local de componentes. Eso nos permitió seguir produciendo sin depender tanto del exterior. También analizamos la posibilidad de importar en volumen, pero la demanda, muy ligada a la obra pública, es fluctuante. No siempre conviene inmovilizar capital o mantener stock, sobre todo cuando los precios en dólares bajan: lo que hoy comprás puede terminar saliéndote más barato después.

Entonces, ¿el mayor uso de insumos nacionales fue una necesidad coyuntural o una estrategia a largo plazo?

Diría que ambas. Fabricamos la maquinaria completamente dentro del país, desde la parte metalmecánica —corte, plegado y soldadura— hasta el ensamblaje final. Por eso buscamos usar componentes nacionales, no solo para evitar demoras, sino también para garantizar disponibilidad de repuestos. Si fabricás con piezas importadas difíciles de conseguir, después se complica brindar soporte al cliente. La industria metalúrgica argentina tiene capacidad para producir buena parte de los componentes que necesitamos, con buena calidad.

¿Cómo influyen las decisiones gubernamentales en el funcionamiento del sector vial y en la planificación logística?

Nuestro trabajo está muy atado al nivel de inversión en infraestructura. Cuando hay movimiento, se activa todo el circuito: producción, servicios, transporte. Pero cuando el Estado frena la inversión, el efecto es inmediato. Las obras se detienen, la demanda baja y la logística se reconfigura. En esos casos hay que ajustar la escala de producción, priorizar contratos vigentes y optimizar recursos. La gestión logística se vuelve más estratégica, porque tenés que garantizar eficiencia con menos volumen.

¿Qué aprendizajes deja atravesar escenarios tan cambiantes?

Que la adaptación es fundamental. No podés quedarte con un solo modelo de trabajo. Si cambia la política, los costos o el mercado, tenés que reestructurar rápido. Y eso no solo es operativo, también cultural. Implica que todos los equipos —producción, compras, logística— entiendan que el contexto cambia y que hay que moverse juntos.

Si tuvieras que definir la prioridad actual del área de operaciones, ¿cuál sería?

Mantener la continuidad productiva con eficiencia. Que nada se frene, aunque el entorno cambie. Y eso se logra con una logística bien aceitada, comunicación fluida y planificación constante.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorIndustriaOperaciones

Últimas Noticias

Hospitalidad y cadena de abastecimiento: la gestión detrás de los hoteles de lujo

Jorge Sanchez, gerente general de un complejo hotelero de lujo en Buenos Aires, Argentina, comparte su mirada sobre la evolución del concepto de servicio, el rol de la logística en la operación diaria y los desafíos de mantener la excelencia

Hospitalidad y cadena de abastecimiento:

Reinvención profesional en tiempos de facilitación aduanera

José Jofre, presidente de una compañía de despacho aduanero, observa oportunidades en la expansión minera y en la transformación de la profesión hacia un modelo más transparente y colaborativo

Reinvención profesional en tiempos de

Los costos logísticos de última milla aumentaron en septiembre y acumulan casi 20% en 2025

El Índice de Mayores Costos Postales y de Última Milla mostró nuevos aumentos en septiembre con aumentos en combustible, personal y costos financieros

Los costos logísticos de última

Transformando la logística en alta demanda: del desafío operativo a la oportunidad de crecimiento

Los picos de consumo ponen a prueba la agilidad y la capacidad de respuesta de las empresas. La clave: anticiparse, innovar y mantener al cliente en el centro de cada decisión

Transformando la logística en alta

Cadenas seguras y sostenibles marcan el nuevo rumbo del banano ecuatoriano

El país refuerza la trazabilidad y los controles en puertos para blindar su logística exportadora frente a las amenazas del narcotráfico y fortalecer su posición en los principales mercados globales

Cadenas seguras y sostenibles marcan
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte Suprema resolvió intervenir

La Corte Suprema resolvió intervenir en un conflicto por la explotación de litio y borato en Salinas Grandes

“Falta de seguridad”: ordenaron a un banco que le devuelva a una jubilada lo que le robaron de su cuenta

Bahía Blanca confirmó que el Gobierno le cobra el alquiler de los puentes de emergencia tras las inundaciones

“Deliberado e inhumano el sufrimiento”: cómo fue el triple femicidio de Florencio Varela, según los fiscales

La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre y los productos importados aumentaron 9%

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump anunció planes para

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos mociones de censura y ganó aire para negociar el presupuesto

Tensión en Ecuador: las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y bloqueos

TELESHOW
La abogada de Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

Soledad Larghi contó la violenta situación que vivió con un acosador: “Te voy a ir a buscar”

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”