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Negociación: el arte de acordar en tiempos turbulentos

No siempre gana quien impone más condiciones. En tiempos inciertos, suele avanzar quien entiende antes que nadie cuándo ceder, cuándo exigir y cuándo reconstruir acuerdos

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Toda negociación está representada en una torta para repartir. Pero también tiene algo menos visible: la posibilidad de agrandar esa torta si se negocia con inteligencia (Ilustración Movant Connection)
Toda negociación está representada en una torta para repartir. Pero también tiene algo menos visible: la posibilidad de agrandar esa torta si se negocia con inteligencia (Ilustración Movant Connection)

En contextos estables, negociar suele ser una instancia puntual: una reunión, un contrato, una discusión salarial, una actualización de precios, una alianza comercial. Pero cuando las reglas cambian de manera permanente, los costos se alteran de un mes a otro, la tecnología redefine industrias enteras y el consumo modifica hábitos a velocidad récord, negociar deja de ser un episodio aislado para convertirse en una práctica continua.

Hoy no alcanza con saber negociar. Hay que saber renegociar.

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Porque cuando el tablero se mueve todo el tiempo, ninguna foto dura demasiado. Lo acordado ayer puede quedar obsoleto mañana. Lo rentable puede dejar de serlo. Lo conveniente para una parte puede transformarse en inviable para la otra. Y es ahí donde aparece el verdadero desafío: sentarse otra vez a conversar, sin dramatismos, sin rigideces y sin romper vínculos valiosos.

Sin embargo, en tiempos de incertidumbre suele ocurrir exactamente lo contrario a lo que se necesita. El miedo endurece posiciones. La presión nubla la objetividad. La ansiedad empuja decisiones apresuradas. El orgullo impide revisar posturas. Y la desconfianza reemplaza al diálogo. Cada parte se atrinchera para “no perder”, aunque muchas veces esa reacción termine haciendo perder a todos.

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Negociar más allá de la mesa

Toda negociación está representada en una torta para repartir. Pero también tiene algo menos visible: la posibilidad de agrandar esa torta si se negocia con inteligencia.

Ese cambio de mirada es clave. No siempre se trata solamente de discutir porcentajes, márgenes o condiciones. Muchas veces se trata de entender cómo generar más valor entre todos para que el resultado sea sostenible. Y para eso hace falta salir de la lógica del corto plazo.

El concepto de cadenas de suministro ayuda a comprenderlo con claridad. Detrás de cualquier producto o servicio existe una trama mucho más amplia de lo que solemos ver: fabricantes, operadores logísticos, transporte, comercio exterior, financiamiento, distribuidores, comercios, equipos internos y clientes. Nada funciona en soledad. Cada decisión impacta sobre otras, muchas veces a kilómetros de distancia o semanas después. Mirar la negociación desde esa red obliga a pensar menos en la foto inmediata y más en el sistema completo.

Cuando sube el combustible por conflictos internacionales, cuando se encarece el crédito, cuando se demora una importación, faltan insumos, cambian regulaciones o colapsa una ruta logística, el impacto se derrama sobre toda la cadena.

En ese escenario, negociar mirando sólo el propio metro cuadrado puede ser un error costoso. Porque si un eslabón se rompe, tarde o temprano lo siente el resto. Entender que para que a uno le vaya bien también necesita que a los demás les vaya razonablemente bien no es ingenuidad. Es inteligencia estratégica.

Negociar desde esa conciencia implica madurez. Implica reconocer el valor propio, pero también el ajeno. Defender intereses, sin desconocer realidades. Buscar rentabilidad, sin destruir relaciones. Exigir, sin perder perspectiva.

En un mundo donde cada vez más productos y servicios tienden a parecerse entre sí, la verdadera diferencia suele estar en la experiencia, en la capacidad de respuesta y en la calidad del vínculo. Y eso no se construye desde la confrontación permanente, sino desde acuerdos sólidos y confianza acumulada.

A veces escuchar más y tensar menos abre puertas que la dureza cierra (Ilustración: Movant Connection)
A veces escuchar más y tensar menos abre puertas que la dureza cierra (Ilustración: Movant Connection)

La batalla invisible

Por eso conviene revisar también el mindset negociador.

Muchos siguen asociando ceder con perder. Pero no siempre es así. A veces ceder es invertir. A veces flexibilizar una condición hoy es preservar un cliente mañana. A veces aceptar menos margen en el corto plazo es asegurar continuidad en el largo. A veces escuchar más y tensar menos abre puertas que la dureza cierra. En el fondo, muchas veces no se defienden intereses: se defiende el ego.

Negociar bien no es imponerse. Es lograr resultados sostenibles.

Los tiempos turbulentos seguirán existiendo. Cambiarán las causas: geopolítica, inflación, tecnología, consumo, regulaciones o nuevas crisis imprevisibles. Pero habrá algo constante: la necesidad de acordar.

Y en ese escenario sobresaldrán no necesariamente los más duros, sino los más lúcidos. Los que entiendan que en épocas de tensión, negociar no es una debilidad.

Es una ventaja competitiva.

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