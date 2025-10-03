Del proveedor al operario: cómo garantizar insumos críticos para un trabajo seguro

Melani Aguirre es encargada de compras y comercio exterior en la industria de protección y seguridad para empresas (Foto: Movant Connection)

“Hoy en Argentina lo que más se busca es un precio competitivo”, explica Melani. A partir de esa realidad, analiza la elección entre proveedores nacionales e internacionales, las ventajas de cada modalidad de transporte y los retos que enfrenta la importación de equipos de protección para múltiples industrias.

¿Qué tipo de productos manejás y cuál es su importancia en la logística?

Los productos que manejo son elementos de protección de seguridad: cascos, calzados, arneses, protección ocular, auditiva y todo lo que se usa en trabajos en altura. Estos insumos son indispensables en sectores como minería, metalurgia, construcción, ferretería o logística. Muchas veces, la norma o el higienista de la empresa exige que los operarios cuenten con estos elementos. Al final, se trata de cuidar la vida de los trabajadores y reducir los riesgos de incidentes.

¿Qué diferencias encontrás entre proveedores nacionales e internacionales?

En el caso de calzados o guantes, hay proveedores nacionales que cumplen bien con la demanda. Pero lo que aporta el mercado internacional es innovación: tecnologías distintas, tratamientos especiales y materiales que a veces no están disponibles localmente.

También influye una cuestión de costos: según la situación del país, puede convenir importar o no. Hoy en Argentina lo que más se busca es un precio competitivo. Si lo nacional compite en costo, se elige local; si no, se recurre al mercado externo.

¿Qué factores evaluás al momento de elegir un proveedor o un forwarder?

Lo primero es comparar costos. Una vez que hacés la primera importación, entran a jugar otros factores: la comunicación con la parte administrativa, el seguimiento, el cumplimiento de plazos y la coordinación de la documentación previa al embarque.

También hay variables externas como el clima, que puede atrasar un envío, o los tiempos de liberación en aduana, que a veces se resuelven en un día y otras se extienden más. Todo eso exige una gran coordinación para que la importación salga bien.

¿Qué modalidades de transporte se utilizan en este rubro?

Depende del tipo de carga y de la urgencia. Si son volúmenes pequeños y hay apuro, se puede usar el aéreo, incluso en cargas consolidadas que abaratan costos. Para compras en países más lejanos lo habitual es el marítimo, con contenedores consolidados. Y si se trata de países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, se suele usar transporte terrestre. Cada opción responde a una necesidad específica.

¿Qué rol cumplen las certificaciones en la importación?

Son fundamentales. Antes de importar, con el despachante se analiza qué arancel aplica y si se necesitan certificaciones de origen, normas ISO o IRAM, ensayos eléctricos o fichas técnicas. Aunque en algunos casos no sean obligatorias, es recomendable tenerlas porque, si hay una inspección, el certificado evita problemas. A veces esto complica la operatoria, sobre todo por los tiempos: puede pasar que un proveedor de otro país no tenga una certificación lista y la mercadería quede demorada.

Los elementos con los que trabaja Melani, como cascos, calzados y arneses, "son indispensables en sectores como minería, metalurgia, construcción, ferretería o logística" (Foto: Shutterstock)

¿Qué dificultades encontrás al gestionar una operación de comercio exterior?

Lo más complejo suelen ser los tiempos. En aéreo, por ejemplo, no siempre hay vuelos disponibles y eso condiciona la llegada de la mercadería. También los requisitos de certificación pueden atrasar un embarque, y luego hay que coordinar aduana, transporte y retiro.

Por eso es clave llevar un checklist y mantener contacto permanente con todos los actores: proveedor, forwarder, despachante y transporte local. Si surge un paro o un imprevisto, hay que evaluar alternativas rápidas y explicarle al cliente la situación para resguardar la operación.

¿Qué balance hacés de tu experiencia en este sector?

Para mí, el comercio exterior es un mundo nuevo y desafiante. Cada día hay algo distinto y eso lo hace dinámico. Hace unos años era todo más burocrático; hoy los procesos cambiaron y hay más herramientas.

Además, está la oportunidad de interactuar con proveedores internacionales, conocer productos novedosos y relacionarse con muchas personas de distintas áreas. Eso lo convierte en un sector exigente, pero también muy enriquecedor y motivador.