Experiencia, seguridad y tecnología: claves para contratar transporte en Argentina

Pedro Torres es responsable de compras en una empresa de rental (Foto: Movant Connection)

“No se puede sacar a la ruta algo que no sea seguro”, comenta Pedro al referirse a la contratación de transportes en Argentina. En esta entrevista, detalla qué protocolos son innegociables, cómo se construye experiencia en un sector sin formación académica específica y por qué la inteligencia artificial marcará el futuro de la logística.

En tu rol como jefe de compras, ¿qué considerás que define una compra productiva frente a una no productiva?

En esta pregunta en particular me gustaría primero decir qué es lo que considero más importante en esta diferenciación entre productivo y no productivo.

Cuando hablamos de una compra productiva, hablamos de algo específico con especificaciones técnicas que en general vienen de ingeniería. Estas compras hacen directamente a la calidad del producto final, por lo cual uno no debería ni puede salirse de esas especificaciones. Lo que hace Compras es velar por mantenerlas: recopilar cotizaciones, hacer comparativas, negociar y comprar.

Ahora, en lo que son compras no productivas hay más flexibilidad, y acá entra en juego la política organizacional de cada empresa. Mi experiencia me dice que cuando Compras se hace parte del problema y se asocia con el usuario, se genera una mirada crítica compartida. Así aparecen soluciones creativas que permiten ahorros más importantes que una simple negociación de un 5%, 10% o 15%. Esto rompe con el esquema clásico de “recibo la requisición, salgo a cotizar y negocio”. Ahí Compras se convierte en una especie de socio del usuario: uno busca resolver su problema y el otro el ahorro. Son intereses diferentes, pero bien manejados generan ahorros muy significativos.

Obviamente esto tiene que estar bien gestionado, con fuerte apoyo de la gerencia y con un equipo de compradores sólidos. Porque un ingeniero que desarrolla un proyecto no va a aceptar que un junior venga a cuestionarlo. Se necesita un sector de compras con sustento técnico y comercial.

¿Cómo aplicás esta diferencia en el caso de los servicios?

En el caso de los servicios logísticos o de transporte, es difícil diferenciar lo que es productivo de lo no productivo. Para mí, un transporte productivo puede ser el de una máquina entregada directamente a un cliente. Y un no productivo, un traslado entre sucursales o un cambio de equipos.

Sin embargo, un transporte es un transporte. Ya sea para un cliente o para uso interno, las condiciones deben ser las mismas. La seguridad y la calidad del servicio no se negocian. Cuando se lanza una solicitud de cotización, los requerimientos son idénticos. No puedo salir a cotizar con condiciones distintas según el destino.

¿Y qué te enseñó la experiencia sobre la contratación de transporte en Argentina?

Para mí la experiencia es lo único que realmente vale en este rubro. Al inicio intenté capacitarme, pero no hay cursos ni formación específica. La única manera de aprender a comprar transporte es estando en la calle, viendo cómo se carga y descarga un equipo, cuántas ruedas tiene un camión y demás. No hay teoría: se aprende con experiencia, errores y acompañamiento de gente con conocimiento.

También se gana escuchando y animándose a cruzar esas barreras que a veces intimidan, como sentarse en una mesa con transportistas con mucha trayectoria. La humildad es clave, porque siempre se está aprendiendo.

Los grandes transportistas vienen de familias del rubro y uno nunca se va a poner a la misma altura, pero sí puede escuchar, preguntar y aprender. Para contratar transportes de maquinaria pesada o de proyectos especiales hay que ser minucioso con los detalles, y eso solo te lo da la experiencia.

Para Pedro, "la única manera de aprender a comprar transporte es estando en la calle, viendo cómo se carga y descarga un equipo, cuántas ruedas tiene un camión y demás" (Foto: Shutterstock)

¿Qué protocolos o requerimientos específicos debés tener en cuenta al contratar un transporte?

Hay que ser muy insistentes con la seguridad, porque transportar equipos pesados es una responsabilidad enorme. Para que tengas una idea, movemos equipos de hasta 60 toneladas por rutas donde al lado viaja una familia en su auto. La responsabilidad principal es del transportista, pero hay que ser solidarios en esa carga, tanto legal como moralmente. No se puede sacar a la ruta algo que no sea seguro. La seguridad es el piso mínimo: si no está, no hay contrato.

Existen portales y procedimientos para registrar información, metodologías de carga y amarre, sistemas de seguimiento. Hoy hay cada vez más herramientas tecnológicas: por ejemplo, hay una barrera infrarroja para medir la altura de los equipos y asegurarse de no superar los 4,30 metros reglamentarios y evitar golpear un puente. La tecnología está, solo hay que aplicarla bien.

Otro punto es la documentación. En el mercado suele haber una carga administrativa innecesaria que termina encareciendo o incluso cancelando operaciones. Son requisitos burocráticos que no aportan a la seguridad y generan trabas. Hay que pedir lo que realmente necesitamos: lo que nos cubre en lo legal, en lo laboral y lo que asegura la seguridad del transporte.

Con todo lo que aprendiste, ¿qué mensaje te gustaría dejar como cierre?

Sí, creo que podemos hablar de tecnología. El rubro logístico siempre fue pionero en adoptarla y hoy está creciendo de manera exponencial. Hay muchas herramientas desarrolladas para logística y transporte que antes eran difíciles de integrar. Requerían programadores, APIs y web services. Hoy, con la inteligencia artificial, todo eso se simplifica muchísimo.

Estoy explorando estas herramientas y es un camino que recién empieza, pero estoy convencido de que va a ser beneficioso para todos. La clave es no dejar pasar esta oportunidad: aplicar la tecnología a nuestro favor para hacer más segura, eficiente y competitiva la logística.