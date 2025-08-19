Profesionalización y cooperación público-privada para un comercio internacional más sólido

Alejandro Terzian es presidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación de Comercio de la ICC en Argentina (Foto: Movant Connection)

“La colaboración público-privada en el comercio internacional es fundamental”, asegura Alejandro, al destacar la necesidad de vínculos profesionales entre empresas y autoridades. En esta conversación, analiza el panorama argentino, el valor estratégico del comercio exterior y el papel de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) como puente para generar oportunidades.

¿Cuál es el rol de la Cámara en Argentina y qué participación tiene hoy dentro del país?

La Cámara de Comercio Internacional tiene un rol muy importante en el comercio internacional argentino. En la misma, contamos con la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio, que presido, donde tenemos la posibilidad de desarrollar temas estratégicos del comercio internacional.

Cuando me refiero a temas estratégicos, quiero destacar que dentro de la agenda de la ICC Argentina estamos trabajando para la implementación del “Cuaderno ATA” en la Argentina, que es un instrumento utilizado para la facilitación del comercio que existe en más de 80 países en el mundo. También, estamos realizando actividades sobre el correcto uso de las reglas Incoterms mediante webinars gratuitos. Otro tema en el que estamos muy focalizados es el Operador Económico Autorizado, que es un programa promovido por la Organización Mundial de Aduanas y que la Aduana Argentina propicia para la Facilitación del Comercio.

En el corto plazo tenemos pensado incorporar a la Comisión temas claves de “cumplimiento aduanero” como por ejemplo clasificación arancelaria, valoración en aduana, acuerdos de libre comercio y origen y temas vinculados a integridad, en el comercio internacional. Otra actividad que estamos realizando con mucho éxito son las mesas de trabajo con funcionarios de alto rango de diferentes organismos públicos, con el objeto de intercambiar sobre temas técnicos del comercio exterior, la ultima la tuvimos con la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación.

Todos las actividades que desarrollamos están en conexión directa y alineados con la Comisión Global de Aduanas y Facilitación del Comercio de la ICC, con sede en París, Francia, de la que tengo el honor de ser Vicepresidente. Con ellos intercambiamos información y desarrollamos actividades que son estratégicas para el comercio exterior argentino. Asimismo participamos de los “Grupos de Trabajo” de la ICC donde no solo tratamos las tendencias en el comercio internacional, sino que escalamos nuestras necesidades en la región para ser consideradas en las discusiones globales.

¿Qué podés comentar sobre la colaboración público‑privada en comercio internacional?

Para mí, la colaboración público‑privada en el comercio internacional es fundamental. Le permite aumentar la seguridad jurídica a las empresas y les brinda la oportunidad de interactuar con las autoridades para plantear casos atípicos o no comunes, o para consultar sobre nuevos modelos de negocio, entre otros. Es decir, permite presentar situaciones, trabajarlas en forma conjunta y encontrar una solución dentro del marco normativo. He tenido la oportunidad de brindar charlas en universidades sobre este tema porque creo que es muy importante crear conciencia en los futuros profesionales sobre este tema para el desarrollo de los negocios en forma sostenible.

Tener la posibilidad de acceder a un vínculo profesional con un funcionario público —ya sea de la Aduana, la Secretaría de Comercio u otros organismos intervinientes en el comercio internacional— ayuda a esclarecer dudas y generar soluciones estructurales sobre modelos de negocios nuevos o complejos, donde muchas veces las normas no contemplan aspectos particulares de los negocios de las empresas.

Creo que es una tendencia que en el mundo y que se debe fomentar e implementar cada vez más, por la complejidad creciente de los negocios internacionales y por la necesidad de gerenciar operaciones seguras, con calidad y con costos controlados.

Además de esa colaboración, que tenemos actualmente vale pensar a futuro en alianzas estratégicas entre ambos sectores para gestionar la complejidad actual del comercio internacional. Eso sería un estadío superior. Para que funcione, tanto el sector público como el privado tienen que estar ambos preparados para enfrentar estos grandes desafíos que tenemos por delante.

La participación en cámaras y asociaciones, y el acercamiento directo de las empresas a las autoridades, es importantes para tener un intercambio profesional de primera mano sobre temas concretos. Si logramos esa madurez de ambos lados, creo que podremos estar mejor posicionados para lo que viene.

"Tenemos que profundizar en la profesionalización para utilizar todas las herramientas que existen en el mercado para sostener y aumentar la productividad de las operaciones internacionales", resalta Alejandro (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es tu percepción sobre el comercio internacional hoy?

El comercio internacional en Argentina va fluctuando en un entorno VICA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), a veces con mayores restricciones y otras con menores. Más allá de eso, es importante que el sector privado empresas importadoras y exportadoras, y también las empresas de servicios como despachantes, transportistas y otros actores del comercio internacional — se ordene y se profesionalice para estar preparado para un entorno cada vez más competitivo.

Independientemente de si hay mayor o menor apertura, es clave tomar un enfoque integral y estratégico de los negocios, para realizar operaciones seguras y que brinden calidad y previsibilidad a la empresa.

Hoy, si bien se ve una mayor apertura en la economía, noto que tenemos que profundizar esa profesionalización para utilizar todas las herramientas que existen en el mercado para sostener y aumentar la productividad de las operaciones internacionales.

¿Qué implica, en concreto, que una empresa esté más profesionalizada? ¿Cómo se llega a ese punto?

Por un lado, que desde la dirección de la organización se le dé importancia y relevancia al comercio internacional. Eso habilita a formar equipos especializados internamente o, eventualmente terceros. gerencien los temas estratégicos que conforman el comercio exterior: Clasificación Arancelaria, Valoración Aduanera, Origen de las mercaderías, Documentación de calidad, Programa de Cumplimiento en Comercio Internacional y aduanas, entre otros.

Cuando esas piezas están coordinadas, la operación es más segura y los proyectos tienen mayor grado de consistencia.

¿Cómo percibe el mundo a Argentina como polo comercial? ¿La proyección es buena, mala, mejorable?

En general, cuando las empresas del exterior miran a Argentina, reconocen que tenemos profesionales de muy alto nivel. En muchos países no existen licenciaturas específicas en comercio internacional, y en la región tenemos oferta diversa y competente en la materia.

Cada vez que participamos en foros internacionales estamos al mismo nivel de conocimiento que Europa o Estados Unidos; podemos defender posiciones y sostener conversaciones técnicas resaltando las necesidades que tenemos en nuestra región.

Ahora bien, la complejidad de Latinoamérica no es la misma que la de países desarrollados. Temas como valoración y clasificación arancelaria suelen presentar desafíos adicionales.

Por eso, levantar la mano desde Argentina en la Comisión Global de la ICC para plantear problemáticas regionales permite que organismos como la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial del Comercio consideren nuestras necesidades y ajustes posibles. Eso agrega valor y ayuda al sector privado a tener operaciones más confiables.

¿Qué es lo que hace que en Latinoamérica sea más difícil operar que en otros continentes?

En Latinoamérica, el comercio internacional es más complejo porque las aduanas suelen ser más estrictas y con controles más exhaustivos. Esto obliga a que las compañías deban operar con un alto grado de meticulosidad y procesos de calidad con documentación bien confeccionada, declaraciones aduaneras correctas, entre otros para evitar contingencias futuras.

Pensando en las empresas que quieren participar en el comercio exterior, ¿qué puede aportar la ICC en Argentina?

La ICC en Argentina desde la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio puede ofrecer las siguientes propuestas la difusión de los Incoterms, participación de foros de intercambio con expertos sobre temas estratégicos de Comercio Internacional, desarrollo e implementación de proyectos, llevar a cabo estudios, investigaciones, y análisis, realizar presentaciones sobre temas de interés de las empresas, como así también, elevar inquietudes ante la Dirección General de Aduanas y otros organismos, actuando como facilitadores del comercio internacional.

Finalmente, me gustaría destacar, en cuanto a la innovación en el comercio internacional, que no solo se trata de tecnología, sino que también la creatividad y las nuevas formas de llevar adelante los negocios internacionales son sumamente importantes. Me parece que hoy hay grandes posibilidades de avanzar en esa dirección. En nuestro país y en la región hay mucho talento para liderar estos cambios e impactar positivamente no solo a nivel local sino internacional. El desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y ventanillas únicas inteligentes se deberá llevar adelante con participación del sector privado, aprovechando su innovación y experiencia operativa.