La logística como eje de la cadena de suministro y la satisfacción del cliente

Marina Ortés es supervisora regional de comercio exterior en una empresa multinacional de telecomunicaciones (Foto: Movant Connection)

“Una logística eficiente es la columna vertebral de la cadena de suministro”, afirma Marina en esta entrevista, que recorre desde el impacto en la experiencia del cliente hasta la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo.

¿Qué particularidades tiene coordinar operaciones de comercio exterior cuando se trabaja con equipos y normativas de varios países al mismo tiempo?

Cuando coordinás operaciones de distintos países con normativas diversas a nivel regional, tenés que tener en cuenta muchos factores: conocer muy bien a tus clientes internos y externos, entender las necesidades del sector, y estar muy atento al marco regulatorio para poder operar. Logísticamente la comunicación es clave para entender qué se necesita y lograr llevarlo a cabo. Si bien suelen haber sectores reticentes en cuanto a brindar información, es necesario tener una visión integral del proceso, meterse, preguntar, estar en tema. A veces cuesta, pero hay que persuadir y estar en constante movimiento. La comunicación es clave para lograr una logística eficiente.

¿Qué decisiones logísticas sentís que tienen un impacto directo en la experiencia del cliente final?

Todas las decisiones logísticas impactan en el cliente final. Tenés que conocer qué necesita para tener capacidad de respuesta, adaptarte, manejar inventarios, tener información clara. Una buena logística se traduce en satisfacción del cliente y la calidad en esto es indispensable.

Esto no siempre es sencillo porque hay factores externos que no dependen de nosotros. Por ejemplo, si un buque no llega a tiempo, hay pérdida de competitividad, de costos, de planificación. Pero con buena información podés anticiparte y adelantarte a cualquier inconveniente.

¿Qué desafíos encontrás al manejar operaciones que dependen de múltiples actores externos?

Tenés que tener una visión integral. Saber qué proyectos son clave, cuáles tienen stock y pueden esperar. Si hay muchos contenedores en aduana, saber a cuál darle prioridad. Y si hay un imprevisto que no se puede manejar, se comunica: tenemos este problema, ¿cómo lo afrontamos si la mercadería no llega?

En este sentido, es importante también trabajar a largo plazo, ya que si buscás soluciones a corto plazo vas a tener que intervenir todo el tiempo. En cambio, pensando a largo plazo, la cadena es más eficiente. Además, si tenés un proceso que funciona y el cliente está conforme, el mismo se puede trasladar a toda la cadena logística.

"Tenés que tener una visión integral. Saber qué proyectos son clave, cuáles tienen stock y pueden esperar", destaca Marina (Imagen: Shutterstock)

¿Qué aspectos valorás más en un equipo de trabajo regional: precisión, velocidad o adaptabilidad?

Los tres son importantes: precisión, velocidad y adaptabilidad. Pero si tengo que priorizar uno, sobre todo en un contexto como el de Argentina, es la adaptabilidad. Hay que adaptarse a los cambios de normativas, regulaciones, políticas internas y externas. Incluso en mercados estables, la adaptabilidad sigue siendo clave por temas logísticos como las demoras o demandas inesperadas.

¿Qué recomendaciones le darías a alguien que empieza en comercio exterior y quiere crecer en una estructura regional?

Que busque construir una visión integral del proceso, incluyendo tanto factores internos como externos. También involucrarse y hacer que quienes participan de la operación entiendan la dimensión del negocio y que un mal accionar puede generar pérdida de competitividad.

Además, es importante entender que la logística no es solo transporte, no es mover una caja de A a B. Una logística eficiente es la columna vertebral de la cadena de suministro.

¿Qué te impulsó a dedicar tu carrera profesional al comercio exterior?

Siempre me gustaron las ciencias económicas, pero no quería algo tradicional como Contador o Economía. Si bien hace 20 o 30 años la carrera de comercio exterior no era tan común me gustó el desafío.

Trabajar en comercio exterior es apasionante. Todo cambia constantemente y hay que ser adaptable porque el mercado es dinámico. Nunca te aburrís. Hay que estar atento, comunicar y tener información de todos los actores.

Por eso hoy lo sigo eligiendo, porque es dinámico, desafiante y te permite aportar mucho valor a la cadena de abastecimiento.